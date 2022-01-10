Хамзат просит два боя за вечер? Тактаров проводил сразу три — и становился чемпионом UFC

Знаменитый Хамзат Чимаев не успокаивается, продолжая «фонтанировать» разнообразными вызовами и идеями. На этот раз чеченский боец со шведским паспортом обратился к главе UFC Дане Уайту, попросив устроить ему сразу два поединка за один вечер. Чимаев подчеркнул, что не шутит, но в этом никто и не сомневался: Борз не раз убеждал, что готов к любому вызову. Вопрос заключается в другом – хватит ли у Хамзата сил на два поединка за вечер, даже если Уайт разрешит ему подобный эксперимент?

Хотя в UFC принято посмеиваться над «закостеневшим» боксом, ММА постепенно перенимают у боксёрских коллег многие плюсы и минусы. В частности, топовые бойцы UFC теперь тоже много «капризничают», стараются драться не чаще двух раз в год и регулярно выбывают по медицинским причинам. Когда-то всё было иначе – на первых турнирах бойцы могли провести по три поединка за день и оставались в клетке, даже получая тяжелейшие травмы. Именно в таком формате «на выживание» и добыл чемпионский пояс UFC легендарный Олег Тактаров.

14 июля 1995 года Русский медведь вышел в октагон турнира UFC 6: Clash of the Titans. Россиянин был уже не новичком в непривычном тогда формате смешанных единоборств: на предыдущем турнире он дошёл до полуфинала, где техническим нокаутом из-за рассечения уступил легендарному Дэну Сиверну. Но в этот раз Тактарова было не остановить, что он начал доказывать с первого боя, где буквально «переехал» Дэйва Бенетау. Канадец сдался уже на 57-й секунде, не выдержав удушающего приёма в исполнении самбиста.

Но в полуфинале Русский медведь справился ещё быстрее: Энтони Масиас неожиданно сдался на девятой секунде, мгновенно попавшись на гильотину соперника. Этот рекорд в UFC не побит до сих пор – быстрее победить сабмишеном, кажется, попросту невозможно. Хотя кое-кто оспаривает данное достижение Тактарова, утверждая, что бой был договорным. У россиянина и Масиаса действительно имелся общий менеджер, но этот факт и уникальная скорость победы – всё, что есть у сторонников данной версии. Мы не будем им уподобляться.

В финале Тактарова поджидал самый опасный противник из всех возможных – громадный Дэвид Эбботт, известный под прозвищем Танк. И на первых минутах огромный американец выглядел фаворитом, жёстко перебивая Русского медведя в стойке. Однако Олег попросту выжидал удобного момента, чтобы поймать на болевой Эбботта, с каждой минутой устающего всё сильнее. После нескольких неудачных попыток Тактаров добился цели, всё-таки «задушив» Танка. Так в России появился первый чемпион UFC, хотя с юридической точки зрения титул Олега до сих пор не утверждён.

Получилось бы у Чимаева провести хотя бы два поединка за вечер в нынешнее время? Это большой вопрос. Умения и характер Хамзата не вызывают сомнений, но сейчас спорт стал совсем другим – соперники подготовлены намного лучше. Да и разнообразные «бодрящие» препараты, которые могли бы добавить выносливости, давно под запретом. Пусть турниры-восьмёрки останутся в ярком, но давно ушедшем прошлом единоборств. Сейчас бойцовские вечера проходят каждую неделю – недостатка в боях у зрителей точно нет.