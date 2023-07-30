Этот парень ещё потрясёт UFC. Льюис снова сносит соперников — и снимает шорты

В Солт-Лейк-Сити (США) завершился турнир UFC 291. В главном карде турнира зрители увидели мощное возвращение в октагон экс-претендента на титул организации в тяжёлом весе Деррика Льюиса, которому противостоял бразилец Маркос Рожерио де Лима.

Черный зверь – один из самых ярких представителей тяжёлого веса UFC. Фактурный американец дебютировал в сильнейшей лиге мира в 2014 году и считается ветераном организации. Деррик отличается своей феноменальной физической мощью, а большинство его поединков не доходили до решения судей. Чёрный зверь имеет в своём активе досрочные победы над многими топовыми представителями тяжёлого дивизиона и всегда находился высоко в рейтингах. Льюис даже дважды дрался за титул организации, правда, оба раза проиграл: сначала Даниэлю Кормье, затем – Сирилю Гану за временный пояс. При этом сам Льюис относился к этому с юмором.

«Если такой парень, как я, дерётся за титул, то у UFC явные проблемы», — сказал Деррик перед боем с Даниэлем Кормье.

Льюис действительно не похож на человека, который во что бы то ни стало желает получить пояс чемпиона. Он неоднократно отмечал, что дерётся за деньги и делает это с большим удовольствием.

Помимо ярких нокаутов, Льюис знаменит и своим чувством юмора. Его высказывания на пресс-конференциях и после боёв разлетаются на цитаты, а некоторые поступки остаются в памяти болельщиков надолго. После одного из боёв, например, Льюис просто снял шорты и остался в трусах. На немой вопрос Джо Рогана, находившегося в октагоне, Деррик ответил, что ему слишком жарко. Такой же фокус Льюис провернул и после сегодняшнего поединка, вновь оставшись в одних трусах.

К поединку с Сирилем Ганом за временный пояс чемпиона в 2021 году Льюис подошёл на серии из четырёх побед, но после поражения от француза у Чёрного зверя началась неприятная полоса. Он победил Криса Дакаса, а затем последовали три досрочных поражения от Тая Туивасы, Сергея Павловича и Сергея Спивака. Многие списывали это на возраст, ведь Льюису уже 38, и говорили о том, что Деррик уже не вернётся на прежний уровень.

Но после сегодняшней победы над де Лимой злопыхателей у Льюиса поубавилось. Похудевший Деррик подошёл к поединку в отличной форме и выдал настоящий перформанс. На первых же секундах в стиле Хорхе Масвидаля он влетел коленом в соперника, а затем обрушил град добивающих ударов, буквально уничтожив бразильца за 32 секунды. А после исполнил своё легендарное празднование, приведя публику в восторг.

Деррик установил сразу два рекорда. Во-первых, это самая быстрая победа в его карьере. А во-вторых, Льюис переписал собственный же рекорд по количеству побед нокаутами в UFC: теперь у американца их 14, и это лучший показатель в организации за всю историю.

После боя Льюис заявил, что его контракт с UFC истёк и сейчас он будет вести переговоры о своём будущем. Нет сомнений в том, что Дана Уайт предложит Деррику новое соглашение после такого яркого поединка. И также нет сомнений в том, что Льюис ещё сможет по-настоящему пошуметь в лиге. Если Тони Фергюсон, например, шумит в последнее время только в социальных сетях, то Деррик мощно закрыл свои последние поражения и доказал на деле, что ещё способен удивлять.