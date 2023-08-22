43-летний Харитонов снова будет драться. В соперниках — бразильский чемпион

26 августа во Владивостоке пройдёт международный турнир по современному панкратиону MFP 241. В главном событии мероприятия выступит известный российский боец смешанных единоборств Сергей Харитонов. Соперником легенды станет бразилец Роджерс Соуза по прозвищу Тигр.

Ожидается, что поединок пройдёт в абсолютном весе и продлится три раунда.

«Сергей Харитонов – один из самых ярких бойцов мирового ММА. Для нас большая честь, что он будет выступать на Кубке Губернатора Приморского края. Сергей бывал во Владивостоке и на Дальнем Востоке много раз как почётный гость, но в качестве бойца приедет сюда впервые. Помимо турнира, он проведёт ещё мастер-класс с приморскими спортсменами и поделится с ними своим богатым опытом», — сообщил глава Федерации современного панкратиона России Дмитрий Коньков.

Харитонова в боях мы последний раз видели более полутора лет назад, в январе 2022 года. Тогда Десантник встречался с Тайроном Спонгом в рамках Eagle FC и одержал победу техническим нокаутом. После этого Сергей провёл боксёрский поединок с тренером Деонтея Уайлдера Маликом Скоттом на турнире суперсерии «Бойцовский клуб РЕН ТВ» и тоже выиграл. Впрочем, судя по всему, ветеран решил, что в ММА у него получается лучше.

Изначально ожидалось, что соперником Харитонова 11 августа станет бразилец Тьяго Кардосо, но этот бой перенесли на сентябрь, и тут всплыла возможность подраться с Роджерсом Соузой.

Тигр — не самый примечательный боец ММА. Его профессиональная карьера ограничивается выступлениями в ряде местечковых промоушенов, но были в его послужном списке и громкие имена. Соуза начал в 2016 году с боёв в различных бразильских штатах, что помогло ему быстро набить рекорд 8-0. В статусе непобеждённой восходящей звезды он прибыл в 2019 году на турнир АСА и там же получил первое поражение — от Казбека Саидалиева. А уже спустя четыре месяца Роджерс выступил в лиге ТКО и снова проиграл. На этот раз соперником бразильца стал будущий временный чемпион UFC Сириль Ган.

Вообще, выступления в АСА Тигру понравились, и он стал частенько заезжать в Россию на самые разные турниры и в самые разные лиги: М-1, Open FC, RCC и ту же АСА. Правда, не сказать, что бразилец был успешен. Алихан Вахаев, Кирилл Корнилов и Сергей Билостенный забивали его за раунд.

Общий бойцовский уровень Соузы всё же достаточно посредственный, он не выделяется какими-то особыми навыками. Есть неплохое бразильское джиу-джитсу и достойная ударная техника, что в целом неудивительно для базового кикбоксёра. Пожалуй, это и может стать проблемой для Харитонова. С возрастом Десантник стал медленнее, а Роджерсу 34 года, так что опасаться его поводы есть. К слову, по версии портала Tapology Тигр считается 12-м номером среди всех бразильских тяжеловесов. Впрочем, это объясняется и тем, что реально сильных бойцов из Бразилии в этом весе не очень много. За счёт этого Соуза становился чемпионом Jungle Fight и Centurion, а также побеждал в самбо.

Сейчас Соуза идёт после победы над Генади Жоржолиани, там он и стал чемпионом лиги Centurion. Бой прошёл в конце мая и завершился тем, что соперник бразильца отказался продолжать бой.

Не сказать, что Тигр — удобный вариант для возвращения Харитонова к боям. За счёт хорошей ударки Роджерс будет фаворитом. К тому же он моложе Сергея и у него больше шансов на то, чтобы пройти всю дистанцию поединка. Однако посмотрим, что нам продемонстрирует Десантник.