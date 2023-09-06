«Что с грудью, Иззи?» Чемпиона UFC обвиняли в приёме стероидов — но он вышел сухим из воды

В сентябре 2020 года Исраэль Адесанья вышел во второй раз защищать титул чемпиона UFC в средней весовой категории. Соперником был бразилец Пауло Коста. Иззи достаточно легко отбился и нокаутировал оппонента, но внимание болельщиков по всему миру привлекло не доминирующее выступление бойца, а его внешний вид.

В частности, все обратили внимание на обвисшую правую грудь Адесаньи. Смотрелось это действительно очень странно. И сразу же всплыли три версии: рак, мышечная травма или гинекомастия, которая могла возникнуть из-за употребления стероидов.

Ещё во время того турнира на странность обратил внимание Джон Джонс и тут же отписал об этом в социальных сетях: «Что с правой грудью, Иззи?» Марвин Веттори тоже не остался в стороне: «Кстати, Адесанья забыл надеть спортивный лифчик».

Сразу после боя с Костой на пресс-конференции Адесанья не давал никаких определённых ответов и лишь отшутился, говоря о внимании других бойцов к своей груди: «Слушайте, ну спросите у них, почему они смотрят на мою грудь?»

Спустя три дня Исраэль стал гостем выпуска шоу Ариэля Хельвани и уже немного подробнее подсветил свою метаморфозу: «Я не хочу говорить об этом, пока сам не узнаю, что это. Это появилось у меня восемь недель назад, даже моя девушка отправила меня к врачу, но я хотел сначала провести поединок, а затем разобраться с остальным. Да, я не знаю, что это. Из того, что я смог нагуглить, обычно растут сразу обе груди, но у меня проблема только с одной. Забавно, если я умру от рака через пять месяцев. Я помню, как всякие клоуны смеялись над Чедвиком Боузманом из-за того, что он сильно похудел, а когда он умер, все узнали, через что ему пришлось пройти, и он стал героем. Я не знаю, что это, но, учитывая то, что я показал в октагоне, я бы и сам решил, что сижу на стероидах. Просто нельзя одержать подобную победу, он точно на чём-то сидит! 20 минут назад я сдал анализ, сделал пару снимков, так что просто буду ждать результатов. Может быть, я расскажу, что со мной. А может быть, позволю людям продолжать болтать — это забавно».

Было видно, что Адесанью проблема действительно беспокоит, он вообще в целом плохо умеет скрывать эмоции. А неопределённость в ответах добавила фанатам смешанных единоборств уверенности в том, что чемпион действительно использовал стероиды. Разумеется, случай с Джоном Джонсом никто не забыл, и сразу начали проводить параллели между этими двумя случаями.

К слову, после боя с Костой Адесанья долгое время не появлялся даже на фотографиях с оголённым торсом, но фанаты умудрялись рассмотреть «прогресс гинекомастии» даже через футболку.

«Я думаю, что это просто возмутительно. Честно говоря, мы просто посмеялись над этим. Возможно, случайно он мог что-то съесть, но шансы на это также ничтожны. Мы используем только правильные одобренные добавки. Употребление допинга никогда не было частью нашей этики и морали в спортзале. В UFC есть образцы нашей крови. Думаю, мы сделали МРТ или УЗИ — или то, или другое. Мы должны отправить эти результаты нашим врачам. У UFC они тоже есть. Нам просто нужно разобраться, что это такое, низкий ли это тестостерон или какая-то другая аномалия в груди. Нам просто нужно разобраться в этом, и мы пытаемся это сделать», — говорил тренер Иззи Юджин Бэйрман в интервью Submission Radio.

А в ноябре 2020 года Адесанья, наконец, выдвинул свою окончательную версию аномалии: «Мой гипофиз проверили, уровень гормонов в порядке, в том числе эстроген и тестостерон. Вчера сделал УЗИ и маммограмму. Честно говоря, похоже, причина заключается в не совсем здоровом образе жизни, а конкретно, в курении марихуаны, как мне сказал доктор из UFC. Он сказал, что я должен остановиться, но я ответил, что не собираюсь бросать. Я пообещал немного сбавить обороты и курить не так часто».

Версия с марихуаной не просто не убедила фанатов, но даже разозлила их. Впрочем, так или иначе, слухи о допинге или стероидах стали сходить на нет. В июне 2022 года перед турниром UFC 276 Адесанья даже наградили фирменной курткой от USADA за 50 чистых допинг-тестов. Исраэль был очень доволен и сразу же вернулся к забытой теме с обвисшей грудью: «Когда ты велик, они цепляются за случай с грудью. Им нужно искать какие-то поводы, чтобы приуменьшить моё величие. Я понимаю, это в природе людей, и я не возражаю. Но смотрите, я дам $ 3 миллиона любому, кто предоставит железное доказательство того, что я хотя бы знаю, что делать со стероидами Я обещаю, $ 3 миллиона тому, кто докажет, что я покупал, прикасался или применял препараты, влияющие на выступление. Легко сидеть и писать в интернете. Меня это немного задело после боя с Костой, потому что они пытались бросить тень на мое величие. Я показал такое выступление, а они… Как вы можете затмевать моё выступление обвинениями, которые ни на чём не основаны?»

А перед ноябрьским боем с Алексом Перейрой проблема с грудью вернулась, на что обратили внимание не только фанаты. Известный тренер Фирас Захаби не поверил в версию с травмой и марихуаной: «Слышал рассуждения одного врача, он выкладывает много видео в YouTube, которые набирают много просмотров, и он сказал: «Позвольте мне поделиться своими мыслями по поводу его гинекомастии. Она может появиться в результате удара, его наверняка ударили в это место, и произошло повреждение тканей». Так вот, меня самого бесчисленное количество раз били в грудь и в перчатках для ММА, и в перчатках для бокса. Я был свидетелем бесчисленного количества боёв и ни разу не видел, чтобы после удара в грудь у кого-то из бойцов возникала гинекомастия. Ничего подобного я не встречал в своей практике. И чтобы боец выходил в клетку с воспаленной грудью, я тоже не видел. Так что, на мой взгляд, для образования гинекомастии существует одна причина. Есть только одна категория спортсменов, которая сталкиваются с этой проблемой… Всего одна категория».

Пауло Коста, тот самый боец, на которого Адесанья якобы выходил на стероидах, лишь подшутил над бывшим соперником: «Иззи действительно хороший парень. Помню, как мы с ним встретились и подписывали автографы в Абу-Даби перед UFC 253. Перед самым нашим уходом в очереди начал плакать ребенок. Адесанья заметил это и мягко спросил у матери, может ли он помочь ей. Он осторожно взял ребенка, сел на свое место и усадил малыша на колени. Потом задрал футболку и покормил ребенка грудью, настоящий герой. Если это не показатель того, каков человек на самом деле, то я не знаю что».

Кстати, если теория о стероидах верна, а доказательств всё ещё не было, то интересен тот факт, что проблемы с грудью у Адесаньи возникали именно перед боями с Костой и Алексом Перейрой. Пауло — огромный «бодибилдер», который выступает в среднем весе, но, очевидно, в дни боёв весит как крупный полутяжеловес. А Перейра и вовсе огромный парень, который к тому времени уже дважды бил Исраэля в кикбоксинге и явно превосходил в габаритах любого бойца среднего дивизиона. Впрочем, в UFC очень любят Адесанью, это одна из главных звёзд промоушена, так что при желании его бы легко прикрыли.

На этой неделе Адесанье предстоит очередная защита титула в поединке с Шоном Стриклендом, который был одним из тех, кто не сомневался в читерстве Иззи и вполне конкретно об этом высказывался: «Я думаю, вполне очевидно, что Адесанья употребляет допинг. Никакого секрета я не открыл, и, наверное, я единственный из бойцов, кто говорит про это открыто. Остальные тоже говорят об этом, но не публично. Я не понимаю, чего бояться, мы что, будем делать вид, что в этом спорте мало бойцов, которые употребляют допинг? На самом деле их полно, то же самое с Адесаньей. То, что случилось с его грудью, это прямое доказательство того, что он употребил некачественную дрянь. Серьёзно, у него выросла грудь, как у женщины; если бы ещё вторая грудь выросла, было бы даже прикольно, но и так это было зрелище не для слабонервных. При этом он потом придумал наитупейшую отмазку, почему это произошло. Он сказал что-то вроде: «Доктор мне посоветовал не курить травку». Вы действительно в это верите? Тогда бы каждый второй парень в UFC ходил бы с обвисшей грудью. Ведь я знаю очень многих бойцов, которые регулярно курят марихуану, но у них почему-то никогда не было подобных проблем. Я, наверное, просто привык называть вещи своими именами. Адесанья — чёртов жулик, и таких полно в этой игре, но мне нравится его стиль ведения боя, мне нравится смотреть его бои».

Так читерил ли Адесанья на самом деле или версии с мышечной травмой и злоупотреблением марихуаны имеют право на жизнь?