«Это лучший шанс победить». У Туивасы есть нокаутирующая мощь, и Волков с ней не справится

В ночь на 10 сентября в Австралии пройдёт турнир UFC 293, в соглавном событии которого встретятся местный любимец Тай Туиваса и россиянин Александр Волков. Для нашего соотечественника это очередная попытка подобраться ближе к титульному шансу, но его соперник далеко не так прост.

Туиваса из тех ребят, с которыми вы всегда обязаны считаться. Просто потому, что в руках австралийца есть серьёзная нокаутирующая мощь. Тай одержал 14 побед в карьере и 13 раз делал это досрочно. А из пяти поражений четыре — нокаутом. То есть это боец категории «убью или буду убитым».

Безусловно, Волков будет фаворитом. Он банально крупнее, в теории ему проще будет дотягиваться до соперника за счёт большей длины рычагов, и базовые навыки в борьбе у Драго есть. В целом Александр выглядит более сбалансированным бойцом ММА. Россиянин и сам отлично понимает, что партер в крайнем случае может его спасти: «Очевидно, он опасен из-за своего удара. Нельзя игнорировать это, никому не легко встречаться со взрывным соперником, у которого хороший удар. Он будет опасен с первой секунды боя и до самого конца. Однако в моём арсенале гораздо больше приёмов, и мы постараемся их использовать. Он будет чувствовать себя увереннее на ближней дистанции, но здесь у меня больше навыков в борьбе. Если он подойдёт слишком близко ко мне, я брошу его. Мы разберёмся. Я уверен в себе в любой ситуации».

Туиваса действительно вообще не борется. Он ни разу не смог провести тейкдаун, его стихия — прямая и бескомпромиссная рубка. В среднем он наносит 4,10 акцентированного удара за минуту и пропускает 4,46. К слову, и защита от борьбы у него всё же, вопреки ожиданиям, имеется — Тай остановил 52% попыток перевести его в партер. Австралиец не строит иллюзий и признаёт, что рост Волкова может добавить ему проблем, но при этом проводит параллель с боем россиянина против Деррика Льюиса. Там американец нокаутировал Александра, Тай считает, что способен повторить: «Помню, что давным-давно смотрел этот бой. Волков очень хорошо дрался и затем пропустил. Действительно, мой лучший шанс для победы над ним — это пробить ему кулаком в лицо и, надеюсь, нокаутировать».

Складывается впечатление, что Туивасе комфортно в роли андердога, а такие бойцы опаснее всего. При своей публике ему просто нечего терять, он пойдёт за нокаутом, сделает всё, чтобы дать зрелище. Кстати, сам австралиец не так давно нокаутировал Льюиса, с которым Волков не справился.

Большой вопрос и в том, насколько будет быстрым Александр. Да, в последнем бою он доминировал над Романовым, но тут будет парень с совершенно другими навыками и другим уровнем. На секундочку, Туиваса отправлял в нокдаун Сириля Гана, который считается очень скоростным тяжеловесом с шикарным футворком. Тая это не остановило, он нашёл способ донести тяжёлый удар и если бы был чуть повезучее, то, возможно, смог бы и нокаутировать. Нет уверенности в том, что Волков будет достаточно быстрым, чтобы избежать разменов и, соответственно, ударов. И в таком бою шансов больше будет у Туивасы.

Ещё одна проблема россиянина — не лучшее умение пользоваться габаритами. Джон Джонс не так давно делился прогнозом на этот бой и подчёркивал проблемы Александра: «Я ставлю на Туивасу. Я видел, как Волков проигрывал ребятам, которые гораздо ниже его. Он не использует свою длину так, как мог бы. Думаю, Тай доберётся до него».

Туиваса уже дрался с большим парнем Стефаном Стрюве, который даже на 13 сантиметров выше Волкова. В этом бою австралиец не позволил сопернику продержаться и раунда. Так что у Тая неплохие шансы на победу над Волковым, и он сделает максимум, чтобы ими воспользоваться.