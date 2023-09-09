UFC 293: Волков нокаутирует толстяка из Австралии, Стрикленд свергнет Адесанью? LIVE

В ночь с 9 на 10 сентября в спортивном комплексе «Qudos Bank Arena» в городе Сидней (Австралия) состоится турнир UFC 293. Основное внимание фанатов смешанных единоборств из России будет приковано к соглавному поединку. Александр Волков проведёт бой с Таем Туивасой.

А в главном событии вечера свой титул чемпиона будет защищать Исраэль Адесанья. Его соперником станет главный гангстер UFC Шон Стрикленд.

«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.

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