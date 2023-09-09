UFC 293: Волков нокаутирует толстяка из Австралии, Стрикленд свергнет Адесанью? LIVE

В ночь с 9 на 10 сентября в спортивном комплексе «Qudos Bank Arena» в городе Сидней (Австралия) состоится турнир UFC 293. Основное внимание фанатов смешанных единоборств из России будет приковано к соглавному поединку. Александр Волков проведёт бой с Таем Туивасой.
А в главном событии вечера свой титул чемпиона будет защищать Исраэль Адесанья. Его соперником станет главный гангстер UFC Шон Стрикленд.
«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.
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🥊 Волков: ощущаю себя выше Туивасы в каждом техническом аспекте
Российский боец смешанных единоборств, седьмой номер рейтинга тяжёлого веса UFC Александр Волков поделился мнением о своём следующем сопернике Тае Туивасе, который занимает шестую строчку в рейтинге.
«У Туивасы такой же стиль, как у Деррика Льюиса. Предпочитаю уважать своих соперников, но ощущаю себя сильно выше технически в каждом аспекте. Вопрос в том, как у меня получится реализовать это. Туиваса работает разнообразно, может бить размашисто, и у него прослеживаются хорошие двойки, прямые и техничные. У него достаточно сильный лоукик. Он крепкий и непростой соперник.
В команде, в которой я тренируюсь, упор в основном на борьбу, на джиу-джитсу, на борьбу в стойке. Но это не значит, что я планирую только бороться. Я больше люблю зарубиться, но борьбу тоже нужно учить и тренировать в обязательном порядке», — приводит слова Волкова «Матч ТВ».
🗣 Волкановски: Стрикленд заплатит за болтовню про Адесанью
Австралийский чемпион UFC в полулёгком весе Александр Волкановски дал комментарий по поводу предстоящего поединка между Шоном Стриклэндом и Исраэлем Адесаньей.
«Я с нетерпением жду этого поединка. Хорошо, что кто-то вроде меня или Иззи будет защищать свои пояса здесь, в Австралии. Я очень рад, что ему удалось это сделать. Думаю, это отличный бой для Адесаньи.
Очевидно, что Шон будет говорить, Шон будет пытаться залезть ему под кожу. Так что будет весело. Но я чувствую, что Иззи будет очень сильно его доставать. Особенно, если учесть, какие разговоры будут происходить. Я думаю, что Шон Стрикленд обязательно поплатится за некоторые вещи, которые он скажет. Стилистически Адесанья очень неудобный соперник для него», — приводит слова Волкановски Sportskeeda.
Где смотреть турнир UFC 293 с боем Тай Туиваса – Александр Волков
Посмотреть трансляцию турнира UFC 293 с боем Тай Туиваса – Александр Волков можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна в официальном приложении UFC Fight Pass.
⚔️ Тренер Волкова сравнил Туивасу с Льюисом
Тарас Кияшко, тренер российского бойца MMA Александра Волкова, сравнил будущего соперника своего подопечного Тая Туивасу с американцем Дерриком Льюисом.
«Я бы сказал, что Льюис более разносторонний и более хитрый боец. А Туиваса достаточно однообразный. Если от Деррика невозможно ожидать каких‑то вещей, то Туиваса от боя к бою делает одно и то же. Даже начинает почти всегда с лоу-кика.
У Туивасы, как и у всех тяжеловесов, есть мощный удар, этим он опасен. Но, наверное, всё. Он хороший боец, провёл много поединков в UFC, но, думаю, что мы приготовимся как нужно», — приводит слова Кияшко «Матч ТВ».
Когда состоится турнир UFC 293 с титульным поединком Исраэль Адесанья – Шон Стрикленд
Турнир UFC 293 состоится в ночь с 9 на 10 сентября в спортивном комплексе «Qudos Bank Arena» в городе Сидней (Австралия). Ранние прелимы начнутся в 01:00 по московскому времени, главный кард – в 05:00 мск.
💪 «Красивое шоу с нанесением телесных повреждений». Волков — о бое с Туивасой
Известный российский боец смешанных единоборств Александр Волков разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где высказался по поводу предстоящего поединка с австралийцем Таем Туивасой. Он состоится на турнире UFC 293 в ночь с 9 на 10 сентября в Сиднее (Австралия).
«До предстоящего поединка счёт уже идёт на дни. Количество тренировок снижено, но качество – нет. Можно сказать, что мы на финишной прямой, ожидая красивое шоу с нанесением телесных повреждений», — написал Волков.
Полный кард UFC 293
Главный кард
- Исраэль Адесанья – Шон Стрикленд;
- Тай Туиваса – Александр Волков;
- Джастин Тафа – Остин Лэйн;
- Тайсон Педро – Антон Туркаль;
- Манел Капе – Фелипе Дос Сантос.
Прелимы
- Карлос Олберг – Да Ун Джан;
- Джек Дженкинс – Чепе Марискал;
- Джейми Малларки – Джон Макдесси;
- Насрат Хакпараст – Лэндон Киньонес.
Ранние прелимы
- Майк Даймонд – Чарли Радтке;
- Шейн Янг – Габриэль Миранда;
- Кевин Джуссет – Кьефер Кросби.
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