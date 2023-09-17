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Роман Копылов — Джош Фремд итоги боя, Копылов нокаутировал Фремда, россиянин победил в UFC

Скромный и беспощадный парень. Копылов сотворил новый жёсткий нокаут в UFC
Игорь Некрасов
Роман Копылов — Джош Фремд
Аудио-версия:
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Американец не выдержал идеального удара по корпусу.

В США продолжается турнир UFC Fight Night. В предварительном карде в клетке появился российский боец Роман Копылов. В рамках среднего веса наш соотечественник провёл трехраундовый бой с американцем Джошем Фремдом.

UFC 2023. UFC Fight Night 227, Лас-Вегас, США
Роман Копылов (W) - Джош Фремд
17 сентября 2023, воскресенье. 04:10 МСК
Роман Копылов
Окончено
KO
Джош Фремд

Роман подписывал контракт с UFC с рекордом 8-0 и титулом чемпиона Fight Night Global. Но в лучшей лиге мира старт получился не самым лучшим: сначала Роман уступил судейским решением Карлу Роберсону, а затем проиграл удушающим приемом соотечественнику Альберту Дураеву. После этого Роман сменил тренировочный лагерь, стал готовиться к боям в Дагестане и одержал три досрочные победы: россиянин нокаутировал Алессио ди Кирико, Пунаэле Сориано и Клаудио Рибейро.

Изучаем биографию нашего парня
Деревенский парень и офицер Росгвардии. Роман Копылов — самый скромный боец UFC из России
Деревенский парень и офицер Росгвардии. Роман Копылов — самый скромный боец UFC из России

Сегодня в соперниках у Копылова оказался американец Джош Фремд. Интересно, что его профессиональный путь в UFC схож с путём россиянина. Фремд дебютировал в организации в апреле 2022 года и стартовал с двух поражений. После этого Джош победил удушающим Седрика Дюма, а затем одолел решением судей Джейми Пиккета.

Стартовый раунд поединка Копылов — Фремд получился пристрелочным. В первой половине пятиминутки бойцы разменивались ударами с дистанции, подключали лоу-кики. Во второй половине раунда Копылов стал больше попадать, несколько раз Роман выбрасывал точные серии ударов на руках. Джош предпринял несколько попыток пройти в ноги, но россиянин с этими попытками справился. На последних секундах раунда Копылов донёс отличный удар локтем с разворота и едва не отправил соперника в нокдаун.

Продолжил атаковать Роман и во втором пятиминуткн: мощный апперкот пришёлся точно в нос Фремда, но американец продолжал стоять на ногах. Джош, как и в первом раунде, пытался спастись в борьбе, но Копылов спокойно справлялся с тейкдаунами соперника. В стойке россиянин заметно превосходил оппонента, несколько раз Фремд был близок к нокдауну При этом Копылов не бросался добивать соперника, а действовал достаточно собранно.

Много пропускал американец, однако оставался на ногах, хотя Фремду приходилось тяжело. Несколько раз Копылов пробивал по корпусу, Джош чувствовал эти удары, а Роман продолжал бить в печень. В итоге россиянин добился своей цели: в концовке второго раунда Копылов точным ударом по корпусу рубанул своего соперника, и Фремд не сумел продолжить бой. Роман Копылов одержал четвёртую досрочную победу подряд и врывается в топ-15 среднего дивизиона UFC. Пора пробовать себя против топов.

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