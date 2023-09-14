Деревенский парень и офицер Росгвардии. Роман Копылов — самый скромный боец UFC из России

В ночь с 16 на 17 сентября на турнире UFC Fight Night выступит российский боец Роман Копылов. В рамках среднего веса он проведёт бой против Джоша Фремда. Сейчас Копылов идёт на серии из трёх побед, и за счёт своих ярких финишей представитель российской глубинки набирает популярность в лучшей лиге мира.

Роман родился в посёлке Щебзавод Кемеровской области. Там он провёл своё детство, а в пятом классе перебрался в другой посёлок региона – Бачатский. Именно это место стало для Копылова родным.

«Обычное детство деревенского пацана: футбол, прятки, секция. От родителей запомнил совет: «Только вперёд, никогда не сдаваться!» Когда попал в секцию, тренер больше этим занялся. Настраивал, помогал и верил в меня», — рассказал Копылов.

Родители Романа в прошлом занимались спортом: отец — борьбой, а мама — волейболом, это и предопределило спортивное детство Копылова. В Бачатском он вместе с одноклассниками пришёл в секцию по рукопашному бою к Юрию Марченко.

Именно в «рукопашке» Роман и стал развиваться: сначала выигрывал региональные соревнования, затем вышел на всероссийский уровень. В 2010 году Копылов попал в призёры чемпионата России, а уже через год впервые выиграл чемпионат мира. Параллельно с этим Роман отслужил в армии, после чего стал офицером Росгвардии и сейчас имеет звание лейтенанта. Будущий боец UFC выступал и на различных ведомственных турнирах по рукопашному бою, где неоднократно становился победителем самых разных соревнований.

С 2016 года Копылов стал выступать в смешанных единоборствах. В первых боях Роман метался между средним и полутяжёлым весом, но после четырёх побед и подписания контракта с Fight Nights Global решил продолжить карьеру в среднем весе. Именно в этом дивизионе Копылов сумел стать чемпионом лиги, защитить титул. После этого с рекордом 8-0 Роман подписал контракт с UFC.

Путь в лучшей лиге мира для Копылова начался, мягко говоря, не лучшим образом. В дебюте Роман уступил Карлу Роберсону удушающим приёмом на турнире в Москве, а затем проиграл соотечественнику Альберту Дураеву на турнире в Абу-Даби. Оба боя показали, что Роману нужно работать над борьбой. И, конечно, когда хочешь подтянуть борьбу, надо ехать в Дагестан, что Копылов и сделал. Кстати, в своё время даже Абдулманап Нурмагомедов говорил о высоком потенциале Романа и приглашал в Дагестан. К своим следующим поединкам в UFC Роман стал готовиться именно там, и результат не заставил себя ждать.

«Ребята вроде бы неизвестные, но они конкуренцию составляют такую, что думаешь: «Почему вы не дерётесь в лучших лигах мира или хотя бы в российских каких-то?» В зале они дают конкурентные спарринги. В Дагестане комфортно, результат налицо, как говорится. Три победы с тех пор, как начал проходить сборы у Расула Магомедалиева в Universal Fighters. Ребята там хорошие, такое братское, тёплое отношение, все помогают друг другу», — отметил Роман Копылов в интервью «Чемпионату».

Копылов за десять месяцев оформил три нокаута: сначала вырубил Алессио Ди Кирико и Пунахеле Сориано, а в последнем бою мощным хай-киком наглухо выключил Клаудио Рибейро. На Копылова стали обращать внимание, похвалу российскому бойцу выписал сам Дана Уайт, а после победы над Рибейро Копылов бросил вызов Шону Стрикленду. Да, это сейчас Стрикленд – новый чемпион UFC, а на тот момент он находился на пятой строчке рейтинга.

Вместо Стрикленда Копылову дали в соперники Джоша Фремда, который идёт на серии из двух побед. Успех в предстоящем поединке точно поможет Роману закрепиться в топ-15 среднего веса UFC и надеяться на большие перспективы.

Интересно, что никакой звёздной болезни или даже намёков на неё Роман не схватил. Более того, Копылов после своих ярких побед в сильнейшей лиге мира возвращается на родину – в Бачатский. Там Роман уже давно стал настоящей знаменитостью, но это нисколько не мешает ему вести обычную скромную жизнь в российской глубинке. Здесь он отдыхает душой: рыбачит, гоняет на УАЗике, общается с друзьями. И мечтает прославить родные места на весь мир, ведь заветная цель – чемпионский пояс.

«Дома ничего, рыбачим, развиваем рыбный промысел, провожу время с семьёй. Всё как обычно. Что касается карьеры, то, конечно, мечтаю о поясе, всё для этого делаю. Видите, вызываем серьёзных бойцов, хотим проверить свои силы. Тренер говорит, что сделает из меня чемпиона, я ему полностью доверяю. Каждый боец преследует такую цель, я не исключение. Хотелось бы взойти на эту вершину, это огромная мечта. Для маленького Бачатского, где я нахожусь, это вообще исторический момент будет, если всё осуществится», — отметил Роман Копылов в интервью «Чемпионату».