Оливейра снялся с боя против Махачева. Это случайность или заговор UFC?

В ночь на 11 октября президент UFC Дана Уайт сотряс мир смешанных единоборств громкой новостью. Бывший чемпион лёгкого веса Чарльз Оливейра выбыл из титульного реванша с Исламом Махачевым, и на замену за 10 дней до турнира UFC 294 экстренно вышел Алекс Волкановски.

Австралийский полулегковес принял бой на коротком уведомлении, и, казалось бы, с точки зрения имени бойца это идеальный вариант, чтобы спасти турнир без репутационных потерь. Для таких коротких сроков Волкановски — отличная замена и большая удача для лиги, что он согласился на это. Однако есть и некоторые вопросы по замене. Вылет Оливейры получился спонтанным, его нельзя было предугадать. Бразилец получил глубокое рассечение брови буквально за день до вылета в Абу-Даби. Удивляет то, насколько оперативно сработали в UFC и насколько быстро приняли реванш в команде австралийца. Прекрасное совпадение для спасения одного из крупнейших турниров года.

На этом фоне появились даже разговоры о некой теории заговора против Ислама Махачева. Якобы Волкановски втихомолку готовился к турниру в Абу-Даби, а Оливейра всё это время выступал ширмой. В общем, слухи, что UFC разыграл спектакль и свёл двух чемпионов, чтобы в случае чего зайти ещё и на трилогию, множились.

Увы, но такая теория разбивается о сухие факты. Оливейра не просто рассказал, что травмирован, но ещё и показал сечку, которая действительно очень глубокая. На первый взгляд, может показаться, что Чарльз мог выйти и с таким повреждением, но нет, ему наложили девять швов, и так быстро рассечения не заживают. Сам бразилец объяснил, что не может выходить на реванш, не будучи готовым полностью: «Мне нельзя лететь с таким серьёзным рассечением. Мне наложили девять швов, и я не уверен, что смогу залечить повреждение за такое короткое время и показать отличный бой. Вместе с UFC мы приняли решение сняться с боя. Многие сейчас осуждают меня, но я не могу выйти на этот бой, будучи готовым только на 80%. Этот поединок очень важен для меня, многое поставлено на карту, и я должен быть готов к нему на 100%, а то и на все 120%. Я прошу у всех прощения».

Второй факт — Волкановски летом перенёс операцию. Успешно отбившись с Яиром Родригесом, Алекс сообщил, что пока не может точно сказать, готов ли он к реваншу с Махачевым уже в октябре. У него была проблема с рукой, и требовалась операция. К слову, в UFC действительно ждали, сможет ли Волкановски выступить. Ночью 19 июля австралиец сообщил о том, что перенёс операцию и до сентября не сможет даже тренироваться, так как будет восстанавливаться. В ту же ночь в UFC официально анонсировали реванш Ислама с Оливейрой, поняв, что Волкановски будет тяжело набрать форму и выйти без полноценного лагеря.

Ещё один факт против теорий заговора — бой Волкановски с Илиëй Топурией. Он ещё не был объявлен официально, но испанский грузин уже сообщил, что именно его поединок с Алексом должен возглавить первый номерной турнир 2024 года UFC 297. Так что австралиец не мог готовиться к бою в лёгком весе, когда был в шаге от объявления очередной защиты титула в полулёгком дивизионе.

Однако, видимо, желание Волкановски поквитаться за поражение в феврале перевесило все риски, и мы получаем, возможно, даже более крутую вывеску для турнира в Абу-Даби. Ну или вам хотелось увидеть там главный бой Махачев — Гамрот?