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Ислам Махачев — Александр Волкановски, UFC 294, кард турнира, когда начало, замена Оливейры, бой Махачева

Сенсационная замена в UFC! Вместо бразильца Махачев подерётся с Волкановски
Александр Фролов
Ислам Махачев — Александр Волкановски
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Кажется, Ислама ждёт даже большее испытание, чем мы рассчитывали.

Поклонники смешанных единоборств нетерпеливо подсчитывали дни до грандиозного турнира UFC 294. В главном бою вечера действующий чемпион в лёгком весе Ислам Махачев должен был защищать титул от знаменитого бразильца Чарльза Оливейры. Но тут пришли сенсационные новости — Оливейра получил травму и снялся с поединка! Замену подыскали невероятно оперативно: 21 октября Махачев подерётся с Алексом Волкановски, чемпионом в полулёгком весе. Отметим, что на кону будет только титул россиянина.

В бою с Оливейрой нашего соотечественника ожидало непростое испытание, но теперь, вне всяких сомнений, Махачеву будет ещё сложнее. Если Оливейру дагестанец ранее побеждал красиво и уверенно, то схватка с Волкановски, состоявшаяся в феврале нынешнего года, получилась тяжелейшей. Александр здорово защищался от борьбы Ислама, опасно контратаковал, а в пятом раунде сумел свалить и едва не финишировал россиянина. Да, единогласным решением судей победил Махачев, но многие остались недовольны таким вердиктом. Теперь бойцы смогут решить всё окончательно.

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Помимо психологической составляющей, где Волкановски намного крепче Оливейры, в дело вступит и фактор подготовки. Махачев готовился именно к бразильцу, а тут за десять дней до поединка он узнаёт, что его оппонент будет совсем другим. Стилистически Александр полностью отличается от Оливейры, успеет ли Ислам перестроиться? С другой стороны, Махачев уже бился с Волкановски и прекрасно знает сильные и слабые стороны австралийца.

В любом случае нас ожидает невероятно интересная схватка. Дана Уайт наверняка довольно потирает руки: ажиотаж вокруг UFC 294 благодаря замене в главном бою вырастет ещё сильнее. Первый поединок Махачев — Волкановски стал настоящим украшением смешанных единоборств, будем надеяться, что второй окажется как минимум не хуже. И, конечно, желаем победы нашему бойцу: Ислам обязательно должен одолеть Волкановски, причём более уверенно, чем в начале года.

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