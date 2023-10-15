Вышла с российским флагом, но проиграла вчистую. Алексеева впервые капитулировала в UFC

В ночь с 14 на 15 октября в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на арене «UFC Apex» проходит турнир UFC Fight Night 230. Особенное внимание фанатов смешанных единоборств из России привлекал поединок Ирины Алексеевой (5-1). Наша соотечественница встретила на своём пути очень серьёзную оппозицию – Мелиссу Диксон (5-0). Бой обещал получиться интересным, а в итоге превзошёл даже самые смелые ожидания.

Алексеева дебютировала в UFC 29 апреля 2023 года. Примечательно, что тогда знаковой для неё стала именно арена «UFC Apex». Россиянка сражалась с представительницей Швейцарии Штефани Эггер. И расправилась с соперницей максимально уверенно. Ирина уже в первом раунде вышла на рычаг колена и спокойно финишировала оппонентку. Правда, неприятный осадочек всё-таки остался. Алексеева превысила вес практически на два килограмма. Но всё затмили яркое празднование и интервью после боя.

Диксон выглядела очень опасной оппозицией. Она продолжает оставаться непобеждённой. А ещё Мелисса классно показала себя в промоушене Ares FC. В последнем бою англичанка разбила другую россиянку – Дарью Железнякову. Именно по этой причине у Алексеевой была дополнительная мотивация. Она выходила с целью поквитаться за соотечественницу. Стоит отметить, что четыре из пяти побед Мелиссы были добыты досрочно.

Ирина вышла в октагон с российским флагом. Она стала первой нашей соотечественницей, которой представилась такая возможность. И с ходу Алексеева начала активно набрасывать лоу-кики. Русская Ронда несколько раз пропустила, но нашла на это ответ, неплохо потрясла соперницу. Было заметно, что с обороной наметились довольно серьёзные проблемы. Зато в атаке Ирина чувствовала себя очень уверенно. Уже на экваторе первого раунда соперницы перешли к постоянным разменам.

А на исходе третьей минуты Алексеева выбросила просто сокрушительный удар. И соперница рухнула на канвас. Показалось, что теперь Ирина должна добивать соперницу. И всё-таки Диксон выдержала, смогла связать россиянку. А затем дело перешло в партер, где Мелисса нащупала оптимальную позицию. Она заняла место за спиной и начала контролировать ситуацию. Но до конца первого раунда развить свой успех англичанка так и не смогла.

Во второй пятиминутке девушки снова с ходу пошли в размен. Ирина действовала по сопернице, искала возможность поймать навстречу. Но пропустила очень болезненный удар. И в итоге Диксон смогла перевести дело в партер. Там Мелисса заняла максимально удобную позицию, после чего забрала спину. Алексеева откровенно выживала. А англичанка буквально обвивала её, сжимала свои тиски.

В третьем раунде всё окончательно превратилось в дикую рубку. Удары начали залетать один за другим. Обе девушки очень сильно рисковали. А затем Ирина поймала соперницу на ошибке. Она перевела в партер и попыталась выйти на удушающий. Мелисса выдержала этот момент и перехватила инициативу. В итоге Диксон просто начала контролировать россиянку в партере. Она прекрасно понимала, что такая манера может принести ей результат.

В итоге поединок получился фантастическим и прошёл всю дистанцию в три раунда. Дело дошло до судейского решения. К сожалению, особенной интриги там уже не было. Все три рефери отдали победу Диксон. Мелисса осталась непобеждённой и ещё сильнее улучшила свой рекорд – 6-0. А вот Алексеева потерпела первое поражение в лучшей лиге на планете. И теперь ей нужно провести работу над ошибками, чтобы не допустить повторения такой ситуации.