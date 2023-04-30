Алексеева — яркая российская вспышка в UFC! Таких там не было никогда

Минувшей ночью в UFC дебютировала наша соотечественница Ирина Алексеева. И в лучший промоушен на планете она ворвалась ярко. Соперницей стала Штефани Эггер, опытная представительница Швейцарии. И до начала поединка, и по его ходу, и после Русская Ронда отжигала и устраивала настоящее шоу. Видимо, к этому стоит привыкать. Дана Уайт просто обязан присмотреться к Алексеевой.

Началось всё ещё со стадии взвешивания. Обычно к дебюту в UFC готовятся настолько тщательно, чтобы в этом плане всё было идеально. Но наша соотечественница не просто не уложилась в установленные лимиты. Перевес в 1,81 килограмма выглядел пугающе. Впрочем, Алексеева уже рассказывала, что действительно имела проблемы после операции. Поэтому она решила не терзать своё тело, заплатив штраф с гонорара.

В октагон россиянка также выходила запоминающеся. Сначала она устроила жаркие танцы вне клетки, а затем вошла в неё «колесом». Девушка не боялась тратить энергию. Видимо, была уверена, что быстро финиширует оппонентку. А ещё Алексеева просто шикарно подобрала секундантку. Было отлично слышно, как Марина Мохнаткина мощно поддерживает подругу, убеждая её в беспомощности соперницы.

Самое огненное зрелище ждало болельщиков уже после красивого финиша в первом же раунде. Ещё одно «колесо», походка любимчика Ирины – Конора Макгрегора. Было видно, что эмоции буквально плещут через край. Но ещё интереснее стало во время флеш-интервью. Алексеева решила показать в Лас-Вегасе, что такое крепкий русский мат. И несколько слов совершенно точно не ожидали услышать в эфире телеканала, который вёл трансляцию. Уже после выхода из октагона Русская Ронда продолжила вести себя вызывающе: «Скоро увидимся! Кто следующий, Дана Уайт?»

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Пожалуй, в UFC впервые появилась настолько интересная представительница России. Нет никаких сомнений, что в будущем от неё можно ждать и огненных пресс-конференций, и трэш-тока. Всё в стиле Конора, от которого фанатеет Русская Ронда. Конечно, нужно немного ответственнее подойти к вопросу весогонок. Кроме того, стоит вспомнить и о том, что миллионы мальчишек и девчонок по всей России следят за выступлениями соотечественников в UFC, ловят буквально каждое слово. Поэтому с ненормативной лексикой также стоит быть более осторожной.

Но это совершенно точно феномен, которого у России в лучшем промоушене на планете ещё не было. А если в перспективе Ирина ещё и будет сражаться за титул, можно ждать настоящего огня!