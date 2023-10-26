«Когда лев ранен, он тихо уходит». Оливейра больше не соперник Махачеву

В минувшие выходные Ислам Махачев уверенно разобрался с Алексом Волкановски на UFC 294 и вновь доказал, что будет ещё долго править в лёгком весе. Любой предполагаемый соперник на бумаге кажется довольно лёгкой задачей для российского бойца.

После завершения турнира в Абу-Даби Дану Уайта, разумеется, спросили на пресс-конференции о том, кто будет следующим соперником. Глава UFC упомянул Чарльза Оливейру, сказав, что бразильца нельзя просто так сбрасывать со счетов. Вопрос лишь в том, насколько экс-чемпион готов к такому поединку. Оливейра очень не хотел биться с Махачевым в первый раз, затем очень не хотел проводить реванш в Абу-Даби и активно предлагал провести бой в Бразилии, хотя понимал, что это утопия.

В итоге всё сложилось почти так, как и хотел Оливейра. Как минимум бразильцу не пришлось биться в Абу-Даби. И довольно странно, что, вместо того чтобы выразить желание вернуть пояс, подравшись с Махачевым, Чарльз выбрал другую линию поведения. Сначала он и правда сказал, что готов выйти в октагон в начале следующего года, но потом повернул в другую сторону и в очередной раз заявил, что его интересует Конор Макгрегор: «Бой с Конором — это бой, о котором я просил уже давно. Оливейра против Макгрегора – это прибыльный бой. Он принесёт нам очень много денег. Наши бои всегда хорошо продавались. Фанаты хотят увидеть это, но мы не знаем, хочет ли этого боя Конор».

Складывается впечатление, будто Чарльз просто решил, что к поясу он сейчас не подберётся, а потому можно попробовать устроить очень денежный бой. Когда бразилец снялся с титульного поединка на UFC 294 Махачев признался, что даже не удивился: «Был ли я разочарован, что Оливейра снялся? Честно говоря, я не был удивлён. Али Абдель-Азиз сказал мне, что Оливейра выбыл, потому что не хочет этого боя. Потому что ещё до анонса он сказал, что не хочет драться в Абу-Даби. Он помнит, что случилось в прошлый раз. Он знает мою силу, знает мои навыки. Ему нечего противопоставить мне».

Оливейра никак не отреагировал на слова действующего чемпиона и просто выложил очередной пост в социальных сетях: «Львы среди львов. Даже когда лев ранен, он остаётся львом. В реальности, когда лев ранен, он спокойно уходит и возвращается более сильным».

Вероятно, поражение от Ислама в одну калитку годом ранее стало слишком сильным ударом по психологии Оливейры. Он понимает, что его ждёт невероятно тяжёлый бой в реванше, но в то же время Чарльз уже доказал, что сильнее других претендентов. Поэтому складывается не самая приятная ситуация и для него, и для дивизиона.

Махачев предлагает свести Оливейру с Джастином Гэтжи, чтобы они определили настоящего претендента. Понятно, что это говорится с посылом в духе: «Они пока определят моего соперника, а я загляну в полусредний вес». Но это кажется неплохим вариантом для Чарльза. Возможно, потенциальная победа над ещё одним топом поднимет моральный дух бразильского бойца и настроит его на реванш с Исламом. Это, конечно, не ликвидирует разницу в классе, но как минимум претендент будет более-менее уверен в себе, а не выйдет в октагон обречённым.

Или же лев тихо ушёл и уже не вернётся в клетку к чемпиону?