Очередной реванш, экс-соперник Хабиба или переход в новый вес? Что дальше для Махачева

Турнир UFC 294 завершился и оставил нам несколько вопросов, ответы на которые мы получим только через несколько недель, а то и месяцев. В главном событии вечера Ислам Махачев просто смял Алекса Волкановски и отмёл вообще любые сомнения относительно этого противостояния.

Теперь перед российским чемпионом встанет новый вопрос — что дальше? Самого Ислама, разумеется, уже об этом спросили на пресс-конференции после боя: «Кто следующий? Я уже говорил, что у меня есть два готовых претендента — Гэтжи и Оливейра. Думаю, их можно свести и поставить против меня реального претендента. Если я побью следующим кого-то из них, то второй будет ждать. Это как-то не стыкуется. Надо определить настоящего претендента. В моём весе уже все друг друга перебили — сбитые лётчики. У Чарльза поражения, у Гэтжи поражения, у Порье. Такая неразбериха. Поэтому и говорю, что нужно определить реального претендента. Второй пояс очень сильно мотивирует. Назревает сильная конкуренция, громкие бои. Может быть, я там задержусь, если удастся».

Махачев предельно ясно обозначил приоритеты. Он готов защитить свой пояс и хочет подняться за вторым титулом. Но вот в UFC точно не собираются сейчас этого делать. Дана Уайт после турнира уже назвал имя Чарльза Оливейры, но отметил, что конкретики дать не может. Так что, вероятно, следующим претендентом станет именно бразилец, который уже проигрывал Исламу. На бумаге этот реванш кажется менее конкурентным, чем бой Махачева с Волкановски. Разумеется, у Чарльза есть свои сильные стороны, он не просто так прошёл всех бойцов из топ-5 лёгкого веса. Но, как мы уже видели однажды, этого не хватает на то, чтобы справиться с Исламом. Фактором за Оливейру может стать то, что если этот бой действительно решат провести, то он будет не в Абу-Даби.

Второй претендент — Джастин Гэтжи. Он собирался быть следующим после Оливейры, но рокировки на UFC 294 немного спутали карты американцу, и теперь он подвис. Что мы знаем о Гэтжи и что он может предложить Махачеву? Во-первых, тяжеленный удар. Хабиб Нурмагомедов говорил, что Джастин бьёт как грузовик. Работать с этим парнем в стойке опасно, а с годами он стал драться гораздо мудрее и расчётливее. Во-вторых, бой Ислама с Гэтжи — новое противостояние, которое мы ещё не видели, и потенциально это привлекательнее реванша с Оливейрой.

При этом есть и очевидная слабая сторона. Нет никаких сомнений, что борьба Махачева может измотать Джастина. Команда Хабиба, как правило, идеально подбирает геймплан под соперника и разбирает его по частям. В этом смысле очень показательно даже то, как Ислам выиграл у Волкановски. Он рассказал, что готовил этот удар и тренеры предполагали, что это может помочь в бою. Под Гэтжи план тоже найдётся, но этот поединок кажется наиболее вероятным и интересным для зрителей. Сам Джастин уже отреагировал на победу россиянина: «Я следующий».

Бой в полусреднем весе тоже нельзя исключать. Да, Уайт намекнул, что пока этого ждать не нужно, но форс-мажоры всегда возможны. Махачев собирается посетить бой Леона Эдвардса и Колби Ковингтона, и если повезёт, то ему выдадут возможность подраться за второй пояс. Весь вопрос в том, сочтёт ли руководство промоушена это интересным. В целом у россиянина хорошие шансы и с Эдвардсом, и с Ковингтоном. Во втором случае это и ещё и гарантированный огонь на пресс-конференции и в медиа, и Махачев уже выразил интерес именно к бою с Колби. Да и противостояния в этой категории будут более конкурентными для Ислама.

Ну и держим в голове самые фантастические варианты. К примеру, Дастин Порье был готов выйти на замену Оливейре и очень хотел бой с Махачевым. В случае очередного форс-мажора к Бриллианту вновь могут обратиться.

В любом случае скоро мы узнаем, какое решение примут в руководстве промоушена. Ислам явно захочет отбиться до Рамадана, так что мы можем ждать его в октагоне примерно в феврале-марте, а может, и в апреле.