Тайсон реально сбросил 85 кг? 10 сложных вопросов про Фьюри и Нганну

Если не допустите ошибок, то вы настоящий эксперт в единоборствах.

28 октября состоится, пожалуй, главный боксёрский бой года — знаменитый чемпион Тайсон Фьюри сойдётся в ринге с бывшим чемпионом UFC в тяжёлом весе Фрэнсисом Нганну. Цыганский король считается однозначным фаворитом, зато за Хищника говорит невероятной силы удар. Поединок с нетерпением ждут как фанаты бокса, так и поклонники смешанных единоборств. Будем надеяться, что схватка двух великанов нас не разочарует.

Чтобы скрасить ожидание боя Фьюри — Нганну, вы можете принять участие в небольшой викторине. Проверьте, насколько хорошо вы знаете Фрэнсиса и Тайсона.