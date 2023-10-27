Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Статьи

Тайсон Фьюри — Фрэнсис Нганну, прямая трансляция Фьюри — Нганну, коэффициенты на бой, боксёрский тест

Тайсон реально сбросил 85 кг? 10 сложных вопросов про Фьюри и Нганну
Александр Фролов
Тайсон Фьюри — Фрэнсис Нганну
Комментарии
Если не допустите ошибок, то вы настоящий эксперт в единоборствах.

28 октября состоится, пожалуй, главный боксёрский бой года — знаменитый чемпион Тайсон Фьюри сойдётся в ринге с бывшим чемпионом UFC в тяжёлом весе Фрэнсисом Нганну. Цыганский король считается однозначным фаворитом, зато за Хищника говорит невероятной силы удар. Поединок с нетерпением ждут как фанаты бокса, так и поклонники смешанных единоборств. Будем надеяться, что схватка двух великанов нас не разочарует.

Чтобы скрасить ожидание боя Фьюри — Нганну, вы можете принять участие в небольшой викторине. Проверьте, насколько хорошо вы знаете Фрэнсиса и Тайсона.

Давайте посчитаем чужие деньги:
Сколько заработают Фьюри и Нганну за предстоящий бой? От сумм может закружиться голова
Сколько заработают Фьюри и Нганну за предстоящий бой? От сумм может закружиться голова
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android