«Инстинкты сработали». На экс-бойца ММА напали с ножом, но получили жёсткий ответ

Бывший американский боец смешанных единоборств Хавьер Баэс во время выступлений в ММА не хватал звёзд с неба и выступал исключительно в региональных промоушенах, не пробившись в число топов. Однако несколько дней назад и он получил свою минуту славы, став одним из участников инцидента на парковке в Майами.

В ночь Хэллоуина Баэс сидел в машине, и на него напал мужчина с ножом, которого позже опознали как некоего Омара Марреро. Сообщается, что он разбил боковое стекло машины, после чего попытался дотянуться ножом до Хавьера. Бывший боец вышел из машины и попробовал успокоить нападавшего, однако тот бросился на него ещё раз, но в этот раз встретил жёсткое сопротивление. Марреро промахнулся, когда пытался ударить Баэса ножом, а тот в ответ провёл красивый амплитудный бросок и обезвредил злоумышленника, лишив того оружия.

Как рассказал позже сам герой, 50-летний Марреро до начала инцидента донимал его: «Он орал кому-то что-то по телефону, сцепился с какой-то женщиной. Затем начал стучать мне в окно. Я сказал, чтобы он оставил меня в покое, иначе вызову полицию. Меня в тот момент волновало только то, чтобы он не разбил мне стекло. Когда дело дошло до нападения, то сработали инстинкты. Когда столько тренируешься, то это превращается в рефлекс. Я всю жизнь тренировался, у меня чёрный пояс по джиу-джитсу, занимался борьбой в колледже, у меня восемь профессиональных боёв.

Я сохранял спокойствие и самообладание. Не избивал его, а просто сбил с ног. Как только его придушил, он тут же выпустил нож из рук. Потому что в такие моменты, когда вам не хватает воздуха, вы больше не в состоянии думать о чём-либо другом. Я прижал его коленом и вызвал полицию».

В итоге полиция приехала и повязала незадачливого преступника. А Баэс, несмотря на то что не выступает уже пять лет, напомнил о своих навыках и пополнил коллекцию побед. Впрочем, важно понимать, что Хавьеру во многом повезло избежать травм в результате инцидента. Если есть возможность избежать столкновения, особенно в ситуации, когда напротив человек с ножом и в не самом адекватном состоянии, то лучше не вступать в драку. Последствия могут быть плачевными.