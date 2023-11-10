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Сергей Павлович — Том Аспиналл, UFC 295, где и когда смотреть бой, UFC 295 кард, прогноз, видео нокаутов

Как вырубает Павлович. Тотальный разбор нокаутирующей техники русского великана
Яхья Гасанов
Как вырубает Павлович
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Что делает Сергея таким страшным нокаутёром.

За годы профессиональной карьеры в смешанных единоборствах Сергей Павлович заработал репутацию бойца, который мало церемонится с соперниками. Крайне редко его поединки доходят до судейских решений, а в последние годы россиянин и вовсе пристрастился к нокаутам в первом раунде.

UFC 2023. UFC 295, Нью-Йорк, США
Сергей Павлович - Том Аспиналл
12 ноября 2023, воскресенье. 07:30 МСК
Сергей Павлович
Не началось
Том Аспиналл

В апреле Павлович подключил свои кувалды и перемолол очень крепкого обитателя топ-5 тяжёлого дивизиона — Кёртиса Блэйдса. Эта победа стала для Сергея шестой. Шесть нокаутов подряд — вторая по продолжительности серия в UFC. Больше только у Чака Лидделла, который оформил семь таких финишей. И никому в современной истории UFC не удавалось оформить шесть нокаутов подряд в первом раунде.

Средняя длительность боёв Сергея — 2 минуты и 23 секунды. Меньше только у Тома Аспиналла (2:19) и Дрю Макфедриса (2:20), который, в отличие от своих визави, улетал в нокауты не реже, чем вырубал сам. Сам Аспиналл, следующий соперник Павловича, не просто так за последние две недели уже около пяти раз назвал россиянина самым опасным человеком в UFC. Десантник работает так, что только закрепляет за собой это звание. Как ещё назвать бойца, который 93% ударов наносит в голову? Для сравнения, по корпусу — 6%, по ногам — 1%.

Сергей Павлович (18-1 в профессиональных ММА, 6-1 в UFC).

Прозвище — Белый Нганну
Тяжёлая весовая категория (до 120 кг)
Рост — 190,5 см
Размах рук — 213 см
Размах ног — 114 см

Фото: Чемпионат

Что делает россиянина столь страшным оппонентом для любого бойца в тяжёлом весе? Один из основных инструментов Павловича — правый оверхенд. Практически как у Фёдора Емельяненко. Сергей запускает удар страшной силы с мощным размахом. А внушительная длина рук приводит даже к тому, что Сергей неумышленно может довести удар аж до затылка соперника. Разумеется, россиянин без проблем пробьёт и с левой. Как правило, уже первое его попадание получается достаточно жёстким и, потрясая соперника, Павлович набрасывается и выпускает убойные очереди ударов с двух рук. Надо помнить также и то, что это тяжёлый вес и тут накопительный эффект очень сильно ощущается.

В чём сходства и различия Фёдора Емельяненко и Сергея Павловича:
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На первый взгляд Сергей может показаться обычным рубакой, который через размахайки пробивает себе путь к титулу. На самом деле у россиянина очень хорошая и грамотная ударная техника. Первый бой Павловича после простоя в 2,5 года был с Шамилем Абдурахимовым. Тогда бросалась в глаза не только разница в возрасте, но и тот факт, что размах рук Сергея был значительно больше. Это важный момент, потому что российский боец пользуется этим преимуществом абсолютно в каждом поединке. Бой с Шамилем исключением не стал.

Абдурахимов держался до поры до времени, но ближе к концу раунда пропустил джеб вразрез и присел. То есть сила удара Павловича такая, что даже с передней руки он может запросто уронить соперника. Сергей это отлично понимает и задействует в поединках.

Джеб Павловича в бою с Абдурахимовым

Джеб Павловича в бою с Абдурахимовым

Фото: Justin Setterfield/Getty Images

В следующем поединке с Дерриком Льюисом ярко проявилось умение Павловича миксовать работу с дальней и ближней дистанции. Зачастую соперники пытаются прорываться в ближний бой в надежде нивелировать преимущество Сергея в размахе рук, но он готов работать и в такой манере. Павлович классно отрабатывает жёсткими ударами в височную область и подключает короткие апперкоты, которые становятся проблемой. В отличие от многих, он не охотится за челюстью. При этом российский боец всегда действует очень зряче и во многом поэтому перебивает соперников. Он не застаивается на линии возможной атаки, двигает головой и правильно отклоняется при оверхенде, чтобы не пропустить ответную атаку. Бывший двойной чемпион UFC Генри Сехудо, который проводит разборы техники бойцов на своём YouTube-канале, отмечал, что у Павловича хорошая школа бокса, что видно по его технике. В бою с Льюисом Сергей задействовал серийную работу. За счёт прессинга он заставил Деррика пятиться, выпустил по нему ряд ударов с короткой дистанции и провёл уже привычный оверхенд в область виска, от которого Чёрный зверь упал лицом в канвас.

Павлович в бою против Деррика Льюиса

Павлович в бою против Деррика Льюиса

Фото: Carmen Mandato/Getty Images

Тактика Павловича от боя к бою практически не меняется, что ожидаемо. Но он работает разнообразно и быстро. Уже в следующем поединке с Таем Туивасой Сергей оформил очередной нокаут за минуту. Австралиец повёлся на фейк и пропустил оверхенд, следом присел от уже упоминавшегося силового джеба и окончательно завалился на канвас после короткого апперкота.

Права на видео принадлежат UFC. Посмотреть его можно на YouTube-канале UFC Eurasia.

Бой с Кёртисом Блэйдсом в апреле должен был ответить на многие вопросы относительно перспектив Павловича. Во-первых, у американца хорошая борьба, во-вторых, есть хорошие навыки в стойке. Но и тут Сергей очень быстро подобрал ключи. Десантник задействовал привычные элементы арсенала в виде оверхенда и джеба с передней руки, а точку поставил за счёт удлинённого апперкота. Опять-таки, россиянин воспользовался мощным размахом рук и довёл удар с дистанции.

Права на видео принадлежат UFC. Посмотреть его можно на YouTube-канале UFC Eurasia.

Бывший тренер Фрэнсиса Нганну Фернанд Лопес отмечал, что Павлович, несмотря на агрессивный стиль, действует продуманно, что отличает его от других нокаутёров: «Деррик Льюис, Тай Туйваса, Фрэнсис. У всех этих ребят нет такой скорости рук и техники бокса, как у Сергея Павловича. Он здорово использует свой огромный рич и прессингует без остановки. Если, например, взять бой Фрэнсиса против Розенстрайка… Нганну в этом бою подрался в такой жесточайшей манере, с такой свирепостью, которая напугала всех. Но его свирепость не такая продуманная, как у Павловича. Павлович экстремально опасен».

Cергей Павлович

Cергей Павлович

Фото: Carmen Mandato/Getty Images

У Сергея хорошо поставленная техника на руках, но у него всего 49% точных акцентированных ударов. Это аспект, над которым стоит работать. К примеру, у Тома Аспиналла 66%, что значительно выше.

С другой стороны, 57% акцентированных ударов соперников не доходят до Павловича. Опять же, Аспиналл лучше и тут — 65%. К тому же Том в среднем пропускает 2,90 акцентированного удара в минуту. Тем не менее у российского бойца есть ключи в виде хорошей и разнообразной ударной техники, размаха рук и агрессивного стиля. Нет никаких сомнений в том, что Сергей будет пользоваться всеми этими аспектами.

Поединок с Аспиналлом за временный пояс чемпиона в тяжёлом весе пройдёт в ночь на 12 ноября в Нью-Йорке на «Мэдисон Сквер Гарден» и станет соглавным событием турнира UFC 295.

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