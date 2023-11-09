Пиковый Фёдор бил сильнее Павловича? Сравниваем двух супертяжеловесов из России

В ближайшие выходные главному российскому тяжеловесу Сергею Павловичу предстоит самый большой бой в профессиональной карьере. На UFC 295 в Нью-Йорке на «Мэдисон Сквер Гарден» он встретится с Томом Аспиналлом в поединке за временный титул чемпиона в тяжёлой весовой категории. Помимо пояса, это ещё и шанс вернуть звание лучшего тяжеловеса мира в Россию.

Ни для кого не секрет, что Павлович всегда вдохновлялся Фёдором Емельяненко и решил заниматься ММА именно благодаря Последнему Императору: ««Он повлиял на мою карьеру. Я с детства следил за боями, а победы Фёдора стали мотивацией. Он вдохновлял меня, приятно, что есть в стране такой непобедимый боец. Думаю, что Емельяненко мог бы стать чемпионом UFC, если бы ему предложили бой. Я бы сам никогда не согласился на бой с ним, Фёдор — легенда, я вырос на его поединках и слишком его уважаю».

На этом фоне логично проскальзывают сравнения Павловича с Емельяненко, и чем дальше будет заходить Сергей, тем больше таких реплик будет вокруг. Однако у бойцов достаточно различий. Пик Емельяненко пришёлся на выступления в Pride, где он стал настоящей звездой, но, в отличие от нынешнего Павловича, Фёдор тогда не слыл нокаутёром. Во-первых, он серьёзно уступал в габаритах практически всем соперникам и был в целом маловат для тяжеловеса. В случае Сергея всё наоборот — он огромный. Во-вторых, Емельяненко был по-настоящему универсальным бойцом с огромным арсеналом навыков, который ещё и пополнялся регулярно.

Во время знаменитой серии, в ходе которой Последний Император не проигрывал почти 10 лет, он провёл 28 поединков, в которых 13 раз побеждал приёмами и только восемь – нокаутами. Однако, несмотря на это, многие победы начинались именно в стойке после мощных оверхендов Фёдора. Это один из самых опасных ударов для бьющего, потому что зачастую его невозможно скрыть и есть риск провалиться вперёд после промаха. На стороне Емельяненко всегда были идеальный тайминг и прекрасная скорость. Мало кто так же хорошо чувствовал момент, когда нужно было вложиться в удар. Андрей Орловский, Фабио Мальдонадо, Мэтт Митрион, Бретт Роджерс и многие другие звёздные бойцы страдали от таких ударов. Конечно же, оверхенд можно контратаковать за счёт борьбы, но Емельяненко был хорош и там.

Нельзя сказать, что россиянин закладывался только на один трюк в стойке. Такого не было никогда, Емельяненко хорошо работал и правым прямым, и классно задействовал левую руку, которая тоже сносила соперников. Тим Сильвия в своё время называл Фёдора слабаком, но проиграл ему удушающим, хотя всё началось с попадания левым хуком: «Был план держать его на дистанции за счёт размаха рук, но он бьёт очень сильно. Никогда и никто раньше не бил по мне с такой силой. Честно говоря, я был настолько потрясён левым хуком, что не смог отзащищаться в моменте с удушающим».

Фёдор Емельяненко Фото: Tiffany Rose/Getty Images

Чейл Соннен тоже отдавал должное Фёдору и его силе: «Я хотел драться лицом к лицу, но он так сильно пробил. В меня прилетела ракета. Я реально считаю тот удар ракетой. Я так и не восстановился после него. Когда рухнул, то была мысль: «Можно на этом заканчивать, но не хочу быть тем, кто проиграет самым быстрым нокаутом в истории Bellator».

Правая рука Емельяненко тоже стала культовой. Тимоти Джонсон сравнивал силу его удара с мощью грузовика, а Бретт Роджерс отправился в такой глухой нокаут, что не смог вспомнить, что произошло и как он оказался на канвасе. Тогда случился легендарный диалог с рефери Джоном Маккарти.

Маккарти: «Он только что тебя нокаутировал»

Роджерс: «Я хорошо дрался?».

Маккарти: «Ты дрался отлично».

Сэм Шеридан, бывший боец, в своей книге описывал первый бой Фёдора Емельяненко с Антониу Ногейрой и сравнивал звуки от попаданий россиянина со звуками топора, который рубит мясо. Тренер Последнего Императора Александр Мичков отмечал, что удар Емельяненко не столько сильный, сколько жёсткий, потому что технически выполнялся идеально. Тогда к Фёдору были претензии относительно того, как он защищается в стойке. Зачастую Емельяненко опускал руки ниже, чем надо, что в теории было чревато пропущенными ударами. Однако он жаловался, что в классической стойке не видит атаки соперника и не успевает реагировать. В итоге Мичков посоветовал Фёдору изучить манеру Роя Джонса, и арсенал бойца тут же стал богаче. С врождённой силой и отличной техникой Емельяненко ещё долго выступал. Разумеется, скорость уходила, резкость тоже, но удар был, и на него Последний Император полагался очень часто. После его заключительного поединка с Райаном Бейдером Вадим Немков признавался, что план был в том, чтобы довести удар быстрее соперника.

Важно и то, что Емельяненко не только сам умел хорошо и чётко бить, но и помогал в этом ученикам. Тот же Немков рассказал, что удар с правой ему поставил именно Фёдор: «Правый прямой прорезался, когда пришёл он и начал сильно заострять внимание на развороте плеча во время удара. Когда пришёл Фёдор, то люди начали падать от моей правой».

Фёдор Емельяненко и Вадим Немков Фото: bellator.com

Сергей Павлович в своё время тоже успел провести сбор с командой Фёдора, будучи ещё бойцом Fight Nights. Сам Емельяненко тогда высоко оценивал перспективы молодой звезды: «Я давно слежу за Сергеем, он мне интересен. Он приезжал к нам, прошёл сбор. У него хорошие данные, и я очень хочу, чтобы Сергей раскрылся как боец».

Павлович — чистый нокаутёр, который тратит минимум времени на то, чтобы присмотреться к сопернику, и активно прессингует, затягивая того, кто стоит напротив, в жестокий размен. Считается, что Сергей – это апгрейд версии позднего Емельяненко. Он полагается исключительно на работу в стойке, на собственную мощь и на твёрдый подбородок. Фёдор шёл в размены, где играл в «убью или буду убитым». Очевидно, что стиль Павловича предусматривает и пропущенные удары, но россиянин берёт объёмом. Он выбрасывает в среднем больше восьми акцентированных ударов за минуту — это больше всех в истории мужских дивизионов UFC. При этом пропущенных бывает в два раза меньше. Да, Сергей банально перебивает своих соперников.

Плюс он шикарно пользуется размахом рук. Благодаря ему Павлович может обстреливать соперника на дистанции. К примеру, Тай Туиваса, у которого тоже очень тяжёлые удары, но заметно меньший размах рук, так и не смог прорваться на дистанцию, чтобы акцентировать атаку, и сам схватил несколько увесистых панчей: «Всё сводилось к тому, кто первым попадёт. Он попал первым, и я уже в тот момент понял, что мне конец. Моя мысль после этого удара была: «Охренеть, вот это да». Я в итоге попытался нанести удар, но промахнулся. Павлович действительно бьёт сильно, а ещё длина его рук… Он наносит удары с очень дальнего расстояния, и ты оказываешься в зоне поражения, но он сам в это время в безопасности».

Сергей Павлович Фото: Getty Images

Тренер Сириля Гана Фернанд Лопес, который ранее работал с Фрэнсисом Нганну, знает толк в топовых ударниках-тяжеловесах, и он выписал очень много комплиментов Павловичу: «Это особенный боец. У него не просто самые длинные руки, ещё есть громадная ширина плеч, а это ещё несколько сантиметров. Он здорово это использует, а ещё у парня просто гранитная челюсть. И он не мажет! Каждый панч доводит, против него нет простого решения в стойке. Тот же Туиваса не успел ничего выбросить, а Павлович уже пошёл на него — оверхенд, апперкот, хук, удар отсюда, удар оттуда».

Виталий Минаков, который работал с Павловичем, тоже упоминал силу его удара, говоря о теоретическом бое с Джоном Джонсом: «Чтобы нокаутировать Джона, нужна сила удара, а у Сергея она есть. Вряд ли существует человек, который выдержит его прямой по голове. Если Сергей махнёт своей кочергой, то будет хорошая возможность выиграть. В рубке Павлович способен нокаутировать американца».

Тот же Фернанд Лопес ещё почти год назад заявил, что в мире ММА появился новый император, который возродит имидж русских ММА. И, похоже, у Фёдора Емельяненко достойный преемник на императорском престоле. В ночь на 12 ноября в Нью-Йорке у Павловича будет возможность эту догадку подтвердить.