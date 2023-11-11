Аспиналл устроит России неприятный сюрприз. Вырубит Павловича и заберёт пояс

Это новая рубрика «Чемпионата», в которой наши авторы будут по разные стороны баррикад.

В ночь на 12 ноября в Нью-Йорке на знаменитой арене «Мэдисон Сквер Гарден» пройдёт самый ожидаемый турнир этого месяца. Для русскоязычных болельщиков этот ивент в первую очередь интересен тем, что в соглавном событии за временный титул чемпиона в тяжёлой весовой категории сойдутся Сергей Павлович и Том Аспиналл.

Зарубежные эксперты отдают небольшое предпочтение Аспиналлу, даже несмотря на отсутствие полноценного лагеря и выхода на коротком уведомлении. Павлович, в отличие от британца, готовился быть запасным в бою Джона Джонса со Стипе Миочичем. Но будет ли это действительно ключевым фактором, особенно с учётом того, что это тяжёлый вес, где после одного удара всё, как правило, заканчивается. Тем более что в октагон выйдут парни, которые быстрее всех финишируют своих соперников. Аспиналл тратит в среднем 2 минуты и 19 секунд, Павлович — 2:23.

В UFC статистика бойцов идентична — шесть побед и одно поражение. Только вот Аспиналл проиграл лишь формально, в бою с Кёртисом Блэйдсом он получил травму ноги уже через 15 секунд после начала поединка. Поражение Павловича случилось в дебюте, россиянин проиграл Алистару Овериму. К слову, Аспиналл и его команда уже говорили, что изучали тот бой и почерпнули для себя некоторые моменты, которые могут помочь им в бою.

Статистика Аспиналла

Вероятно, в первую очередь это борьба. Оверим очень легко сбил с ног Павловича подсечкой, а Аспиналл — опытный джитсер, который в этом аспекте на голову выше любого другого тяжеловеса. Том редко борется лишь по той причине, что порой дело до этого не доходит. Британец очень тяжело бьёт, а если этого не хватит, то подключит и партер. Сейчас у него 100% успешных тейкдаунов. Это не делает бой классическим противостоянием ударника с борцом, просто у Аспиналла как минимум на один ключ больше.

При этом Том хорош и в стойке. Павлович наносит больше всех акцентированных ударов в среднем за минуту, но Том не очень сильно отстаёт — 7,65. А пропускает почти в два раза меньше — 2,90 в среднем за минуту и блокирует 65% ударов. Во многом ему помогают отличная скорость на ногах и движение. Аспиналл двигается как средневес, он явно быстрее и вариативнее Павловича. Кроме того, у него поставленный бокс, Том общается и тренируется с Тайсоном Фьюри, и это ему только в плюс. А классный футворк поможет грамотно и своевременно контратаковать атаки с дистанции, которые однозначно будут, так как у Сергея большой размах рук и он его задействует в каждом своём поединке.

Аспиналл уже неоднократно говорил, что Павлович, несмотря на внушительную серию нокаутов, ещё не сталкивался с таким тяжеловесом: «Да, он нокаутировал много ребят, но он никогда не дрался с кем-то моего уровня. Потому что в тяжёлом дивизионе нет таких сильных бойцов, как я. Даже близко. Даже если он позовёт всех спарринг-партнёров в мире, то там не будет таких, как я».

Британец прав, его можно назвать бойцом смешанных единоборств в самом полном смысле — он умеет всё. У многих тяжеловесов есть мощный удар, но нет такого же футворка и вариативности, Сириль Ган может посоперничать в движении, но уступит в борьбе. К каждому сопернику Аспиналл может подобрать ключи, и поэтому он — главная угроза для Сергея Павловича. Угроза, к которой россиянин, возможно, не готов.

Аспиналл чётко осознаёт, чего точно не стоит делать в бою с Павловичем. Он уже заявил на пресс-конференции, что точно не будет лезть в рубку, а значит, выберет более прагматичный подход. У Тома хватит скорости и мощи, чтобы прорваться на дистанцию и вязать соперника, а если в таком стиле он вымотает Сергея, то всё может закончиться весьма плачевно для нашего бойца.