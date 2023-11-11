UFC 295: Павлович в шаге от чемпионского пояса, но на пути хитрый и опасный Аспиналл. LIVE

В ночь с 11 на 12 ноября в Нью-Йорке на арене «Мэдисон Сквер Гарден» пройдёт турнир UFC 295, главным событием которого станет бой за титул в полутяжёлом весе между бразильским бойцом Алексом Перейрой и Иржи Прохазкой, представляющим Чехию.
В соглавном бою вечера россиянин Сергей Павлович оспорит временный пояс чемпиона UFC в тяжёлом дивизионе с британцем Томом Аспиналлом.
Кроме того, в рамках предварительного карда пройдёт поединок ещё одного россиянина, Вячеслава Борщёва, соперником которого станет Назим Садыхов из Азербайджана.
«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.
Вы можете настроить удобный параметр автообновления, изменив его с помощью кнопки под стрелкой.
💥 Майкл Биспинг дал прогноз на бой Павлович — Аспиналл на UFC 295
Бывший чемпион UFC Майкл Биспинг дал прогноз на бой в тяжёлом весе между россиянином Сергеем Павловичем и британцем Томом Аспиналлом.
«Том будет стараться атаковать первым. А когда ты выбрасываешь удары, Сергею придётся их блокировать. Если ты блокируешь удары, то ты сам не пытаешься атаковать. Думаю, это будет главным оружием. Движение на ногах, удары по разным частям тела, а затем тейкдаун. Это станет началом конца для Павловича. Аспиналл возьмёт титул временного чемпиона в тяжёлом весе», – сказал Биспинг на своём YouTube-канале.
💪 Сергей Павлович оценил перспективы Вадима Немкова в тяжёлом весе
Российский боец тяжёлого веса (до 120 кг) Сергей Павлович высказался о соотечественнике, чемпионе Bellator в полутяжёлой весовой категории Вадиме Немкове.
«Немков говорил, что передумал подниматься в тяжёлый вес после спарринга со мной? Да, ничего. Поработали просто. Вадим – хороший парень, оставил про меня положительный отзыв. То же самое могу сказать про Немкова. Очень крепкий парень, который всё доказал на деле. Просто легко с ним поработали.
Какие у него перспективы в тяжёлом весе? Мы работали только на лёгких спаррингах. Как мы видим, соперники сокрушаются от его ударов. Соответственно, удар у него сильный. Он – крепкий и техничный парень. У него есть все шансы», – приводит слова Павловича MMA.Metaratings.ru.
🗣 Сен-Пьер обратился к Аспиналлу перед боем с Павловичем на турнире UFC 295
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях легендарный канадец Жорж Сен-Пьер обратился к британцу Тому Аспиналлу перед боем с россиянином Сергеем Павловичем за титул временного чемпиона американского промоушена в тяжёлом весе.
«Том, я знаю, что сейчас ты готовишься к бою с Павловичем. Тебе предстоит драться со страшным соперником, встречи с которым все хотят избежать. Никто не хочет драться с ним, но ты согласился, и мне нравится это в тебе. Именно это нужно, чтобы стать чемпионом.
Без страха нет отваги! Дерись как умеешь, без сожалений, и оставь всё позади! Желаю удачи, буду смотреть и болеть за тебя», – сказал Сен-Пьер в одной из своих социальных сетей.
😎 Слава Борщёв получил новый контракт после предыдущего поединка
В UFC у россияна четыре поединка, в которых он потерпел два поражения. Тем не менее, после победы над Махешатом, Борщёв получил новый контракт с промоушеном. Будет и дальше радовать сочными нокаутами.
Где смотреть турнир UFC 295
Посмотреть трансляцию турнира UFC 295 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.
😨 Аспиналл и Павлович идут абсолютно одинаково в UFC
Оба бойца накопили статистику 6-1 в главном промоушене мира. Разница в том, что Павлович потерпел поражение на старте, а потом выдал шесть нокаутов в первом раунде. Аспиналл проиграл лишь из-за травмы Кёртису Блэйдсу, а остальные шесть боёв выиграл досрочно.
Когда состоится турнир UFC 295
Турнир UFC 295 состоится в ночь с 11 на 12 ноября в Нью-Йорке. Предварительный кард начнётся в 2:00 мск, бои основного карда — в 6:00 мск.
❌ Напомним, что изначально турнир должны были возглавлять Джон Джонс и Стипе Миочич
Бой двух легендарных бойцов планировался ещё с начала года и был назначен на ноябрь. К сожалению, Джонс выбыл из-за травмы на восемь месяцев и титульный шанс выпал Павловичу и Аспиналлу. Правда пока лишь временный пояс.
Полный кард турнира UFC 295
Основной кард:
- Иржи Прохазка — Алекс Перейра;
- Сергей Павлович — Том Аспиналл;
- Джессика Андраде — Маккензи Дёрн;
- Мэтт Фревола — Бенуа Сен-Дени;
- Пэт Сабатини — Диего Лопес.
Предварительный кард:
- Стив Эрцег — Алессандро Коста;
- Табата Риччи — Лупита Годинес;
- Назим Садыхов — Вячеслав Борщёв;
- Деннис Бузукья — Джамал Эммерс;
- Джаред Гордон — Марк О. Мадсен;
- Джон Кастанеда — Кюн Хо Кан;
- Джошуа Ван — Кевин Борхас.