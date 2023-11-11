А в главном бою Иржи Прохазка вернётся, чтобы сразиться с Алексом Перейрой.

UFC 295: Павлович в шаге от чемпионского пояса, но на пути хитрый и опасный Аспиналл. LIVE

В ночь с 11 на 12 ноября в Нью-Йорке на арене «Мэдисон Сквер Гарден» пройдёт турнир UFC 295, главным событием которого станет бой за титул в полутяжёлом весе между бразильским бойцом Алексом Перейрой и Иржи Прохазкой, представляющим Чехию.

В соглавном бою вечера россиянин Сергей Павлович оспорит временный пояс чемпиона UFC в тяжёлом дивизионе с британцем Томом Аспиналлом.

Кроме того, в рамках предварительного карда пройдёт поединок ещё одного россиянина, Вячеслава Борщёва, соперником которого станет Назим Садыхов из Азербайджана.

«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.

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