История как в Голливуде. Молодой россиянин снёс соперников на дебютном чемпионате мира

В Ереване завершился третий соревновательный день чемпионата мира по самбо — 2023. На ковёр выходили мужчины, выступающие в весовых категориях до 79 кг и до 98 кг, женщины в категории до 80 кг и 80+ кг. Кроме того, прошли поединки по боевому самбо в весах до 71 кг, до 88 кг и 98+ кг.

Особый интерес представлял российский дебютант Михаил Кашурников, впервые приехавший на турнир такого масштаба. 25-летний самбист не так давно вышел на ведущие роли в национальной команде и по праву считается новой звездой в своём виде спорта. За плечами Михаила было два золота на Кубке России, победа на Гран-при и, наконец, победа на чемпионате России. Все успехи были достигнуты в последние три года. На этом фоне от Кашурникова ждали развития успеха и яркого выступления на чемпионате мира.

Первый поединок на турнире Михаил провёл в четвертьфинале с украинцем Виталием Гребенюком и разнёс соперника буквально в одну калитку, оформив счёт 8:0 уже спустя полторы минуты со старта. Напомним, по правилам самбо при разнице в восемь баллов встреча останавливается. В следующей встрече пришлось повозиться немного дольше. Представитель Казахстана Талгат Жиентаев упирался чуть больше двух минут, но попал на счёт 11:1 и проиграл, заняв третье место.

Уровень доминирования, который показал Кашурников, действительно впечатлял. Россиянин разбивал всех соперников и был на голову выше в борьбе. В финале ему достался опасный камерунец Джантоу Максвелл, который тоже уверенно прошёл по своей сетке и считался опасным именно с точки зрения ударной техники. Начало осталось за Максвеллом, который перебивал Михаила и вынуждал его больше думать об обороне. Рефери выдал нашему самбисту замечание за пассивность, что стало триггером для резко возросшей активности.

Кашурников начал агрессивно атаковать и провёл красивый бросок через бедро, получив четыре балла. Спустя несколько секунд ему удалось провести ещё одно удачное действие, что тоже принесло четыре очка и итоговую победу.

Таким образом, дебют Кашурникова на мировых первенствах выдался максимально удачным. Похоже, что у России действительно растёт новая звезда в боевом самбо. Михаилу всего 25 лет, и для его весовой категории он ещё очень молод, впереди ещё много лет профессиональной карьеры. Так что высока вероятность, что Кашурникову покорится немало высот на любом уровне.