Живая легенда российского самбо снова всех разнёс. Осипенко — десятикратный чемпион мира!

11 ноября в Ереване (Армения) завершился второй соревновательный день чемпионата мира по самбо. Было разыграно семь комплектов наград. У мужчин на ковёр сегодня выходили спортсмены, выступающие в весовой категории до 71 кг, до 88 кг и 98+ кг, у женщин — до 65 кг и 72 кг, в боевом самбо — до 58 кг и до 64 кг.

В весе свыше 98 килограммов сборную России представлял капитан команды, опытнейший Артём Осипенко. 35-летний спортсмен выступает за национальную команду с 2008 года и за это время накопил огромное количество медалей: 11 золотых наград на чемпионатах России, трёхкратный чемпион Европы, обладатель Кубка мира и девятикратный (!) чемпион мира. Пожалуй, в своём весе Осипенко фактически нет соперников на любом уровне.

Разумеется, и в Армению Артём приехал в ранге явного фаворита турнира. В 1/8 финала россиянин встретился с итальянским атлетом Федерико Каванной и не встретил серьёзного сопротивления, выиграв со счётом 7:0. В следующем раунде Осипенко предстояла схватка с иранцем Хамидрезой Саджадифардом. В этот раз Артём не позволил поединку затянуться на все пять минут и за две минуты до его окончания вёл уже 8:0, чего хватило для победы, так как про разнице в восемь баллов схватки в самбо останавливаются. В полуфинале Осипенко за минуту до конца поединка провёл болевой приём латышу Викторсу Решко и проследовал в финал, где ему предстояла встреча с румынским самбистом Натеа Илие.

Перед финалом в глаза сильно бросалась разница в габаритах. Это абсолютная весовая категория, и, разумеется, возможны такие ситуации. Визуально Илие выглядел заметно больше нашего спортсмена. Осипенко это не смутило, и он с первых минут начал навязывать свою борьбу. У Артёма не получалось сбить соперника с ног, а румын и не спешил активничать. В итоге это привело к обоюдному замечанию за пассивность. Осипенко стал работать активнее и раздёргивал Илие, а тот продолжал полагаться на габариты, просто защищался и получил второе предупреждение, принеся одно очко Артёму. Сразу после этого российский самбист сумел перевести схватку в партер и тут же вышел на болевой на ногу. Нескольких секунд Осипенко хватило, чтобы его оппонент сдался!

Артём Осипенко Фото: РИА Новости

Капитан сборной России стал десятикратным чемпионом мира! И это было пятое золото национальной команды во второй соревновательный день. Россия продолжает доминировать на мировом первенстве. За два дня в активе уже девять золотых медалей, одно серебро и одна бронза. Но, конечно, победа Осипенко пока стоит особняком. Великое достижение великого спортсмена.