Самый опасный бой в карьере. Мейвезер решился на реванш с внуком бандита

Легендарный Флойд Мейвезер давно завершил профессиональную карьеру, но при этом остаётся востребованным спортсменом и регулярно проводит выставочные поединки с боксёрами, блогерами, бывшими бойцами смешанных единоборств. Благо это позволяет текущая физическая форма. Мейвезер держит себя в отличной форме, по-прежнему достаточно быстр, и этого хватает, чтобы доминировать.

Причём Флойд развлекается на всю катушку, и его имя всегда притягивает внимание болельщиков. Перед боем с Аароном Чалмерсом он, например, прогулял взвешивание, по ходу поединка болтал с соперником, а в перерывах между раундами отплясывал с ринг-гёрлз. Но вот последний поединок бывшего чемпиона закончился крупным скандалом.

Мейвезер в июне этого года провёл поединок с Джоном Готти-третьим, внуком известного нью-йоркского мафиози. Флойда ничуть не смутила криминальная окраска такого поединка и, может быть, зря. Тот бой был очень нервным, напряжение ощущалось. Мейвезер привычно чередовал удары с забавными цитатами в адрес соперника. Готти бесился, действовал чересчур жёстко, а Флойд начал отвечать взаимностью. Рефери того поединка Кенни Бейлисс неоднократно выносил предупреждения бойцам, а в самом конце шестого раунда и вовсе принял решение остановить поединок. Повлияло ли это? Нет, наоборот.

Джон Готти был полон решимости подраться, он оттолкнул судью и набросился на Мейвезера. За считаные секунды ринг заполнился представителями обеих команд, и началась массовая драка. Повреждений удалось избежать, и разборку в итоге погасили, но зато в зале подхватили почин и тоже устроили нешуточные баталии. После поединка Готти назвал Мейвезера врагом на всю оставшуюся жизнь и угрожал звёздному боксёру.

Мафиози дисквалифицировали на полгода, а сам он жаловался на решение судьи и почему-то звал на помощь Конора Макгрегора.

А теперь, судя по всему, пришло время окончательно решить конфликт. Мейвезер объявил о предстоящем реванше, который состоится в феврале в Лас-Вегасе во время недели Супербоула. Официально никаких дат ещё не сообщалось, да и сами оппоненты не давали комментариев, кроме короткого сообщения от Флойда: «Увидимся в Лас-Вегасе. Скоро». По информации издания TMZ Sports, поединок состоится 11 февраля. Бои андеркарда ещё не определены, однако предполагается, что на турнире выступят боксёры, подписанные в промоутерскую компанию Мейвезера.

Ещё один важный пункт — в контракте на второй бой на этот раз прописаны санкции на случай, если кому-то из бойцов и придёт в голову развязать конфликт в ринге. Судя по всему, Флойд подстраховался. Ну и не приходится сомневаться, что поединок принесёт внушительные гонорары и Мейвезеру, и Джону Готти. Остаётся дождаться боя и его развязки. Очередное возвращение прославленного боксёра в ринг выглядит весьма интригующе.

Как минимум это очень опасный поединок. Возможно, как боксёр Готти не самая большая угроза для Мейвезера, но тот факт, что он внук криминального авторитета, напрягает. Кто знает, чем всё обернётся. Дед Джона Готти-третьего был очень влиятельным человеком, закончившим жизнь в тюрьме. Боксом мафиози, кстати, тоже интересовался и даже пытался стать промоутером Майка Тайсона в 90-х годах. Теперь внук в какой-то степени продолжает дело. Главное, чтобы это не стало проблемой для Флойда Мейвезера.