Конор и Флойд сотворили историю. За пять лет никто не организовал бой круче и денежнее

В 2022 году Конор Макгрегор остаётся самым желанным соперником для любого бойца UFC. Чемпион промоушена в лёгком весе Чарльз Оливейра мечтает о поединке с ирландцем, пусть Ноториус и располагается на 12-м месте в рейтинге. Бой с Конором обогатит любого на много поколений вперёд, но как атлет он давно сдулся. Последний по-настоящему интересный бой в исполнении Мака мы видели ровно пять лет назад – 26 августа 2017 года состоялся денежный поединок с Флойдом Мейвезером по правилам бокса.
Ни до, ни после в единоборствах ещё не придумали более крутого события. Такого, что не просто максимально удачно сочетает спорт и развлечение, но ещё и позволяет всем причастным заработать безумные деньги. Конор и Флойд сотворили историю и стали праотцами всего того, что сегодня кажется привычным. Без этого поединка и его раскрутки мы не смотрели бы, как дерутся братья Пол, и тем более на YouTube не появились бы российские промоушены Pravda и Hardcore Boxing.
Флойд Мейвезер и Конор Макгрегор
Фото: Ethan Miller/Getty Images
Конечно, и до этого поединка бойцы ММА иногда выходили в ринг, но кого это волновало? Кто помнит, как, например, Александр Емельяненко бился вничью с Хизиром Плиевым? Тогда этому никто не придавал значения. Зато бой брата Фёдора с Михаилом Кокляевым вспоминают до сих пор – возможно, потому, что он состоялся уже после схватки Конора и Флойда. Среди бойцов ММА вообще стало модно биться по боксу – не случись того поединка на «T-Mobile Arena», сейчас мы бы не ждали рубку Александра Емельяненко и Вячеслава Дацика.
Конор практически в одиночку раскрутил тот бой – на всех пресс-конференциях ирландец солировал, выдавая гениальные выступления одного актёра перед многотысячной публикой. Флойд чаще всего просто сидел и усмехался, зная, что одно его участие в шоу гарантирует просмотры и деньги.
А заработали чемпионы действительно много. Согласно данным Атлетической комиссии Невады, Мейвезер получил гарантированную выплату в $ 100 млн, Ноториус – в $ 30 млн. А с учётом процентов от покупок платных трансляций спортсмены получили в разы больше. Точные суммы неизвестны, так как они подписали договор о неразглашении, но медиа сообщали, что Флойд получил $ 400 млн, а Конор – $ 127 млн.
Поединок стал вторым в истории по числу pay-per-view – больше на тот момент было продано только на бое Флойда и Мэнни Пакьяо. И пусть в ринге Конор не навязал серьёзной конкуренции 40-летнему Мэйвезеру, зато этот бой ещё долго будет эталоном того, как нужно организовывать и раскручивать крупные денежные схватки. За пять лет никто так и не придумал более крутого события.
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