Вышла с флагом России, но забрать $ 1 млн не дали. Разгромное поражение Мохнаткиной

В ночь на 25 ноября в Вашингтоне (США) на арене The Anthem состоялся финальный турнир регулярного чемпионата лиги PFL. В рамках основного карда ивента, помимо прочих, прошёл решающий поединок в полулёгкой весовой категории среди женщин. Россиянка Марина Мохнаткина оспаривала титул и приз в $ 1 млн с бразильянкой Лариссой Пачеко.

Для Мохнаткиной это был первый финал PFL в карьере. Россиянка в своё время собрала все возможные титулы в самбо, но в карьере в смешанных единоборствах до поясов не добиралась, однажды проиграв в финале Fight Nights. В PFL Марина в мае прошлого года проиграла Кайле Харрисон, но после этого выиграла пять поединков подряд. В текущем сезоне у Мохнаткиной три победы, которые и позволили девушке добраться до финала сезона.

Ларисса Пачеко, в свою очередь, более титулованный боец. В PFL она выступает с 2019 года. Тогда же она впервые побывала в финале, где уступила Кайле Харрисон. В прошлом году Пачеко взяла реванш у титулованной соперницы и стала чемпионкой PFL. А в этом сезоне бразильянка подтверждает свои претензии на пояс. Общая победная серия Лариссы уже составляет девять поединков, причём в семи случаях соперницы отправлялись в нокаут. Пачеко славится именно своей нокаутирующей мощью и выходила на бой с Мохнаткиной явным фаворитом и с намерением нокаутировать соперницу. К слову, Марина на поединок вышла с российским флагом.

Пачеко начала заметно лучше россиянки и в первых же атаках донесла несколько тяжёлых ударов. Марину после жёстких панчей слегка повело, но она выстояла, несмотря на то что бразильянка продолжала атаки. Мохнаткина отказалась от попыток провести бой в стойке и начала искать успех в борьбе. В одном из эпизодов Марина едва не попалась на «гильотину», но в итоге даже смогла выйти на рычаг колена и вложила в приём все силы. Попутно россиянка принимала урон от ударов по корпусу и по голове, но не сдавалась и дотерпела до конца раунда.

Во втором раунде темп слегка упал. Мохнаткина больше двигалась, хотя уже тяжело дышала, а Пачеко резала углы и периодически хорошо попадала. В борьбу заходить почти не удавалось из-за банальной нехватки сил, но за полторы минуты до конца Марина смогла перевести бразильянку, хоть и не извлекла из этого дивидендов. В третьей пятиминутке россиянка продолжила гнуть свою линию — движения в сторону от правой руки Лариссы и одиночные попытки размашистых ударов. При этом Пачеко попадала, и весьма жёстко, но Марина держала удар и пыталась отвечать. За две минуты до конца раунда удалось затянуть соперницу на канвас и прижать к себе. Бразильянка была в доминирующей позиции, сначала пробивала хаммерфисты, затем попыталась выйти на удушающий приём, но Мохнаткина не позволила ничего сделать.

Четвёртый раунд получился наиболее спокойным. У Марины лучше получалось в партере, она смогла оформить перевод и постаралась провести скручивание пятки, но Пачеко отзащищалась. В стойке темп упал, соперницы устали, хотя удары Лариссы всё равно несли большую угрозу. Мохнаткина не испытывала судьбу и старалась минимизировать риски. В заключительном отрезке скорости совсем упали, точных атак практически не было, но россиянка нашла способ провести тейкдаун. В партере Марина пыталась набрасывать удары, однако Пачеко уверенно защищалась и сковывала соперницу, не позволив себя финишировать.

В нынешнем сезоне трансляции PFL доступны в ОККО.

Марина не сумела выиграть поединок и в итоге проиграла единогласным решением судей. Однако Мохнаткина продемонстрировала феноменальную силу воли и героически выдерживала тяжёлые удары, до последнего пытаясь переломить ход боя. Это точно заслуживает уважения.