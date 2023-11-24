Финал сезона PFL: три пояса уедут в Россию? На кону титулы, величие и миллионы. LIVE

В ночь с 24 на 25 ноября на арене «The Anthem» в Вашингтоне (США) состоится финал сезона в Professional Fighters League (PFL). В рамках турнира пройдут сразу три поединка с участием росийских бойцов.
В соглавном событии вечера российский тяжеловес Денис Гольцов проведёт бой с Ренаном Феррейрой из Бразилии. Кроме того, в полулёгком женском весе Марина Мохнаткина сойдётся с Лариссой Пачеко. В рамках финала в полусредней весовой категории Магомед Магомедкеримов встретится с Садибу Си.
Во всех этих поединках на кону будут стоять чемпионские пояса и приз в $ 1 млн.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него. Следите за всем самым интересным!
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🏆 Магомедкеримов ранее побеждал будущего соперника по финалу
В 2021 году бойцы уже пересекались в рамках турнира PFL и тогда россиянин победил огромного Садибу Си решением судей.
🤔 Гольцов уже высказывался о предстоящем поединке с Феррейрой
«Мы уже друг друга хорошо знаем: видели, как бьемся, встречались не раз на турнирах, и я рассчитывал, что мы встретимся еще в прошлых сезонах. Все к этому шло. Он фаворит с другой стороны сетки, поэтому судьба ожидаемо свела нас в финале. Мы оба все понимаем, а победит тот, кто будет лучше готов», — цитирует Гольцова MMA.Metaratings.ru.
Где смотреть финал сезона PFL
Прямая трансляция всего турнира будет доступна на сервисе OKKO. Чемпионат будет вести текстовую онлайн-трансляцию с самыми интересными событиями поединков.
💒 Мохнаткина вышла замуж за бойца UFC в этом году
Марина вышла замуж за Сергея Спивака летом этого года. Спустя полтора месяца после этого Мохнаткина за полторы минуты расправилась с Эмбер Лейброк и вышла в финал PFL.
Дата и время турнира PFL
Финал сезона PFL пройдёт в ночь на 25 ноября на арене «The Anthem» в Вашингтоне (США). Начало турнира в 1:30 по московскому времени.
😬 Пачеко будет явной фавориткой поединка с Мохнаткиной
Ларисса — одна из главных звёзд PFL и чемпионка прошлого сезона. По пути бразильянка расправилась со звёздной Кайлой Харрисон и это очень опасный тест для россиянки.
Полный кард финального турнира PFL
- Оливье Обен-Мерсье — Клей Коллард;
- Денис Гольцов — Ренан Феррейра;
- Ларисса Пачеко — Марина Мохнаткина;
- Садибу Си — Магомед Магомедкеримов;
- Джошуа Сильвейра — Импа Касанганай;
- Кайла Харрисон — Аспен Лэдд;
- Рэй Купер-третий — Дерек Брансон;
- Габриэль Брага — Хесус Пинедо;
- Али Уолш — Джоэл Лопес;
- Бубба Дженкинс — Крис Уэйд;
- Хай Ву — Фил Каракаппа;
- Джесси — Стирн — Джош Блиден.