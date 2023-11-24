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Финал сезона PFL, Мохнаткина — Пачеко, Магомедкеримов — Си, онлайн-трансляция, лайв, PFL дата и время, финал PFL кард

Финал сезона PFL: три пояса уедут в Россию? На кону титулы, величие и миллионы. LIVE
Сергей Сорокин
Магомедкеримов, Гольцов и Мохнаткина
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Магомедкеримов, Гольцов и Мохнаткина приехали покорять Вашингтон.

В ночь с 24 на 25 ноября на арене «The Anthem» в Вашингтоне (США) состоится финал сезона в Professional Fighters League (PFL). В рамках турнира пройдут сразу три поединка с участием росийских бойцов.

В соглавном событии вечера российский тяжеловес Денис Гольцов проведёт бой с Ренаном Феррейрой из Бразилии. Кроме того, в полулёгком женском весе Марина Мохнаткина сойдётся с Лариссой Пачеко. В рамках финала в полусредней весовой категории Магомед Магомедкеримов встретится с Садибу Си.

Во всех этих поединках на кону будут стоять чемпионские пояса и приз в $ 1 млн.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него. Следите за всем самым интересным!

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Где смотреть финал сезона PFL Дата и время турнира PFL Полный кард финального турнира PFL
Live Сергей Сорокин

🏆 Магомедкеримов ранее побеждал будущего соперника по финалу

В 2021 году бойцы уже пересекались в рамках турнира PFL и тогда россиянин победил огромного Садибу Си решением судей.

10:03 Сергей Сорокин

🤔 Гольцов уже высказывался о предстоящем поединке с Феррейрой

«Мы уже друг друга хорошо знаем: видели, как бьемся, встречались не раз на турнирах, и я рассчитывал, что мы встретимся еще в прошлых сезонах. Все к этому шло. Он фаворит с другой стороны сетки, поэтому судьба ожидаемо свела нас в финале. Мы оба все понимаем, а победит тот, кто будет лучше готов», — цитирует Гольцова MMA.Metaratings.ru.

10:03 Сергей Сорокин

Где смотреть финал сезона PFL

Прямая трансляция всего турнира будет доступна на сервисе OKKO. Чемпионат будет вести текстовую онлайн-трансляцию с самыми интересными событиями поединков.

10:02 Сергей Сорокин

💒 Мохнаткина вышла замуж за бойца UFC в этом году

Марина вышла замуж за Сергея Спивака летом этого года. Спустя полтора месяца после этого Мохнаткина за полторы минуты расправилась с Эмбер Лейброк и вышла в финал PFL.

10:02 Сергей Сорокин

Дата и время турнира PFL

Финал сезона PFL пройдёт в ночь на 25 ноября на арене «The Anthem» в Вашингтоне (США). Начало турнира в 1:30 по московскому времени.

10:01 Сергей Сорокин

😬 Пачеко будет явной фавориткой поединка с Мохнаткиной

Ларисса — одна из главных звёзд PFL и чемпионка прошлого сезона. По пути бразильянка расправилась со звёздной Кайлой Харрисон и это очень опасный тест для россиянки.

10:01 Сергей Сорокин

Полный кард финального турнира PFL

  • Оливье Обен-Мерсье — Клей Коллард;
  • Денис Гольцов — Ренан Феррейра;
  • Ларисса Пачеко — Марина Мохнаткина;
  • Садибу Си — Магомед Магомедкеримов;
  • Джошуа Сильвейра — Импа Касанганай;
  • Кайла Харрисон — Аспен Лэдд;
  • Рэй Купер-третий — Дерек Брансон;
  • Габриэль Брага — Хесус Пинедо;
  • Али Уолш — Джоэл Лопес;
  • Бубба Дженкинс — Крис Уэйд;
  • Хай Ву — Фил Каракаппа;
  • Джесси — Стирн — Джош Блиден.
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