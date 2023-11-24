Финал сезона PFL: три пояса уедут в Россию? На кону титулы, величие и миллионы. LIVE

В ночь с 24 на 25 ноября на арене «The Anthem» в Вашингтоне (США) состоится финал сезона в Professional Fighters League (PFL). В рамках турнира пройдут сразу три поединка с участием росийских бойцов.

В соглавном событии вечера российский тяжеловес Денис Гольцов проведёт бой с Ренаном Феррейрой из Бразилии. Кроме того, в полулёгком женском весе Марина Мохнаткина сойдётся с Лариссой Пачеко. В рамках финала в полусредней весовой категории Магомед Магомедкеримов встретится с Садибу Си.

Во всех этих поединках на кону будут стоять чемпионские пояса и приз в $ 1 млн.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него. Следите за всем самым интересным!

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