Двойник Чимаева идеально ворвался в Brave. Дебют едва не испортило странное судейство

25 ноября прошёл яркий турнир Brave CF 76, который вызывал особенный интерес фанатов смешанных единоборств из России. В одном из поединков выступил уроженец Дагестана Мурад Гусейнов, представляющий Бахрейн. Его соперником стал Дэвид Мартинес из Австралии. Мурад рассчитывал продемонстрировать организаторам, что они совершенно правильно поставили его в один из главных поединков турнира.

Гусейнов походил к противостоянию в статусе непобеждённого бойца, который неизменно забирал поединки досрочно. Четыре раза он финишировал сабмишенами, а однажды один раз даже нокаутировал соперника. Теперь же Мурад оказался в новой лиге, рассчитывал зарекомендовать себя. Любопытно, что боец внешне очень напоминает Хамзата Чимаева. В оппоненты ему также достался дебютант, но намного более опытный. Мартинес имеет профессиональный рекорд 11-5, чаще всего доводит свои поединки до судейских решений.

Мурад начал с очень неплохой комбинации, сразу продемонстрировал сопернику, что церемониться с ним не собирается. Гусейнов при этом даже не пытался уйти в борьбу, был сосредоточен именно на работе в стойке. Очень быстро на лице Мартинеса появилась гематома. Комбинации продолжили залетать, Мурад был намного быстрее и интереснее, выглядел сильнее. Очень много точных ударов от Гусейнова залетали точно в цель. В итоге австралиец попробовал увести дело в партер, где едва не допустил роковую ошибку.

А дальше случилось нечто странное! Сначала всем показалось, что Мартинес постучал, но вместо этого судья приостановил поединок, позволив соперникам взять паузу. Затем рефери вернул бойцов в ту позицию, в которой они и находились. Гусейнов снова взял соперника на удушающий приём и уже не отпустил. Судья решил больше не мучить представителя Австралии и остановил поединок.

В нынешнем сезоне трансляции Brave CF доступны в ОККО.

Дебют уроженца Дагестана в Brave получился действительно ярким. Он оформил очередной досрочный финиш, причём сделал это уже в первом раунде. Вот только не совсем понятно, что именно пытался сделать судья. Сначала он поднял парней в тот момент, когда все ждали финиша от Гусейнова. А затем остановил поединок, хотя никаких особенных предпосылок к этому не было.