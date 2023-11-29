Голливудская история. Большой красный монстр ушёл из реслинга и стал мэром в США

Кейн. Большой красный монстр, брат и главный враг Гробовщика. 20 лет подряд Глен Джейкобс появлялся перед публикой в образе Кейна, чьё лицо (сюжетно) пострадало в детстве от рук его сюжетного брата Гробовщика. Кейн впервые появился в своём образе, вмешавшись в матч Гробовщика, после чего оба рестлера, олицетворяющие подземный мир и смерть, показывали свои лучшие сюжеты, именно когда выступали друг против друга или вместе в команде под названием The Brothers of Destruction («Братья Разрушители». — Прим. «Чемпионата»).

Гробовщик и Кейн выходят на ринг Фото: wwe.com

Образ Кейна впервые показали в октябре 1997 года. Он предстал в чёрно-красно костюме, покрывающем бóльшую часть его тела, и в маске с искусственными волосами, закрывающей его обезображенное по сюжету лицо. Кейн уничтожал всё на своём пути и был олицетворением слова «страх». 213 см роста и 147 кг веса в пиковой форме не могли называться никак иначе, как Большой красный монстр.

В марте 2003 года Кейн проиграл свою маску в матче с Triple H и потом более семи лет выступал без неё, продолжая оставаться мощной силой в ростере WWE. Вот как сам Джейкобс вспоминал момент расставания с маской в интервью PWMania.

Глен Джейкобс (Кейн) бывший рестлер, мэр округа Нокс «Я был в восторге от этого решения. Образ Кейна устарел. Да, маска была большим преимуществом, придавала загадочность и таинственность, которых не было у других. Однако благодаря лицу мы показываем людям эмоции, а в этом и вся суть WWE. В маске я не мог этого делать, поэтому чувствовал, что достаточно ограничен. Без неё перед вами предстал огромный парень, который чувствовал хаос внутри, но выглядел нормально снаружи. Шрамы были на его психике».

Кейн без маски оставался таким же влиятельным и устрашающим монстром для других рестлеров WWE. В 2011 году он вернулся в ринг с обновлённой маской, чередуя выступления с ней и без неё, однако прежнего шарма в его образе не хватало.

Кейн после снятия маски Фото: wwe.com

На рубеже нулевых и 2010-х годов Кейн, пожалуй, провёл свои последние значимые фьюды в реслинге в качестве одиночного бойца. Вспоминаются очередное противостояние с Гробовщиком и битва с Эджем. Дальше у Джейкобса был неплохой сюжет в команде с Дэниелом Брайаном, однако прежний Кейн бесповоротно ушёл.

В 2016 году Джейкобс заявил, что намерен баллотироваться на пост мэра округа Нокс от республиканской партии. Через год он выдвинул свою кандидатуру и выиграл праймериз. Вскоре Джейкобс выиграл выборы и стал мэром округа с населением около 500 тысяч человек. В это время Кейн продолжал изредка появляться на ринге, принимая участие в активностях WWE. В 2021 году его ввели в Зал славы компании, и в том же году он объявил, что будет переизбираться на пост мэра. Он успешно выиграл выборы в 2022-м и продолжает занимать свой пост.

Жители округа очень любят своего мэра, а на его страничку в соцсетях по количеству подписана практически половина (213 тысяч) его потенциальных избирателей. Джейкобс сумел удачно перепаковать себя в жизни ровно таким же образом, как и 20 лет назад, когда потерял свою маску. Редко бывает, когда человек одинаково хорошо проявляет себя в двух кардинально разных ипостасях, чаще всего такие сюжеты мы видим только в кино. Но Кейну-Джейкобсу, кажется, это удалось.