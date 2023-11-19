Скала Джонсон собрался в президенты США. За него сейчас проголосует половина американцев

Дуэйн преуспел во всех сферах карьеры. Почему бы не рвануть в политику?

Легендарный Дуэйн «Скала» Джонсон — едва ли не главная звезда Голливуда прямо сейчас. Актёр неоднократно занимал первое место в топах самых высокооплачиваемых звёзд своей профессии и продолжает пользоваться невероятной популярностью. Кажется, что Джонсон снимается чуть ли не во всех многомиллионных проектах Голливуда, что во многом и мешает ему провести матч против кузена Романа Рейнса в его любимом реслинге.

Возможно, многие и забыли, что до актёрской карьеры Джонсон был успешным рестлером. Реслинг — вид спорта, которым занимались несколько поколений в семье Дуэйна, поэтому путь в жизни он не мог начать иначе. Добившись успеха там, он перебрался в Голливуд, где спустя 10 или 15 лет вновь стал лучшим. Кажется, теперь Джонсон задумывается о новом челлендже — стать президентом США.

Вот что Дуэйн сказал на The Tonight Show Джимми Фэллона.

Дуэйн Джонсон американский актёр, бывший рестлер «Это безумие. Разговоры о моём участии в президентских выборах ходят в эфире последние несколько лет. В будущем я наверняка подумаю о выдвижении себя на пост президента, но пока я гордый отец. Моим дочерям пять и семь лет. Не хочу, чтобы они повторили судьбу моей старшей дочери Симоны, которая всё детство провела без отца, пока он мотался по командировкам с WWE».

Думаете, что выдвижение Джонсона на пост — сюрреалистичная новость? Как бы не так. В 2016 году он впервые заявил, что не против попробовать себя в роли президента, а спустя год намекнул, что выборы 2024 года — то самое, идеальное время.

В 2021 году в США провели опрос американцев, показавший, что уже тогда около 46% граждан страны готовы отдать свой голос Джонсону. Человеку, не имеющему ни предвыборной кампании, ни публично озвученных (серьёзных) планов занять эту должность. Доверие к Джонсону в США — феноменальное. Тяжело представить, какую поддержку он получит, если действительно соберётся баллотироваться на этот пост.

Вот как Джонсон отреагировал на итоги опроса.

Дуэйн Джонсон американский актёр, бывший рестлер «Это был интересный опрос, результаты которого меня тронули. Честно, я потрясён, для меня это большая честь. После этого ко мне подходили представители партий и спрашивали, не собираюсь ли я баллотироваться. Это стало бы большим делом. Они приходили друг за другом и даже провели исследование, показавшее, что если я пойду по этому пути, то стану настоящим президентом. Но это сюрреалистично, ведь моей целью никогда не была политика. Признаюсь, в ней есть многое, что я ненавижу».

Кажется, что выборы 2024 года пройдут без участия Джонсона, решившего проводить большее количество времени с дочерьми. Однако его фантастическое описание из 2021-го может осуществиться уже на выборах 2028 года.

Дуэйн Джонсон американский актёр, бывший рестлер «Не думаю, что наши отцы когда-либо представляли себе лысого, татуированного, наполовину чернокожего, наполовину самоанского президента. Президента, пьющего текилу, ездящего на пикапе. Но если это когда-нибудь произойдёт, то для меня будет честью служить вам, людям».

Джонсон проделал феноменальную, практически космическую работу для того, чтобы оказаться на своём месте. Он преодолевал себя, трудности в любой работе, за которую брался. В реслинге Скалу прозвали «народным чемпионом». Через несколько лет придётся именовать «народным президентом»?