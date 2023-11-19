Скала Джонсон собрался в президенты США. За него сейчас проголосует половина американцев

Легендарный Дуэйн «Скала» Джонсон — едва ли не главная звезда Голливуда прямо сейчас. Актёр неоднократно занимал первое место в топах самых высокооплачиваемых звёзд своей профессии и продолжает пользоваться невероятной популярностью. Кажется, что Джонсон снимается чуть ли не во всех многомиллионных проектах Голливуда, что во многом и мешает ему провести матч против кузена Романа Рейнса в его любимом реслинге.
Возможно, многие и забыли, что до актёрской карьеры Джонсон был успешным рестлером. Реслинг — вид спорта, которым занимались несколько поколений в семье Дуэйна, поэтому путь в жизни он не мог начать иначе. Добившись успеха там, он перебрался в Голливуд, где спустя 10 или 15 лет вновь стал лучшим. Кажется, теперь Джонсон задумывается о новом челлендже — стать президентом США.
Вот что Дуэйн сказал на The Tonight Show Джимми Фэллона.
«Это безумие. Разговоры о моём участии в президентских выборах ходят в эфире последние несколько лет. В будущем я наверняка подумаю о выдвижении себя на пост президента, но пока я гордый отец. Моим дочерям пять и семь лет. Не хочу, чтобы они повторили судьбу моей старшей дочери Симоны, которая всё детство провела без отца, пока он мотался по командировкам с WWE».
Думаете, что выдвижение Джонсона на пост — сюрреалистичная новость? Как бы не так. В 2016 году он впервые заявил, что не против попробовать себя в роли президента, а спустя год намекнул, что выборы 2024 года — то самое, идеальное время.
В 2021 году в США провели опрос американцев, показавший, что уже тогда около 46% граждан страны готовы отдать свой голос Джонсону. Человеку, не имеющему ни предвыборной кампании, ни публично озвученных (серьёзных) планов занять эту должность. Доверие к Джонсону в США — феноменальное. Тяжело представить, какую поддержку он получит, если действительно соберётся баллотироваться на этот пост.
Вот как Джонсон отреагировал на итоги опроса.
«Это был интересный опрос, результаты которого меня тронули. Честно, я потрясён, для меня это большая честь. После этого ко мне подходили представители партий и спрашивали, не собираюсь ли я баллотироваться. Это стало бы большим делом. Они приходили друг за другом и даже провели исследование, показавшее, что если я пойду по этому пути, то стану настоящим президентом. Но это сюрреалистично, ведь моей целью никогда не была политика. Признаюсь, в ней есть многое, что я ненавижу».
Кажется, что выборы 2024 года пройдут без участия Джонсона, решившего проводить большее количество времени с дочерьми. Однако его фантастическое описание из 2021-го может осуществиться уже на выборах 2028 года.
«Не думаю, что наши отцы когда-либо представляли себе лысого, татуированного, наполовину чернокожего, наполовину самоанского президента. Президента, пьющего текилу, ездящего на пикапе. Но если это когда-нибудь произойдёт, то для меня будет честью служить вам, людям».
Джонсон проделал феноменальную, практически космическую работу для того, чтобы оказаться на своём месте. Он преодолевал себя, трудности в любой работе, за которую брался. В реслинге Скалу прозвали «народным чемпионом». Через несколько лет придётся именовать «народным президентом»?