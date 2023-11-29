Мужчины так не смогут. Две красотки устроили самый эффектный стердаун года

В мире бокса уже стало обычным делом, когда в кард турнира добавляют поединки с участием различных поп-звёзд. Это направление набирает обороты, за счёт этого промоутерские компании рассчитывают привлечь к боксу новую аудиторию. Во многом это получается благодаря тому, что элемент шоу здесь преобладает над спортивной составляющей.

С прошлого года в Индонезии начал свою деятельность промоушен Holywings Sport Show, который планировал проводить боксёрские турниры с участием и любителей, и профессионалов, и, разумеется, поп-звёзд. Помогал в этом промоутер Армин Тан, который и не скрывал, что главной целью заявляет продвижение своих бойцов на мировую арену. К сегодняшнему дню прошло три турнира под эгидой HWSS, на которые приглашались селебрити.

17 декабря состоится четвёртый турнир, и одними из звёзд предстоящего ивента станут две девушки — Сильвия Априлья и Памела Сафитри. По местным меркам это довольно известные личности, обе являются диджеями и теперь решили посоперничать на ринге. Но для начала девушки устроили яркую дуэль взглядов, где прямо по ходу мероприятия начали активно толкаться бюстами, тянуть друг друга за майки и вообще всячески пытались зацепиться уже там. Этим Сильвия и Памела явно порадовали собравшихся зрителей, которые встречали происходящее одобрительным гулом.

Кроме того, Априлья и Сафитри слегка прогрели предстоящий поединок, порассуждав о своих шансах на победу. Причём обе хотят после боя встретиться с ещё одной девушкой-диджеем Динар Канди, у которой тоже будет поединок на этом турнире.

Сильвия заявила, что предстоящий бой видит разминкой: «Это лёгкий поединок, я его рассматриваю как тренировочный. А потом хочу встретиться с Канди. Памела для меня слишком проста, я нокаутирую её во втором раунде, и то лишь потому, что хочу посмотреть, на что она способна. Эти бои для знаменитостей, которые обладают смелостью, и я в себе уверена, так как много тренировалась.

Сафитри, к слову, уже встречалась с Канди несколько месяцев назад и потерпела поражение решением судей. Но перед боем девушки точно так же толкались. По словам Памелы, тогда она многому научилась и это поможет ей в новой дуэли.

Что же, диджеи готовы зажечь и на ринге. Мы помним, что австралийка Чернека Джонсон летом тоже устроила яркий выход на взвешивание, явившись туда топлес, но в итоге проиграла. Скоро узнаем, чем закончится дуэль Сильвии и Памелы, но тенденция очевидна, девушки активно стремятся привлечь внимание к своим боям. Посмотрим, как оценят все эти перформансы судьи.