Десятки категорий и странные пояса. Объясняем, как устроен профессиональный бокс

Современный профессиональный бокс многогранен. Вы наверняка слышали про чемпионские пояса, про пояса с приставками Intercontinental или International, про региональные титулы. Разные организации, разные титулы, почти два десятка весовых категорий – как тут не запутаться? Давайте разбираться.

Основные организации

На данный момент в профессиональном боксе есть четыре основные организации – WBA (Всемирная боксёрская ассоциация), WBC (Всемирный боксёрский совет), IBF (Международная боксёрская федерация) и WBO (Всемирная боксёрская организация).

WBA – старейшая организация, которая ведёт свою историю с 1921 года. Изначально она называлась Национальная боксёрская ассоциация (NBA), а новое название получила в 1962 году. Через год после переименования WBA, в 1963 году, появляется вторая боксёрская организация – WBC. И на протяжении двух десятков лет именно они считались основными и разыгрывали чемпионские пояса.

В 1980-х годах последовательно появляются ещё две организации — IBF и WBO. Первая получила признание от двух других ведущих организаций довольно быстро, а вот WBO, которая появилась в 1988 году, долгое время оставалась второстепенной организацией. Сначала она получила широкое распространение в Европе и только лишь в середине 2000-х нашла признание и в США, и с 2007 года пояс чемпиона мира по версии WBO котируется наравне с поясами трёх других организаций.

Основные пояса

Каждая организация ведёт свои рейтинги, согласно которым проводятся титульные поединки. Чемпион мира, владеющий поясом, обязан проводить обязательные защиты против претендентов. Конечно, каждый боксёр мечтает о звании абсолютного чемпиона мира, и для этого часто проводятся объединительные поединки между обладателями поясов разных организаций. С 2007 года абсолютным чемпионом мира считается боксёр, который владеет всеми четырьмя титулами, и таких боксёров не так уж и много. К примеру, в супертяжёлом весе в эпоху четырёх поясов первый абсолютный чемпион определится только в феврале 2024 года в поединке Тайсона Фьюри и Александра Усика. А всего на данный момент в профессиональном боксе лишь один действующий абсолютный чемпион мира – Сауль Альварес.

В погоне за объединением титулов чемпионы часто забывают про обязательные защиты поясов. Из-за длительного отсутствия чемпионов по причине объединения поясов или в связи с травмой были введены временные пояса. Основные претенденты проводят между собой бой за временный титул: обладатель такого пояса считается следующим претендентом на титульный бой за основной пояс организации. Интересно, что чемпион может отсутствовать так долго, что временный чемпион успевает провести защиту своего пояса. Как, например, сделал Тим Цзю: в ожидании Джермелла Чарло он не только стал временным чемпионом WBO в первом среднем весе, но и провёл защиту титула.

Второстепенные пояса

Титулы чемпиона мира – основные и самые престижные пояса, которые существуют в профессиональном боксе. Но, помимо них, есть и другие титулы, и их довольно много. К примеру, у WBA 15 региональных титулов, таких как WBA International, WBA Oceania и другие. У WBC их и вовсе 28, поэтому чемпионов во Всемирном боксёрском совете очень много. Конечно, все эти титулы являются второстепенными и котируются невысоко. Завоевание таких поясов – лишь ступенька на пути к основному титулу, способ подняться в рейтингах.

У каждой организации есть свои «фишки» в титульной системе. К примеру, у WBA существуют понятия «регулярный» чемпион мира, «суперчемпион» мира, есть титул WBA Gold. За эту путаницу организацию часто подвергают критике. Основным поясом сейчас считается WBA Super, которым, например, владеет Дмитрий Бивол. А «регулярный» и «золотой» чемпионы организации – владельцы второстепенных титулов, но эти пояса котируются выше, чем региональные.

Если в WBA есть «золотой» чемпион, то у WBC имеются «серебряные» чемпионы. Обладатель WBC Silver, по сути, является временным чемпионом и следующим претендентом на бой за звание чемпиона мира. А ещё у WBC есть «бриллиантовый» пояс, который разыгрывается в исключительных случаях в бою между элитными боксёрами. Обладателями такого пояса становились Мэнни Пакьяо, Сауль Альварес, Флойд Мейвезер, Сергей Ковалёв, Александр Усик и другие именитые боксёры.

IBF, кстати, тоже выделяется, но своей лаконичностью. В организации нет временных, «серебряных», «золотых» и других чемпионов мира. Есть действующий чемпион мира, а также обладатели второстепенных региональных титулов.

Весовые категории

Ещё одна головная боль современного профессионального бокса – огромное количество весовых категорий. В смешанных единоборствах эта система выстроена гораздо логичнее, нет такого огромного количества дивизионов. В боксе же их 18! Причём, например, в тяжёлых категориях разница между ними составляет, например, 10 кг (полутяжёлый вес – до 79,4 кг, а первый тяжёлый – до 90,7 кг). А у «мухачей» разница в весовых категориях может составлять чуть больше 1 кг (минимальный вес – 47,6 кг, а первый наилегчайший – до 49 кг). К слову, в любителях весовых категорий меньше – 13.

Изначально в профессиональном боксе было меньше весовых категорий, но затем их количество возрастало. Логика была такая: создать больше дивизионов, чтобы боксёры меньше гоняли вес и боксировали в своих природных категориях. И вроде бы звучит логично, но, кажется, 18 категорий, где шаг между некоторыми чуть больше 1 кг – это перебор.

А теперь посчитайте, сколько чемпионов и обладателей различных поясов в WBC. 18 весовых категорий, 28 региональных титулов, «серебряные» чемпионы, чемпионы мира… Именно поэтому пояса в боксе теряют свою ценность — чемпионов слишком много.

Второстепенные организации

Помимо всего этого разнообразия в четырёх основных организациях, есть ещё и второстепенные боксёрские организации, которые также разыгрывают свои титулы. Есть, например, Международная боксёрская организация (IBO), которая считается пятой по значимости организацией после «большой четвёрки», есть Всемирная федерация профессионального бокса (WPBF), есть Всемирная боксёрская федерация (WBF). В общем, титулов в профессиональном боксе огромное количество, так что чемпионами могут стать далеко не самые сильные боксёры. Да, до основных титулов чемпионов мира добраться крайне тяжело, а вот стать обладателем какого-нибудь регионального пояса «большой четвёрки» или титула второстепенной организации – задача гораздо более простая.