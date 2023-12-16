Косплей боя Макгрегор — Альдо. Новая ирландская звезда срубил соперника за минуту

15 декабря в Бахрейне состоялся турнир по смешанным единоборствам Brave CF 80. Это заключительный ивент промоушена в текущем календарном году. В одном из поединков турнира сошлись 27-летний ирландец Джаред Бёрнс и Хуссейн Айяд.

Бёрнс — очередной проспект из Ирландии, который собрал неплохие результаты на уровне любителей, а в прошлом году перешёл в профессионалы. Как и почти любой ирландский боец, Джаред считает Конора Макгрегора своим кумиром и хочет повторить его путь. Пока это в целом получается. Рекорд после четырёх профессиональных боёв у Бёрнса — 3-1, и у Макгрегора было так же. Джаред проиграл Зорану Миличу решением, но закрыл этот результат двумя победами — единогласным решением и удушающим приёмом, после чего перешёл в Brave CF.

Соперником ирландца стал местный боец Хуссейн Айяд Абдулла по прозвищу Железный. В последнем поединке бахрейнец проиграл Иссе Салему решением и прервал, таким образом, серию из трёх побед. Общий профессиональный рекорд Айяда к моменту поединка с Бёрнсом был 8-4, и почти все свои бои он провёл в рамках Brave, по праву считаясь одной из звёзд промоушена. К слову, в углу у Хуссейна был известный боец UFC, ранее тоже выступавший в Brave CF, Мухаммад Мокаев.

Бойцы начали без раскачки, Айяд сразу же принялся поддавливать и прессинговать ирландца. Бёрнсу не хватало пространства, а представитель Бахрейна наседал всё активнее, атакуя разные этажи. Пережив стартовый штурм, Джаред начал работать самостоятельно, подключил лоу-кики и начал заходить на ближнюю дистанцию, и в одном из разменов эффектно поймал Хуссейна коротким апперкотом, когда тот необдуманно сделал шаг вперёд. Айяд присел и тут же поднялся, но зря. Бёрнс подлетел к потрясённому оппоненту и снёс его наглухо мощнейшим правым кроссом. На всё потребовалась всего одна минута.

В нынешнем сезоне трансляции Brave CF доступны в ОККО.

Жестокая расправа в исполнении Бёрнса даже напомнила культовый бой Макгрегора с Жозе Альдо. Конечно, звёздный соотечественник ирландца в своё время разобрался с Альдо гораздо быстрее, подловив его на плохо продуманной атаке, но и Джаред выступил настоящим палачом местной звезды и одержал четвёртую победу в профессиональной карьере и первую — в рамках Brave CF. Причём теперь Бёрнс показал, что может не только разобраться на земле, но и обладает огневой мощью в кулаках.

Ирландия продолжает поставлять новых звёзд миру ММА. Теперь и через Brave CF. А вот Хуссейн Айяд впервые в карьере проиграл второй поединок кряду и теперь находится в сложном положении. Нужно взять паузу, чтобы восстановиться и вернуться в лучшей форме.