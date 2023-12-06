Россияне забирают пояса всех промоушенов мира. Судья еле успел спасти поляка от Магомедова

5 декабря на арене «Халифа Спортс Сити» в Бахрейне состоялся яркий турнир Brave CF 77. Он приготовил нам сразу два поединка российских бойцов в карде. Однако особый интерес вызывало соглавное событие, в котором сошлись Марчин Бэндел и Камал Магомедов. На кону стоял чемпионский пояс организации. На стороне поляка был опыт, на стороне россиянина – невероятное желание завоевать титул и снять все вопросы относительно своего уровня. Поэтому противостояние получилось действительно огненным, искры летели буквально во все стороны.

Магомедов является непобежденным бойцом с рекордом 10-0. Он просто великолепно проявляет себя во всех лигах, в которых успел попробовать свои силы. В Brave он успел провести два поединка, оба завершил победами. Сначала получилось разбить соотечественника Виталия Твердохлебова. А затем последовал удачный поединок с Олли Санталахти. Бэндел (22-7-1) выступал намного чаще и выходил на бой в статусе действующего чемпиона организации.

Марчин на правах обладателя титула начал активно и агрессивно, полностью доминировал на первых минутах. Магомедову пришлось присматриваться и терпеть, действовать осторожно. Быстро соперники попытались перевести дело в борьбу. Но в итоге остались на ногах. И Камал неожиданно перехватил инициативу, начал работать максимально точно. Он последовательно разбивал оппонента, доносил мощнейшие удары.

Магомедов чувствовал себя комфортно, а Бэндел стал выходить из себя. И это сыграло с ним злую шутку, вынудило допустить грубейшую ошибку. Поляк попытался рискнуть, раскрылся и пропустил сразу несколько мощнейших ударов. Чемпиона заболтало, он начал заваливаться к сетке, откровенно поплыл. И Камал почувствовал, что именно сейчас необходимо буквально накинуться на соперника и финишировать его. В итоге спасать поляка пришлось судье, поскольку Магомедов не хотел останавливаться даже после характерного жеста от рефери.

В нынешнем сезоне трансляции Brave CF доступны в ОККО.

Магомедов уже в первом раунде расправился с соперником, продемонстрировав феноменальный уровень в стойке. И складывается ощущение, что россиянин вполне может стать доминирующим чемпионом своего дивизиона. Но возникает вопрос относительно того, насколько долго Камал пробудет в организации. Сразу после завершения поединка он заявил о желании оказаться в UFC.