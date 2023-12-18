Зажгли на дуэли взглядов и устроили шоу на ринге. У мирового бокса новый секс-символ?

17 декабря в городе Бандунг (Индонезия) прошёл боксёрский турнир Holywings Sport Show 4, который приковывал к себе внимание не наличием звёзд этого вида спорта в карде, а поединком двух запоминающихся девушек-диджеев.

Шоу-бой Сильвии Априльи и Памелы Сафитри даже переместили в главный кард турнира, так как девушки отлично привлекли внимание зрителей и к себе, и к ивенту. Впрочем, в предыдущих трёх турнирах от HWSS тоже участвовали поп-звёзды и люди там в первую очередь идут смотреть именно на них. И Априлья, и Сафитри довольно известны в Индонезии, а после крайне яркой дуэли взглядов, где обе толкали друг друга бюстами, о них заговорили примерно везде. Они точно знали, какие аргументы использовать, чтобы привлечь себе внимание.

Разумеется, в самом бою им было уже не до визуальной составляющей. Хотя Сафитри, выходя на ринг, успела продемонстрировать короткий танец, показав, что на неё совершенно не давит тот факт, что сейчас придётся биться. К слову, бой проходил в шлемах, и это вполне логично, потому что как минимум у Априльи совсем скоро намечается очередной концерт.

С точки зрения спортивной составляющей бой выдался не очень ярким. Памела повыше соперницы, её руки длиннее, и она сразу обозначила намерение работать с дистанции. Конечно, техника девушек была несовершенной, но зато было очень много желания. Сильвия, несмотря на заявления о том, что бой будет для неё разминкой, не успевала наносить удары и часто натыкалась на джебы, к тому же Сафитри регулярно зажимала её в углы, где обрушивала многоударные комбинации. Априлье часто приходилось отступать, но она не сдавалась и все четыре раунда пыталась отвечать своими атаками. Зачастую неудачно.

В итоге бой закономерно докатился до решения судей, которые единогласно отдали победу более опытной и более активной в поединке Памеле. Сафитри получила чемпионский пояс HWSS в женском полулёгком весе и теперь настроена провести реванш с ещё одной девушкой-диджеем Динар Канди, которая также выступала на этом турнире и одержала победу. В первом их бою Канди победила судейским решением.

Похоже, бои ярких местных звёзд поставят на поток. Такими темпами у знаменитой австралийки Эбани Бриджес появится серьёзная конкуренция за звание секс-символа мирового бокса.