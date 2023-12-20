Биволу слишком рано отдают победу. Его соперник реально способен доставить проблемы

23 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) пройдёт главный боксёрский турнир года. В рамках ивента российский непобеждённый боец Дмитрий Бивол будет защищать титул чемпиона WBA в полутяжёлой весовой категории в поединке с британцем Линдоном Артуром.

Бивол — записной фаворит этого противостояния. Это логично и правильно, Дмитрий не проигрывает никому, сминает всех оппонентов и уверенно мчится к цели стать абсолютным чемпионом мира. Артур, по идее, должен стать ступенью к следующему поединку, который с высокой вероятностью будет с Артуром Бетербиевым. Однако может ли Бивол позволить себе расслабиться? Однозначно нет, его соперник — не человек с улицы, а крепкий боксёр, который способен подкинуть проблем россиянину.

Дмитрий Бивол — Линдон Артур

В чём хорош Бивол? Мы отлично знаем, что Дмитрий ставит на скорость и движение, ему не нужны нокауты, он настроен деклассировать соперников и разобрать их по запчастям. Его техника нам хорошо знакома. Бивол лёгкий на ногах, прекрасно работает и джебом, и на контратаках, и мощными многоударными сериями. Россиянин — отличный универсал, готовый подстроиться под стиль любого соперника, что он неоднократно показывал.

Касательно Линдона Артура информация не такая обширная. Первое, что необходимо знать о британском боксёре — его джеб. Этот элемент он отточил буквально до совершенства, и неслучайно это отмечают и эксперты, и даже сам Бивол. Более того, считается, что у него лучший джеб в Великобритании. Благодаря джебам Артур, как правило, стандартно вымеряет дистанцию и прячет за ними тяжёлые панчи. Нокаутирующая мощь у Линдона есть, из 23 побед 16 он одержал досрочно. Если позволить ему свободно работать в своём стиле, то британец обязательно за это накажет.

Бивол умеет биться с такими боксёрами. Саливан Баррера отлично работает джебом и любит это делать, но Дмитрий подобрал ключи. Результат — 10% точных джебов из 333 выброшенных. С технической точки зрения каких-то других аспектов Артур вряд ли предложит что-то новое, он не рвёт темп, работает в одном стиле, но умеет делать это хорошо. Плюс всегда готов включить «грязный» бокс и завязать оппонента в клинче. Это полезно для абсолютно любого боксёра, но когда ты аутсайдер, то вполне можешь сделать это основной тактикой и попытаться выиграть таким образом. Не сомневайтесь, у Линдона есть навыки, чтобы попытаться это провернуть. И он достаточно дисциплинирован, чтобы следовать плану и не срываться в размены.

Разумеется, оппозиция у Бивола и Артура абсолютно разного уровня. В активе Линдона самые большие победы — над Энтони Ярдом, которого менее года назад нокаутировал Артур Бетербиев, и Брайан Суарес, с которым он оспаривал титул IBO. У Дмитрия соперники были куда серьёзнее, но это вполне может выйти боком в виде недооценки соперника.

Дмитрий Бивол — Линдон Артур

Вспомните, как весь мир устроил преждевременные похороны Фрэнсису Нганну, и это в итоге расслабило Тайсона Фьюри, как бы он ни утверждал обратного. Бивол, как правило, всегда собран, старается всех убедить, что Линдон Артур на сегодня лучший соперник для него, но Дмитрий тоже человек, и на него может повлиять общий фон, который списывает его соперника заблаговременно. Этого делать ни в коем случае нельзя. Помним, что Артур может тяжело бить. К тому же он впервые будет драться за пределами Великобритании, будет полон желания проявить себя на новой территории. Британцу нечего терять, его победа может стать апсетом года, а мировой бокс такие случаи знает.

Простой Бивола тоже не может сказаться в плюс. Последний раз Дмитрий выходил в ринг 5 ноября 2022 года. Прошло уже 13,5 месяца, и неудивительно, если мы увидим слегка «заржавевшего» чемпиона. Артур точно в лучшем тонусе, так как это уже его четвёртый бой за 12,5 месяца. Конечно, это не станет причиной резкой смены раскладов в этом поединке. Это лишь те факторы, за счёт которых британец может доставить проблемы Биволу.

В конце концов, мы говорим о боксе — виде спорта, где один плотный и удачно приземлившийся удар может отправить в мусорный бак любые предварительные расклады, поэтому Биволу важно не допустить недооценки соперника и избежать всех проблем, которые постарается доставить Линдон Артур.