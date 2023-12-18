Почему Бивол такой крутой? Изучаем технику российского чемпиона

23 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) пройдёт грандиозный боксёрский вечер, в рамках которого пройдёт ряд поединков с участием мировых звёзд. Российским болельщикам там тоже будет за кого поболеть — Дмитрий Бивол выйдет на очередную защиту титула чемпиона в полутяжёлом весе по версии WBA.

Соперником станет Линдон Артур. Неоптимальный вариант с точки зрения имени, но хорошая возможность не простаивать, потому что пауза в выступлениях уже затянулась. Бивол будет явным фаворитом противостояния, это неудивительно. Однако стоит разобраться, за счёт чего именно Дмитрий уничтожает всех своих оппонентов без исключения.

Своими сильными сторонами Бивол называет скорость, подвижность, умение боксировать и технику. Перед боем с Саулем Альваресом россиянин отмечал, что будет полагаться именно на эти аспекты и не выдумывать ничего нового. Часто Дмитрия критикуют за якобы незрелищные поединки, но Бивол ставит не на то, чтобы снести кого-то, а на полный контроль над соперником. Он отлично объяснял, с какой задачей выходит на ринг: «У меня нет задачи выключить оппонента любым способом. Скорее, я хочу поставить его в такое положение, чтобы он просто хотел, чтобы бой завершился. Когда он старается, бьёт, но промахивается. Мне это нравится».

Критика стиля Бивола тоже не волнует: «Меня часто упрекают в незрелищности? На вкус и цвет товарищей нет. Я уверен, что стиль моего бокса найдёт своего зрителя. Я стараюсь работать умно и показывать тактически грамотный бокс. Многие хотят просто смотреть на битву, когда один забивает другого, но это не про меня».

Бивол отлично оснащён технически, и часто это становится большой проблемой для соперника. Дмитрий универсален, он может работать и первым номером при необходимости, может отработать контрпанчером. Уровень позволяет российскому боксёру переключать режимы прямо по ходу боя. К примеру, это отлично было видно в последнем поединке с Хильберто Рамиресом. Мексиканец работал в агрессивном стиле, намеревался отомстить за Канело и выбросил почти 900 ударов, но, во-первых, довёл до цели лишь 12,2% (107 ударов), а во-вторых, периодически Бивол включал агрессию и выдавал очень мощные многоударные серии, за которыми Рамирес просто не успевал. В одном из эпизодов Дмитрий умудрился пробить 23 раза за 14 секунд. Это больше одного удара в секунду. Широкая стойка и очень мощные удары, хотя визуально они такими не кажутся — фирменная черта Бивола. Он называет себя плодом СССР и идеально продолжает традиции боксёров того времени.

Скорость и шикарный тайминг — ещё два аспекта, за счёт которых Бивол почти всегда значительно превосходит соперников. Скорость заключается не только в ударах, но и в движении Дмитрия — по нему просто очень сложно точно попасть, потому что он вообще не застаивается и постоянно двигается. Челноки работают бесперебойно, Бивол то резко сближается и атакует, то уходит на дистанцию и не позволяет ответить. Постоянные финты и джебы тоже в арсенале есть. Противникам банально некомфортно от такого стиля, они не могут найти свою дистанцию, забывают об обороне, и Дмитрий за это наказывает своевременными ударами. Но если надо, Бивол может и просто забить соперника, Салливан Баррера не даст соврать. Проблема в том, что нередко россиянин уступает оппонентам в габаритах, так как является не самым крупным полутяжеловесом.

В обороне Бивол работает стандартно — высокий блок, благодаря которому он ловит атаки перчатками, и работа на отходах и уклонах. Классика приносит плоды, Дмитрий просто деклассирует соперников. К примеру, Канело сумел донести лишь 17% ударов, а по джебам статистика звёздного мексиканца была совсем печальной — 10 точных из 229 выброшенных. И результат Канело ещё вполне достойный. Выше мы упоминали Хильберто Рамиреса и его 12,2% точных ударов, Крейг Ричардс показал и вовсе 10% точности, Умар Саламов — 5%, Джо Смит-младший — 10%. Впечатляющие результаты, учитывая, что всех соперников Дмитрий перебивал как минимум в полтора раза. Оппозиция Бивола растёт, но он по-прежнему не оставляет им шансов.

Джо Смит, бывший соперник Дмитрия, восхищался тем, как россиянин превращает топовых боксёров в обычных: «Бивол — боец другого типа. Он избирательно наносит удары и хорошо двигается. Думаю, что сейчас лучший полутяж — это Бивол. Он будет лучшим, пока я не проведу с ним реванш. Я знаю, насколько он хороший боксёр, он показал отличное выступление против Канело. Все, кто выходят против Бивола в ринг, выглядят обычными боксёрами».

Сильно помогает российскому боксёру и тот факт, что он не выключается на протяжении всего поединка. Все 12 раундов он собран и сконцентрирован. А выносливость позволяет даже наращивать давление. В том же бою с Канело лучшие показатели Бивола по ударам были в последних двух раундах, а Олег Тактаров так этому восхитился, что сравнивал боксёра с Рокки Марчиано.

А ещё Бивол абсолютно всегда спокоен и уверен в себе. Его мало волнуют чьи-то высказывания, даже если это ближайший соперник. Дмитрий верит в свой стиль, в свой бокс и никогда не сомневается, что этого будет достаточно для победы.

Уже через несколько дней в этом убедится Линдон Артур, а Бивол должен сделать шаг к величию — бою за звание абсолютного чемпиона мира.