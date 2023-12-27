Одолеют ли Бивол и Бетербиев могучего японца? Рейтинг лучших боксёров 2023 года

Уходит 2023 год, который порадовал нас «золотыми» боксёрскими турнирами и боями. Становится всё больше топовых вывесок, вид спорта буквально расцветает. Наступает время подводить итоги. За год раскрылись и показали себя во всей красе многие топовые боксёры. Мы собрали 10 лучших, по нашему мнению, представителей профессионального бокса. Предлагаем определить вам самого сильного по итогам 2023 года.

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Рейтинг: Лучшие боксёры 2023 года Фото: Getty Images 1 место Дмитрий Бивол Дмитрий Бивол простаивал долгое время и вернулся лишь в декабре на грандиозном турнире в Саудовской Аравии. Получилось впечатляюще и очень убедительно. Россиянин не оставил камня на камне от Линдона Артура, защитив чемпионский пояс. Дмитрий доминировал на протяжении всего поединка, спокойно довёл дело до победы. Теперь все пророчат Биволу встречу с соотечественником – Артуром Бетербиевым. Такая вывеска действительно может стать главным украшением всего 2024 года. Фото: Getty Images 2 место Наоя Иноуэ Наоя Иноуэ просто переписывает историю бокса. Он доминирует в четырёх весовых категориях, что даже звучит невероятно. Кроме того, после перехода во второй легчайший вес японец последовательно разбил сначала Стивена Фултона (21-0), а затем и Марлона Тапалеса (37-3). И это позволило ему стать абсолютным чемпионом мира уже во второй весовой категории. Уникальный боец из Японии настолько уверенно расправляется с соперниками, что выглядит практически неуязвимым. Фото: Getty Images 3 место Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд провёл всего один поединок в 2023 году, зато какой. На его пути к абсолютному чемпионству оказался непобеждённый Эррол Спенс. От этого противостояния ждали искр и огня, ровно так и получилось. При этом доминировал Кроуфорд, который спокойно разбивал соперника и уверенно пользовался своими сильными сторонами. В итоге в девятом раунде у Теренса получилось победить техническим нокаутом. После этого 36-летний боксёр переместился на первую строчку рейтинга P4P. Фото: Getty Images 4 место Шакур Стивенсон Шакур Стивенсон перешёл в лёгкий вес и собирается пошуметь в новом для себя дивизионе. На данный момент он имеет рекорд 20-0 и мощно проходится по всем соперникам. Шакур считается одним из сильнейших ударников, имеет феноменальную технику. В 2023 году Стивенсону противостоял Шуичиро Йошино. Непобеждённый японец выглядел статистом на фоне Шакура, поэтому ожидаемо оказался в нокауте в шестом раунде. Фото: Getty Images 5 место Артур Бетербиев Артур Бетербиев – топовый российский боксёр, который продолжает наколачивать огромное количество нокаутов. В 2023 году он провёл один поединок, зарубившись с британцем Энтони Ярдом. Бой получился непростым, но в нужный момент Артур смог решить все вопросы, финишировав соперника. Для этого Бетербиеву потребовалось восемь раундов. Россиянин по-прежнему имеет идеальное соотношение – все 19 побед были добыты именно нокаутами. Фото: РИА Новости 6 место Евгений Тищенко Евгений Тищенко в 2023 году бился дважды, причём оба раза очень удачно. Сначала на его пути оказался Ив Нгабу, которого получилось одолеть раздельным решением судей. А затем россиянина ждала битва с Леоном Хартом. На кону стоял первый для новой весовой категории титул чемпиона WBA. И Тищенко одержал победу — досрочно. Поэтому теперь Евгений является чемпионом в новой весовой категории – до 101,6 кг. Фото: Getty Images 7 место Джервонта Дэвис Джервонта Дэвис буквально гвоздит своих соперников нокаутами. 29 побед в активе американца, причём 27 поединков завершились досрочно. Любопытно, что в 2023 году он столкнулся с боксёрами, у которых практически одинаковые фамилии. Сначала на пути Дэвиса встал Гектор Гарсия, которого получилось снести на самом старте девятого раунда. А затем удалось нокаутировать и Райана Гарсию. Особенно ярким получился второй поединок – причём с момента раскрутки и до самого завершения. Фото: Getty Images 8 место Дэвид Бенавидес Дэвид Бенавидес остаётся непобеждённым и уверенно продвигается к вершине боксёрского Олимпа. В 2023 году он провёл два поединка. В марте на пути боксёра встал американец Калеб Плант, которого считали очень непростой оппозицией. Но Бенавидес совершенно спокойно расправился с соперником, победив единогласным решением судей. А затем Дэвид разбил Деметриуса Андраде. После шестого раунда соперник просто не встал, чтобы продолжить бой. Фото: Getty Images 9 место Дэвин Хейни Дэвин Хейни продолжает оставаться непобеждённым, буквально уничтожая соперников. Правда, говоря откровенно, первый поединок в 2023 году с Василием Ломаченко получился довольно спорным. Некоторые до сих пор уверены, что победа была не за американцем. Но всё-таки Хейни одолел соперника единогласным судейским решением. А затем тем же способом расправился с Реджисом Прогрейсом. Таким образом, в руки Дэвина пришёл и пояс чемпиона по версии WBC. Фото: Getty Images 10 место Теофимо Лопес Теофимо Лопес после перехода в первый полусредний вес по-прежнему безупречен. В 2023 году он провел один поединок – против британца Джоша Тейлора. Получилось убедительно, поскольку Лопес мощно задоминировал. Дело дошло до судейского решения, но особых вопросов не возникло ни у кого. 117-111 и 115-113 (дважды) – именно так решили рефери. В итоге Лопес повесил себе на плечи чемпионский пояс по версии WBO.

Мы собрали тех боксёров, которые были лучшими в 2023 году, по нашему мнению. Пишите в комментарии, нужно ли дополнить этот список новыми именами?