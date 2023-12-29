«Не знаю, был ли он великим». Тайсон — легенда или переоценённый боксёр?

Майк Тайсон для бокса — имя нарицательное. Когда человека, поверхностно интересующегося профессиональным спортом, спрашивают о великих боксёрах, то он с большой долей вероятности назовёт одним из первых именно Железного Майка.

Но сейчас, спустя многие годы после пиковых выступлений Тайсона, всё чаще подвисают вопросы: а был ли он на самом деле так хорош? Тянут ли его результаты на то, чтобы считаться одним из величайших боксёров? Действительно ли большинство его соперников были сильно ниже классом?

У знаменитого тренера Тедди Атласа есть своя версия, почему он сомневается в величии Тайсона: «Я не знаю, был ли он когда-нибудь великим. Да, Тайсон был сенсацией. Я признаю́, что в нём было идеальное сочетание скорости и силы. Майк был одним из лучших панчеров с обеих рук. Были замечательные боксеры с правой рукой, такие как Эрни Шейверс, Деонтей Уайлдер и Макс Бэр. Я не знаю, был ли кто-нибудь, кто мог бы бить настолько хорошо, как он, с любой руки, кроме Джо Луиса и ещё пары боксёров.

Что нужно, чтобы стать великим? Не полагаться на слабости соперника. Быть великим — это уметь найти выход, когда твоего таланта недостаточно. Он не смог это сделать. Бой — это преодоление. Если исходить из моего определения, то Майк Тайсон провел всего шесть таких поединков в жизни. В тех боях, где нужно было что-то делать, он ничего не смог».

Разумеется, Атлас имеет право на любое мнение, но утверждение всё равно весьма спорное. С одной стороны, действительно, в некоторых боях у Майка не хватало ресурсов переломить ход поединка. К примеру, поединок с Джеймсом Дугласом, где Тайсон потерпел первое поражение в профессионалах. Там Железный Майк вышел совершенно неподготовленным, растренированным, и, когда дела начали складываться не в его пользу, у него не нашлось ответа. Бои с Эвандером Холифилдом и Ленноксом Льюисом из той же категории. Козыри Тайсона не сработали, и он потерпел поражения. Но, с другой стороны, что Майк должен был преодолевать, если в большинстве случаев аргументов не находилось у его соперников?

Часто также говорят о том, что Дон Кинг подбирал соперников своему боксёру и аккуратно вёл его карьеру. Однако если бы всё было так просто, то любой мог бы добраться до титула, но Тайсон и по сей день удерживает рекорд как самый молодой абсолютный чемпион мира, и сейчас не видно никого, кто в ближайшем будущем может перекрыть это достижение. Отрицать заслуги Майка очень сложно.

У главного нокаутёра современности Деонтея Уайлдера, впрочем, тоже есть сомнения относительно величия Тайсона: «Ребята, половина из вас не знает истории, когда дело доходит до бокса. Давайте посмотрим правде в глаза. Я хочу, чтобы кто-нибудь из вас сказал, со сколькими боксёрами из Зала славы дрался Майк Тайсон?

Шесть? Три? Назовите их. И не говорите ничего про Майка Спинкса, который пришёл из полутяжёлого веса, и про Ларри Холмса, который тогда уже прошёл свой пик. Двое? Спасибо. Он дрался только с двумя. Это Холифилд и Льюис. И оба побили его. Холифилд — дважды. Так о чём, чёрт возьми, тут говорить? А все остальные были чертовски напуганы, и их нет в Зале славы. Только двое. Двое. Проверяйте факты, когда хотите со мной о чём-то поговорить».

Сам Майк не обиделся на такой огненный спич в свой адрес: «Не знаю, победил бы я Уайлдера или нет. Но мне нравится, что он уверен в себе. Я бы на его месте ответил так же. Он так и должен думать, он же чемпион мира. Этим немногие могут похвастаться».

В своё время сомнениям подвергали и заслуги Мохаммеда Али, тоже говоря о сомнительном послужном списке великого боксёра. С Тайсоном та же история. Майк бил тех соперников, которых ему давали, и если бы это был проходной боксёр, то никто бы его не раскручивал. Да и весь этот ореол вокруг него был бы разрушен, будь он на самом деле обычным крепким бойцом.

Тайсон был уникальным боксёром, со своими плюсами и минусами, и построил прекрасную карьеру. Он внёс немалый вклад в развитие бокса хотя бы за счёт того, что неизменно привлекал к себе внимание болельщиков. И вряд ли сегодня Майка всерьёз волнует, считают ли его великим боксёром эксперты, потому что он всем давно всё доказал.