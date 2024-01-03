«Я буквально заплакал». Один бой Нганну изменил всё в жизни его близких

В начале 2023 года Фрэнсис Нганну отказался от нового контракта с UFC, хотя промоушен стремился сохранить свою звезду и предлагал тяжеловесу новый контракт с гораздо более выгодными условиями.

Дана Уайт рассказал, что он и матчмейкеры организации провели с бойцом множество встреч: «Мы вели переговоры с Нганну дольше двух лет. Мы предложили Фрэнсису сделку, которая сделала бы его самым высокооплачиваемым тяжеловесом в истории UFC. Он заработал бы больше, чем Леснар, больше, чем кто-либо другой — но отказался от сделки».

По разным инсайдам, Нганну рассчитывал подписать соглашение на три поединка и биться только с Джоном Джонсом и Стипе Миочичем. Причём за бой с первым Фрэнсис мог получить $ 8 млн. Камерунца интересовало другое, он хотел получить возможность выступать и по правилам бокса, и по ММА, чего ему в UFC, конечно же, не позволили.

Нганну пошёл к своей цели своей дорогой и всё же добрался до поединка с Тайсоном Фьюри, одной из главных звёзд тяжёлой весовой категории. Во многом этому поспособствовали арабские инвесторы, которые нашли средства, чтобы удовлетворить запросы Цыганского короля. Для Нганну это было не только шансом исполнить заветную мечту, но и получить внушительный гонорар вне зависимости от исхода боя. Фрэнсис публично не озвучивал сумму, которую заработал за поражение, но, по словам Фьюри, заработок его соперника превысил $ 10 млн без учёта доли от продаж PPV. Сам Нганну неоднократно в различных интервью отметил, что заработал больше, чем за всю карьеру в UFC и за жизнь вообще.

Однако, как выяснилось, большой заработок не вскружил голову бойцу и он щедро поделился с командой, о чём рассказал тренер Эрик Никсик: «Это была самая большая сумма, которую мне когда-либо платил боец. Это было больше, чем я ожидал. Очевидно, Фрэнсис всегда заботился обо мне, но на этот раз он меня просто сразил. Когда я увидел свой счёт тем утром, я буквально заплакал. Это реальная история. У меня потекли слёзы, потому что он изменил мою жизнь — не только с профессиональной, но и с финансовой точки зрения. Это дало мне большую финансовую свободу. Позволило мне наслаждаться тренерской деятельностью и получать удовольствие от того, что я отец и муж. Переход Фрэнсиса в бокс имеет много особенностей, и одна из них — то, как он относится к своей команде. Он заботится обо всех нас, и, как бы мы его ни благодарили, этого будет явно недостаточно».

Практика делиться с тренерами частью гонорара не нова, но, судя по всему, Нганну действительно превзошёл ожидания своей команды. Гонорары, которые Фрэнсис может получать в боксе, действительно выше, чем в UFC, но тут важно понимать, что далеко не каждый поединок будет приносить $ 10 млн и выше. Многое зависит и от соперника, но пока Нганну охотится только за реальными PPV-звёздами: Фьюри, Уайлдер, Джошуа. В таком случае он будет зарабатывать крупные суммы и дальше, а значит, продолжит менять и свою жизнь, и жизнь тех, кто находится рядом с ним.

Для сравнения, согласно разным источникам, в ММА ситуация была совершенно иной. За титульные бои Нганну действительно получал неплохие суммы для этой индустрии, но суммарно он заработал порядка $ 5 млн. И, разумеется, бойцы в смешанных единоборствах не зарабатывают по $ 10 млн за бой, если это не Конор Макгрегор. Все остальные в этом плане находятся на ступень ниже, в том числе и Нганну.

Похоже, Фрэнсис действительно нашёл своих людей, ведь у него раньше возникали проблемы с собственной командой. Тренер Фернанд Лопес, у которого Нганну начинал ММА-карьеру, обвинял экс-ученика в лени, высокомерии, неблагодарности и заявлял, что готов выдать $ 10 тыс. любому, кто найдёт видео, на котором Нганну благодарит тренера или свой зал. Никсик и Дьюи Купер нашли подход к огромному камерунцу, и теперь вся команда пожинает плоды.

Впереди у Нганну маячат весьма светлые перспективы, так как о желании провести с ним бой заявляют и Деонтей Уайлдер, и промоутер Энтони Джошуа Эдди Хирн, да и реванш с Фьюри вероятен. Плюс ко всему Фрэнсис начнёт выступать в PFL Super Fight, где тоже будет получать достаточно большие деньги, так как является главной звездой промоушена.

Сейчас Нганну точно не жалеет, что решил пойти против системы и уйти из UFC.