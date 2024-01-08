Возвращение Бетербиева в ринг, важнейший реванш Анкалаева. Топ-5 боёв недели в боксе и MMA

Стартовал 2024 год, который обещает получиться очень важным для единоборств. И после небольшой паузы организаторы готовят сразу два громких турнира. В Квебеке (Канада) состоится боксёрский вечер, вызывающий особенный интерес у фанатов из России. В его главном событии выступит Артур Бетербиев, которому предстоит битва с Каллумом Смитом. А ещё возвращается UFC, на нём также будет на что посмотреть. Россиянин Магомед Анкалаев проведёт важнейший реванш с Джонни Уокером. Мы собрали самые топовые события предстоящей недели (с 8 по 14 января) и рассказали о них подробнее.

В ночь с 13 на 14 января. Артур Бетербиев — Каллум Смит

В ночь с 13 на 14 января в Квебеке (Канада) состоится боксёрский вечер, главной звездой которого должен стать Артур Бетербиев. Непобеждённый россиянин с рекордом 19-0 (19 KO) столкнётся с Каллумом Смитом (29-1, 21 KO).

На кону будут стоять титулы чемпиона мира по версиям WBC, IBF и WBO в полутяжёлом весе (до 79,4 кг). Многие говорят, что это последний шаг Артура на пути к поединку с Дмитрием Биволом. Этого противостояния ждут абсолютно все поклонники профессионального бокса. Но пока Бетербиеву предстоит очень непростая битва с крепким британцем. Главная интрига – оформит ли Артур очередной нокаут?

В ночь с 13 на 14 января. Джейсон Молони — Сауль Санчес

Джейсон Молони Фото: Quinn Rooney/Getty Images

Джейсон Молони (26-2, 19 KO) и Сауль Санчес (20-2, 12 KO) сойдутся в соглавном событии этого же турнира. И они также готовятся к очень статусному поединку. На кону в нём будет стоять титул чемпиона мира по версии WBO в легчайшем весе (до 53,5 кг). Оба соперника на серии побед, поэтому подбирались к поясу на протяжении длительного времени. А теперь осталось сделать к нему лишь последний шаг. Стоит отметить, что оба боксёра отличаются неплохой нокаутирующей мощью. Поэтому и решения судей в этом поединке вряд ли стоит ждать.

В ночь с 13 на 14 января. Имам Хатаев — Родольфо Гомес-мл.

Имам Хатаев Фото: Mark Kolbe/Getty Images

Ещё одним россиянином, который выступит на турнире в Квебеке, станет Имам Хатаев (5-0, 5 KO). Он также идёт по профессиональному пути без поражений, а ещё нокаутирует всех подряд. В соперниках оказался Родольфо Гомес-мл. (14-7-3, 10 КО), который выступает не так уверенно, но при этом обладает большим опытом. Да и последние результаты оппонента россиянина откровенно оставляют желать лучшего. Поэтому Имам имеет прекрасную возможность улучшить свою статистику.

В ночь с 13 на 14 января. Магомед Анкалаев — Джонни Уокер

В ночь с 13 на 14 января состоится турнир UFC Fight Night 234, который вызывает особенный интерес у фанатов смешанных единоборств из России. А всё потому, что в главном событии вечера выступит Магомед Анкалаев. Он проведёт реванш с Джонни Уокером, с которым сошёлся в октагоне на турнире UFC 294. Тогда поединок завершился ноу-контестом, поскольку россиянин нанёс запрещённый удар коленом в голову. Теперь же Анкалаев попытается снести соперника и вернуться в гонку за чемпионским поясом.

В ночь с 13 на 14 января. Андрей Орловский — Вальдо Кортес-Акоста

А ещё от этого турнира все ждут выхода в клетку 44-летнего Андрея Орловского. Ветеран в последний раз появлялся в октагоне прошлым летом. Он на протяжении двух раундов терпел избиение от Дон'Тэйла Мэйса, после чего судья остановил поединок. Рефери пришлось спасать ветерана от добивания громадного соперника. Противостоять Андрею будет Кортес-Акоста, который намного моложе белорусского бойца – ему всего лишь 32 года. Пугающим выглядит и профессиональный рекорд – 13-1. А единственное поражение в карьере он потерпел единогласным решением. Именно по этой причине за Орловского тревожно.