Шлеменко, Миочич и Александр Емельяненко. Главные действующие ветераны ММА

Мы привыкли к тому, что век профессиональных спортсменов в целом не очень долгий. Смешанные единоборства исключением не являются, бойцы за 35 лет уже дерутся намного реже, сказываются травмы и износ за годы карьеры. Тем ценнее, когда бойцы не просто продолжают выступления в преклонном, по спортивным меркам, возрасте, но ещё выдают победные серии и даже владеют титулами. В этом материале мы собрали ветеранов, которые продолжают активно выступать. Условие — бойцу уже исполнилось 40 лет либо исполнится в этом году.

Александр Шлеменко, 39 лет

Александр Шлеменко Фото: Getty Images

Шлеменко — один из самых ярких российских бойцов на сегодняшний день. Во-первых, все в любом случае смотрят его интервью, обсуждают цитаты, но и в клетке Шторм по-прежнему устраивает шоу. Только в 2023 году он успел выступить трижды. Сначала справился с Ясубеем Эномото в бою по правилам кикбоксинга, потом разобрался с экс-бойцом UFC Алексом Оливейрой и взял реванш у Александра Илича. Шлеменко в этом году исполнится 40 лет, но заканчивать он не собирается, недавно даже то ли в шутку, то ли всерьёз говорил, что хочет провести сто боёв. Все предпосылки к этому есть, Александр привлекает фанатов, и его бои практически всегда получаются яркими и громкими.

Райан Бейдер, 40 лет

Райан Бейдер Фото: Hans Gutknecht/Getty Images

Бейдер в некотором роде может считаться палачом Фёдора Емельяненко. 40-летний американец в феврале прошлого года нокаутировал Последнего Императора и завершил его карьеру. Райану и самому уже 40 лет, но он по-прежнему в строю, бьётся и владеет титулом чемпиона Bellator в тяжёлом весе. Причём раньше он был обладателем пояса в полутяжёлом дивизионе, а потом добился успеха и категорией выше. В своё время Бейдер успел засветиться и в UFC, где бился практически со всеми главными звёздами. Сейчас Райан не планирует останавливаться, после объединения Bellator с PFL он уже заявил о желании подраться с Фрэнсисом Нганну. Уходить на пенсию этот парень не собирается.

Сергей Харитонов, 43 года

Сергей Харитонов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

В последние годы Харитонов развил бурную деятельность в клетке. Десантник выступал и по грэпплингу, и по смешанным единоборствам. В августе Сергей нокаутировал Роджерса Соузу, а затем снёс Тьяго Кардосо, выступив на очередном турнире ММА Серии. Россиянин уже давно в профессионалах, блистал в своё время в Pride и Strikeforce, а сейчас у него до сих пор есть контракт с Bellator. Неизвестно, планирует ли 43-летний боец выступать снова за океаном, но в России у него точно есть незавершённые дела.

В нынешнем сезоне трансляции ММА Серии доступны в ОККО.

Стипе Миочич, 41 год

Стипе Миочич Фото: Getty Images

Глава UFC Дана Уайт неоднократно называл Стипе Миочича величайшим тяжеловесом в истории. Американец хорватского происхождения выступает в главном ММА-промоушене мира с 2011 года и сейчас по-прежнему в строю. Миочичу принадлежит рекорд по количеству побед в титульных поединках в тяжёлом весе UFC, а ещё Стипе — единственный тяжеловес, который три раза подряд защитил пояс. Сейчас он на финише карьеры, в августе ему будет 42 года, а последний раз Миочич выходил в октагон почти три года назад. Тем не менее его ждёт «последний танец» — титульник с Джоном Джонсом во второй половине 2024 года. После этого Стипе спокойно уйдёт.

Александр Емельяненко, 42 года

Александр Емельяненко Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Форма Александра Емельяненко, конечно вызывает большие вопросы. Слишком много нюансов, которые происходили с ним в последнее время, повлияли на состояние бойца. Ещё недавно Емельяненко выступал в топовых промоушенах и бился с топ-соперниками. До чемпионского уровня Александр не дошёл, но имя себе сделал. Нынешний Емельяненко проигрывает Вячеславу Дацику менее чем за 15 секунд, уступает блогеру Святославу Коваленко и при странноватых обстоятельствах побеждает другого поп-бойца Евгения Ершова. При всём этом за каждым действием Александра внимательно следят, а бои с его участием по-прежнему приносят доход и собирают арены.

Андрей Орловский, 44 года

Андрей Орловский Фото: Getty Images

Орловский начал карьеру тогда, когда многие из нынешних болельщиков ММА даже не появились на свет — в 1999 году. А с 2000-го белорусский боец выступает в UFC, где успел побывать и чемпионом в тяжёлом весе. Позже была пауза длиной в шесть лет, когда Питбуль поколесил по другим промоушенам, но в итоге вернулся и продолжает выступать в UFC. Звёзд с неба Орловский уже не хватает, а Дана Уайт говорит, что, возможно, Андрею пора завязывать. Тут можно и не согласиться. Орловскому через несколько недель будет 45, но не так давно у него была серия из четырёх побед, а чуть раньше он дал вполне конкурентный бой нынешнему временному чемпиону Тому Аспиналлу. Видимо, есть ещё порох?

Алексей Олейник, 46 лет

Алексей Олейник Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Дядя Лёша, пожалуй, главный ветеран российских смешанных единоборств. Как и Орловский, он из тех бойцов, которые проводили бои в четырёх (!) разных десятилетиях. Достижение, которое будет очень сложно перекрыть. Олейник начал выступать в 1996 году и с тех пор успел засветиться почти во всех топовых лигах. На счету Алексея уже 79 поединков, а в прошлом году в UFC хотели продлить с ним контракт, несмотря на то что россиянину уже было 45 лет. Олейник сделал себе имя благодаря всевозможным рекордам по сабмишенам, прозвище Удав он оправдывает сполна. Сейчас Дядя Лёша снова выступает в России. В конце прошлого года он в традиционном стиле задушил Фернандо Родригеса, так что Олейник ещё в порядке.

Йоэль Ромеро, 46 лет

Йоэль Ромеро Фото: Sam Barnes/Getty Images

За океаном есть свой аналог Алексею Олейнику. Кубинцу Йоэлю Ромеро тоже 46 лет, и он всё ещё бьётся на топовом уровне. Не так давно он продержался все пять раундов с Вадимом Немковым, но отобрать пояс у россиянина не сумел. До этого Солдат Бога попытался взять титул в UFC, но тоже безуспешно. Несмотря на возраст, Ромеро поддерживает шикарную физическую форму, так что нет никаких сомнений, что он пока не планирует никуда уходить. Возможно, до титульников он уже не дотянется, но нервы многим попортит.