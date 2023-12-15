Шлеменко — король реваншей. Шторм вышел и без единого шанса снёс обидчика

15 декабря в Екатеринбурге состоялся крупный турнир по смешанным единоборствам RCC 17, главным событием которого стал реванш между Александром Шлеменко и Александром Иличем.

Этот поединок ждали довольно долго. В августе прошлого года бойцы уже встречались в клетке, и тогда Илич совершил настоящий апсет, нокаутировав россиянина уже на первой минуте боя. Однако у Шлеменко остались вопросы к действиям рефери. По мнению Шторма, поединок остановили слишком рано.

После поражения Александр успел провести ряд поединков и вышел на победную серию. Правда, сначала были ничья с Клебером Соузой и поражение от Магомеда Исмаилова. Затем Шлеменко одолел другого известного ветерана Ясубея Эномото по правилам кикбоксинга в рамках турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ». А в июле Шторм провёл бой в рамках собственного промоушена Shlemenko FC и выиграл удушающим приёмом у экс-бойца UFC Алекса Оливейры. К реваншу с Иличем Александр подошёл невероятно мотивированным.

Сербский Джокер, в свою очередь, не так сильно активничал. Он вышел на бой с Магомедом Исмаиловым по правилам бокса и проиграл, а теперь, к слову, скандалит и требует заплатить ему за поединок. В феврале прошлого года Илич выиграл раздельным решением у Марчина Наружки на турнире Brave CF и теперь вернулся в Россию, чтобы снова встретиться со Шлеменко.

Илич начал с осторожных подходов и попыток найти дистанцию размашистыми киками. Шлеменко атаковал размашистыми оверхендами и раз за разом проходил в ноги. Защита серба против переводов совершенно не работала, он угрожал опасными ап-киками, но Шлеменко держал удар и пытался прорваться к голове соперника. Во второй половине раунда российский боец окончательно забрал контроль над поединком, попеременно угрожал сабмишенами и граунд-энд-паундом. В конце пятиминутки Шторм обрушился на Илича в полную силу и забил сербского Джокера за несколько секунд до гонга.

Иличу совсем немного не хватило для того, чтобы выдержать натиск до перерыва, но маловероятно, что это как-то могло изменить ситуацию. Шлеменко вложил всю злость за первое поражение в удары и убедительно отыгрался. Александр остаётся королём реваншей. Нокаут на нокаут.