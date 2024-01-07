Взял имя Абубакар и рекламирует трезвость. Новогодние приключения Александра Емельяненко

Как бы ни было грустно, но период долгих праздников близится к своему завершению. Мир единоборств тоже воспользовался новогодней паузой, чтобы как следует отдохнуть — новостей в боксе, ММА и других единоборствах почти не появлялось. Чуть ли не за весь спортивный мир отдувался скандальный Александр Емельяненко. Однако, что необычно и приятно, брат Последнего Императора отметился не очередными алкогольными приключениями, чего, казалось бы, можно ждать на такие «опасные праздники», а совсем иными делами.

Вместо дебошей Александр, сравнительно недавно публично извинившийся перед братом Фёдором и прошедший курс лечения от алкогольной зависимости в Ингушетии, отправился в Саудовскую Аравию. Там знаменитый боец сразу поехал в Медину, где посетил легендарную мечеть Аль-Масджид ан-Набави, являющуюся местом погребения пророка Мухаммеда. Более того, Емельяненко ещё и выбрал себе арабское имя, хотя, возможно, это было просто шуткой.

«Имя теперь надо арабское выбрать? Выбирай, предоставляю это тебе. Абубакар? Ничего плохого в этом не вижу, замечательное имя. Буду теперь Абубакаром», — сказал Александр, беседуя на видео с приятелем в Медине.

Чуть позже Емельяненко ещё и прорекламировал трезвый отдых, что от него слышать приятно, но весьма непривычно: «Лучший отдых — это трезвый отдых. Учитесь отдыхать трезво. Учитесь у наших детей — для того, чтобы засмеяться или получить удовольствие, им ничего не нужно. Берите с них пример и живите трезво».

Правильному новогоднему отдыху Александра можно только позавидовать. Хочется надеяться, что положительного запала Емельяненко хватит как минимум на весь 2024 год. Хочется видеть Александра здоровым, а в идеале ещё и в достойной спортивной форме. Тем более что у промоутеров очень большие планы на Емельяненко. Лишь бы ему хватило здоровья и выдержки.

«На 2024 год есть планы выступления в трёх промоушенах. Сейчас ведутся переговоры. Если всё срастётся, то один из этих боёв точно будет очень громким. И это будет один из самых выгодных контрактов в карьере Александра, но в договоре будут жёстко прописаны условия относительно его формы. Если всё будет хорошо, то состоится пролонгация соглашения. Саша очень заряжен. Ему подходит формат понятного и долгого расписания по боям», – приводит слова менеджера Никиты Бурчака «Матч ТВ».

Главное для Александра прямо сейчас — трезвость. Если боец продолжит воздерживаться от употребления алкоголя, у него всё будет хорошо: как в ринге/октагоне, так и вне его. Будем надеяться на лучшее.