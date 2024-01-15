«Без очереди не позволю». Мухаммад бросил вызов системе, решив идти против Макгрегора

В последнее время американский боец смешанных единоборств Белал Мухаммад частенько мелькает в новостях. Активно фигурировать в медийных сводках Мухаммад начал после того, как Леон Эдвардс, защитив пояс чемпиона в полусреднем весе в бою с Колби Ковингтоном, дал понять, что Белал титульного поединка с ним не заслуживает. С тех пор американца буквально прорвало. Мухаммад сделал ряд заявлений, в которых:

Объяснил, почему боя за пояс достоин именно он: «Шавкат Рахмонов только что победил Стивена Томпсона, а я доминировал в поединке с Томпсоном два года назад. После этого я победил двух других парней из первой пятёрки. Так что никакого неуважения к нему. Он потрясающий боец, но позвольте подраться мне и Леону». Упрекнул Эдвардса в трусости: «Если я наименее пугающий боец, почему ты испугался? Если со мной будет так легко, должен радоваться этому бою». И даже решил за Ислама Махачева, что титульник в полусреднем весе ему пока не нужен: «Мне кажется, что у Махачева ещё много отличных боёв в лёгком весе. Он может подраться с Чарльзом Оливейрой и Джастином Гэтжи».

Ислам Махачев Фото: Getty Images

Казалось бы, заявления и заявления. Но Мухаммад не остановился и покусился на священную корову промоушена – Конора Макгрегора. Экс-чемпион не дерётся уже больше двух с половиной лет и за это время существенно поднабрал в весе. Если последний его бой прошёл в рамках лёгкой весовой категории, то долгожданное возвращение, по словам самого же Конора, должно пройти в среднем дивизионе, а соперником будет легковес Майкл Чендлер.

Что же могло не понравиться Белалу? Чтобы разобраться, копнуть нужно чуть глубже. Ранее Конор уже заявлял о желании получить титульный бой в полусредней весовой категории. И, что самое страшное для Мухаммада, Эдвардс, в общем-то, не возражал, поставив лишь единственное и вполне выполнимое условие – одержать всего одну, но желательно убедительную победу в его весе. Можно догадаться, что Белал, который в последнее время только и говорит, что о справедливости, оказался искренне возмущён, как легко всё даётся ирландской звезде – мол, располнел, так теперь ещё и худеть не хочет, вынуждая соперников подстраиваться под себя.

Конор Макгрегор Фото: Getty Images

«Знаете, Конор – король троллей. Он понимает, что главный сейчас – это он, и всё, что он скажет, будет исполнено. Но так нельзя. Вероятно, он подумал, что теперь можно не бегать, питаться правильно сейчас тоже необязательно, и вообще можно оставаться расслабленным.

Титульный бой с Макгрегором? Я никому не позволю проходить без очереди. Следующим будет Шавкат Рахмонов. Мы здесь ради наследия. Сломаем всех, кто будет на нашем пути!» – сказал Мухаммад в подкасте Remember The Show.

Наверняка многим поклонникам ММА гнев Белала покажется вполне справедливым. Всё-таки так вальяжно, как Макгрегор, в UFC, наверное, не чувствует себя никто. Но есть фигура в промоушене, которой высказывания Белала могут прийтись не по душе. Речь о его президенте Дане Уайте, питающем тёплые чувства к Ноториусу. И ведь есть за что!

На протяжении многих лет скандальный ирландец способствует повышению популярности лиги во всём мире. Трэш-ток, яркие представления в октагоне, различные выходки, которые, кажется, порой ставят самого Дану Уайта в тупик. Но это работает. О UFC знают даже те, кто за ММА особо и не следит. Но самое главное – это деньги.

Макгрегор стал настоящим денежным мешком для промоушена. Из 10 лучших поединков UFC в части продаж PPV (платных трансляций) восемь, по данным сервиса Statista, проходили с участием Конора. Более того, топ-6 сформирован также из его боёв. Так будет ли какой-то бизнесмен вдруг отказываться от своего главного актива? Вопрос риторический и даже неуместный. Но ведь Мухаммад фактически его сам и задаёт, в общем-то, предлагая поискать новый актив.

Учитывая всё это, понимаешь, что Белалу сейчас не помешал бы совет, заключающийся в том, чтобы несколько сбавить обороты и попробовать поставить себя на место самого Уайта. Ведь если кто-то прямо заявляет, что не будет давать титульный шанс твоему главному активу, случиться может именно так, что и сам этот кто-то свой титульный шанс может дожидаться дольше запланированного. А Мухаммад, не проигрывавший с апреля 2019 года, уж точно заслуживает того, чтобы наконец примерить чемпионский пояс UFC. Однако при этом он максимально немедийный боец, антипод Макгрегора в этом плане. А, как известно, промоушену это не очень выгодно.

Сейчас активно идут слухи о том, что Белал всё же получит шанс подраться за титул с Леоном Эдвардсом на UFC 300. Для Мухаммада это довольно неудобно, так как турнир пройдёт буквально через несколько дней после окончания Рамадана. Однако американец, который строго соблюдает пост, готов пойти на любые условия, чтобы не упустить титульный шанс. Пока «угроза» боя с Макгрегором миновала, так как Конор будет биться лишь в июне, но если Белал завоюет титул, то тема вновь может подняться. Всё зависит от желания ирландца и боссов UFC.