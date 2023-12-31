Что случится в единоборствах в 2024 году: Махачев завоюет второй пояс, Макгрегор вернётся

2023 год подарил поклонникам бокса и смешанных единоборств множество красивых поединков, громких событий и ярких эмоций. Сейчас на пороге уже 2024-й, и в следующем году нам всем хотелось бы увидеть всего этого как минимум не меньше. Будут и яркие боксёрские поединки, и грандиозные турниры UFC, да и российские промоушены будут прибавлять. «Чемпионат» отобрал девять событий, которые могут случиться в мире единоборств уже в следующие 12 месяцев.

Ну а вы можете поделиться своим мнением и прогнозами в комментариях.

Возвращение Конора Макгрегора на UFC 300

Конор Макгрегор Фото: Getty Images

Камбэк Конора болельщики смешанных единоборств ждут очень долго. Он не выступает с июля 2021 года и с тех пор лишь засветился в очередном сезоне The Ultimate Fighter, где был одним из тренеров. Там конкурентом ирландца был Майкл Чендлер, который и должен стать его следующим соперником в октагоне. Ходят слухи, что матчмейкеры готовят возвращение своей звезды к турниру UFC 300. Это логично, так как будет проходить главный ивент последних лет, и кому, как не Конору, его возглавлять? Да, придётся пожертвовать традициями и поставить бой ирландца выше титульников, но дело стоит того. В любом случае Макгрегор принесёт больше денег, чем любой нынешний чемпион UFC.

Двойное чемпионство Ислама Махачева

Ислам Махачев Фото: Getty Images

В последние месяцы Ислам активно говорит о желании провести титульный бой в полусреднем весе. Россиянин мотивирует это очень просто — он дважды дал шанс Алексу Волкановски стать двойным чемпионом, теперь пора дать такую возможность и ему. При этом Махачев готов сначала отбиться с претендентом из своей весовой категории, будь то Чарльз Оливейра, Джастин Гэтжи или Арман Царукян. А вот после этого мы вполне можем увидеть Ислама в полусредней весовой категории. Сейчас там чемпион Леон Эдвардс, это крепкий боец, но он вполне по силам Махачеву. Ислам готов переписывать историю. И вполне вероятно, что в UFC готовы предоставить для этого возможность в конце 2024 года.

Схватка Хабиба по правилам борьбы/грэпплинга

Хабиб Нурмагомедов Фото: Getty Images

В начале 2023 года стало известно, что Хабиб Нурмагомедов окончательно решил сосредоточиться на семье и отойти от ММА. Это значило, что Орёл больше не будет активно участвовать в лагере того же Ислама Махачева, не будет никого секундировать и разъезжать по турнирам. И вроде бы Дана Уайт смирился с тем, что не вернёт Хабиба в октагон, но есть шансы попробовать убедить дагестанца поучаствовать в схватке по грэпплингу или по борьбе. В этом году уже были разговоры о такой возможности, в частности, Жорж Сен-Пьер был готов в этом поучаствовать. К тому же в последнее время UFC активно задействует бойцов на турнирах по джиу-джитсу и грэпплингу. И Хабиб точно будет главной целью.

Бой Фёдора Емельяненко по правилам бокса

Фёдор Емельяненко Фото: РИА Новости

В начале 2023 года Фёдор Емельяненко окончательно распрощался с ММА, неудачно проведя последний бой. После этого Последний Император заявил, что готов попробовать себя в боях по правилам профессионального бокса, а позже и дал конкретику по желаемому оппоненту — Майк Тайсон. Свести двух легенд в ринге не удалось, но зато о желании провести бой с Фёдором заявил Рой Джонс-младший. Это отличная и вполне реальная возможность. Многие промоутеры и лиги заинтересуются таким боем, а Фёдор получит возможность реализовать своё желание.

Бой за абсолютное чемпионство между Биволом и Бетербиевым

Артур Бетербиев и Дмитрий Бивол Фото: Getty Images

Долгое время поединок Артура Бетербиева и Дмитрия Бивола был практически невозможен из-за разного рода преград. Российские полутяжеловесы уже давно зачистили свою весовую категорию, и пришло время определить абсолютного чемпиона мира. В январе Бетербиеву предстоит очередная защита поясов, и после этого, скорее всего, будет поединок с Биволом. Этому способствует интерес Саудовской Аравии к боксу и крупным поединкам, именно саудовцы будут стоять за организацией поединка между россиянами. Скорее всего, это случится уже в середине года, и это событие мирового масштаба.

Первый в XXI веке чемпион мира в тяжёлом весе (Усик — Фьюри)

Тайсон Фьюри и Александр Усик Фото: Getty Images

В королевском весе давно не было абсолютного чемпиона мира. В эпоху четырёх поясов такого вообще не было никогда. В феврале может быть написана новая страница истории мирового бокса. Два непобеждённых топа Тайсон Фьюри и Александр Усик пытаются выйти на ринг в очном поединке ещё с начала 2023 года, но каждый раз что-то мешает. Теперь же есть достаточно предпосылок, что бой состоится. И, конечно, к нему будет приковано всё внимание планеты. Ожидается, что поединок состоится 17 февраля в Эр-Рияде. Главное, чтобы этому снова не помешали внешние обстоятельства.

Бой Энтони Джошуа и Деонтея Уайлдера

Деонтей Уайлдер и Энтони Джошуа Фото: Getty Images

На последнем крупном боксёрском турнире Джошуа и Уайлдер выступили совершенно по-разному. Энтони уверенно разобрался с Отто Валлином, а Деонтей очень плохо смотрелся в бою с Джозефом Паркером. Тем не менее Джошуа и Уайлдер – это всё ещё два громких имени, этот бой будет интересен и привлечёт внимание и деньги. К тому же Джошуа готов биться с Уайлдером, даже несмотря на то, что тот идёт на поражении. Сообщалось, что у топовых тяжеловесов уже есть контракт на два поединка, и есть немалая вероятность, что их в любом случае проведут.

Пётр Ян снова станет чемпионом UFC

Пётр Ян Фото: Getty Images

Да, сейчас Пётр Ян идёт на серии из трёх поражений, и это весьма удручающе. С другой стороны, он всё ещё в топ-5 и уже получил бой с Сонгом Ядонгом. Давайте посмотрим, кто располагается выше в рейтинге — Алджамейн Стерлинг, уже получивший бой в полулёгком весе, Мераб Двалишвили и Генри Сехудо, которые будут биться между собой, Кори Сэндхаген и чемпион Шон О’Мэлли. Гипотетически, в случае победы над Ядонгом, Ян может получить летом бой с Сэндхагеном либо проигравшим в паре Двалишвили — Сехудо, и ещё одна победа может вывести россиянина на титульный поединок. К тому же если чемпионом к тому времени останется О’Мэлли, то имеет смысл свести его в конце года именно с Яном, так как результат первого боя был как минимум очень спорным.

Анкалаев тоже станет чемпионом UFC

Магомед Анкалаев Фото: Getty Images

Последний год в карьере Магомеда Анкалаева выдался противоречивым. После девяти побед подряд он получил долгожданный титульный шанс, но бой с Яном Блаховичем неожиданно закончился ничьей, а Магомед, позволивший себе неосторожные высказывания после поединка, пропал с радаров и вернулся лишь в октябре. Однако бой с Джонни Уокером признали несостоявшимся из-за нелегального удара коленом в исполнении россиянина. Теперь у них будет реванш, и это очередная возможность для Анкалаева вернуться в титульную гонку. В случае победы над Уокером он максимально приблизится к бою за пояс, и это справедливо. По навыкам Анкалаеву нет равных в полутяжёлом весе, пришло время напомнить всем об этом.