Идёт на рекорд Хабиба, но остаётся глубоко в тени. Что не так с суперталантом Евлоева

В ночь с 20 на 21 января состоится грандиозный турнир UFC 297. Одним из главных действующих лиц станет россиянин Мовсар Евлоев. Он попал в основной кард номерного ивента, а ещё стремительно рвётся к титульному поединку в полулёгком весе. Непобеждённый боец с рекордом 17-0 встретится с Арнольдом Алленом. Стоит отметить, что россиянину уже давно пророчат скорый титульный поединок. Но при этом фанаты далеко не в восторге от того, как именно выступает Евлоев.

Мовсар попал в UFC 20 апреля 2019 года – практически пять лет назад. Поэтому говорить, что он быстро пробирается к титульному поединку, попросту невозможно. А ведь россиянин продолжает оставаться непобеждённым и вполне может замахнуться на рекорд Хабиба Нурмагомедова. Но при этом до сих пор Евлоева довольно часто критикуют. В чём же именно заключается проблема Мовсара, который штампует победы в лучшей лиге планеты?

Основная причина критики со стороны фанатов – не самые яркие поединки Евлоева. На данный момент россиянин провёл в UFC семь боёв. И ни разу (!) за это время он не завершил поединок досрочно. В шести случаях решение судей было единогласным, однажды – раздельным. Больше всего Мовсара потрепал Ник Ленц на UFC 257, там поединок действительно получился напряжённым и очень рискованным для россиянина. Но склонить чашу весов на свою сторону всё-таки получилось.

Евлоева упрекают в том, что его поединки получаются максимально скучными. В определённом смысле с ними можно согласиться. От Мовсара сложно дождаться ожесточённых разменов и бездумных действий. Чаще всего он буквально раскладывает соперников на части, делает это поступательно и без лишнего риска. Поэтому и фанатов такая ситуация не особенно устраивает. Но сам россиянин не собирается отказываться от своей манеры.

Ещё один важный момент – отсутствие полноценного трэш-тока. Иногда россиянин действительно отжигает, проходится по соперникам на пресс-конференциях. Но чаще всего он максимально корректно высказывается об оппонентах, не «поджигает». Таких парней также не особенно любят в UFC, где многое завязано именно на постоянных попытках поддеть друг друга и завести фанатов. А самые раскрученные противостояния выстраивались именно на искромётном трэш-токе.

И всё-таки путь Евлоева, хотя и тернистый, может привести его к тому самому рекорду Хабиба, а также к чемпионскому поясу. Мовсар мало говорит, но очень много делает – постоянно пашет в зале и работает над собой. А особенной искромётности в октагоне не наблюдается, поскольку во главу угла всегда ставится именно результат. И именно поэтому Евлоев вполне может стать новым чемпионом UFC из России.