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UFC 297, Шон Стрикленд — Дрикус дю Плесси, Арнольд Аллен — Мовсар Евлоев, дата и время турнира, где смотреть, лайв

UFC 297: Стрикленд впервые защищает пояс, Евлоев уже в шаге от титульника. LIVE
Яхья Гасанов
Шон Стрикленд — Дрикус дю Плесси, Аллен — Евлоев
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На турнире также определится чемпион в женском легчайшем весе.

В ночь на 21 января на арене «Скотиабанк» в Торонто (Канада) пройдёт первый номерной турнир года UFC 297. Главным событием вечера станет поединок за титул чемпиона в средней весовой категории. Действующий обладатель пояса Шон Стрикленд выходит на первую защиту, и его соперником станет Дрикус дю Плесси.

UFC 2024. UFC 297, Торонто, Канада
Шон Стрикленд - Дрикус Дю Плесси
21 января 2024, воскресенье. 08:00 МСК
Шон Стрикленд
Не началось
Дрикус Дю Плесси

В соглавном событии Ракель Пеннингтон и Майра Буэно Силва оспорят вакантный титул в женском легчайшем дивизионе.

Для российских болельщиков наибольший интерес вызывает возвращение в октагон Мовсара Евлоева, который получил в соперники топового британца Арнольда Аллена. Высока вероятность, что в этом бою определится новый претендент на титул в полулёгком весе.

UFC 2024. UFC 297, Торонто, Канада
Арнольд Аллен - Мовсар Евлоев
21 января 2024, воскресенье. 06:30 МСК
Арнольд Аллен
Не началось
Мовсар Евлоев

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него. Следите за всем самым интересным!

Стрикленд с поясом — безумие!
Из скинхедов в чемпионы. Стрикленд — самый безумный обладатель титула в истории UFC
Из скинхедов в чемпионы. Стрикленд — самый безумный обладатель титула в истории UFC

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Где смотреть турнир UFC 297 Когда пройдёт турнир UFC 297 Полный кард турнира UFC 297
Live Яхья Гасанов

🧐Второй титульник на этом турнире — женский

В июне Аманда Нуньес завершила карьеру и с тех пор в легчайшем женском весе нет чемпиона. Теперь Майра Буэно Силва и Ракель Пеннингтон стали новыми претендентками на пояс.

10:03 Яхья Гасанов

Где смотреть турнир UFC 297

Посмотреть трансляцию турнира UFC 297 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.

10:02 Яхья Гасанов

😎Евлоев возвращается после майского боя с дебютантом Диего Лопесом

Бой Мовсара тогда совершенно не убедил. Диего Лопес навязал серьёзную конкуренцию, продержался три раунда, угрожал сабмишенами, но проиграл. Теперь, спустя восемь месяцев Евлоев вернётся и будет биться с третьим номером Арнольдом Алленом.

10:02 Яхья Гасанов

Когда пройдёт турнир UFC 297

Турнир UFC 297 состоится в Торонто (Канада) на арене «Apex» в ночь с 20 на 21 января. Предварительный кард стартует в 02:00 по московскому времени, основной – в 06:00 мск.

10:02 Яхья Гасанов

😨 В прошлом году Стрикленд сотворил главный апсет года, отобрав пояс у Адесаньи

В сентябре никто не ставил на Стрикленда, но он просто переиграл некогда доминирующего чемпиона Исраэля Адесанью. Теперь Шону предстоит защищать пояс, сразившись с Дю Плесси, у которого сейчас лучшая победная серия в среднем весе.

10:01 Яхья Гасанов

Полный кард турнира UFC 297

Основной кард:

Шон Стрикленд — Дрикус Дю Плесси;
Ракель Пеннингтон — Майра Буэно Силва;
Нил Мэгни — Майк Мэлотт;
Крис Кёртис — Марк-Андре Барио;
Арнольд Аллен — Мовсар Евлоев.

Предварительный кард:

Брэд Катона — Гаррет Армфилд;
Чарльз Журден — Шон Вудсон;
Серхий Сидей — Рамон Таверас;
Джиллиан Робертсон — Полиана Виана;
Йохан Лайнесс — Сэм Паттерсон;
Жасмин Ясудавичус — Присцила Качоэйра;
Малкольм Гордон — Джимми Флик.

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