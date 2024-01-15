На турнире также определится чемпион в женском легчайшем весе.

UFC 297: Стрикленд впервые защищает пояс, Евлоев уже в шаге от титульника. LIVE

В ночь на 21 января на арене «Скотиабанк» в Торонто (Канада) пройдёт первый номерной турнир года UFC 297. Главным событием вечера станет поединок за титул чемпиона в средней весовой категории. Действующий обладатель пояса Шон Стрикленд выходит на первую защиту, и его соперником станет Дрикус дю Плесси.

В соглавном событии Ракель Пеннингтон и Майра Буэно Силва оспорят вакантный титул в женском легчайшем дивизионе.

Для российских болельщиков наибольший интерес вызывает возвращение в октагон Мовсара Евлоева, который получил в соперники топового британца Арнольда Аллена. Высока вероятность, что в этом бою определится новый претендент на титул в полулёгком весе.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него. Следите за всем самым интересным!

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