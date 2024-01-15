UFC 297: Стрикленд впервые защищает пояс, Евлоев уже в шаге от титульника. LIVE

В ночь на 21 января на арене «Скотиабанк» в Торонто (Канада) пройдёт первый номерной турнир года UFC 297. Главным событием вечера станет поединок за титул чемпиона в средней весовой категории. Действующий обладатель пояса Шон Стрикленд выходит на первую защиту, и его соперником станет Дрикус дю Плесси.
В соглавном событии Ракель Пеннингтон и Майра Буэно Силва оспорят вакантный титул в женском легчайшем дивизионе.
Для российских болельщиков наибольший интерес вызывает возвращение в октагон Мовсара Евлоева, который получил в соперники топового британца Арнольда Аллена. Высока вероятность, что в этом бою определится новый претендент на титул в полулёгком весе.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него. Следите за всем самым интересным!
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🧐Второй титульник на этом турнире — женский
В июне Аманда Нуньес завершила карьеру и с тех пор в легчайшем женском весе нет чемпиона. Теперь Майра Буэно Силва и Ракель Пеннингтон стали новыми претендентками на пояс.
Где смотреть турнир UFC 297
Посмотреть трансляцию турнира UFC 297 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.
😎Евлоев возвращается после майского боя с дебютантом Диего Лопесом
Бой Мовсара тогда совершенно не убедил. Диего Лопес навязал серьёзную конкуренцию, продержался три раунда, угрожал сабмишенами, но проиграл. Теперь, спустя восемь месяцев Евлоев вернётся и будет биться с третьим номером Арнольдом Алленом.
Когда пройдёт турнир UFC 297
Турнир UFC 297 состоится в Торонто (Канада) на арене «Apex» в ночь с 20 на 21 января. Предварительный кард стартует в 02:00 по московскому времени, основной – в 06:00 мск.
😨 В прошлом году Стрикленд сотворил главный апсет года, отобрав пояс у Адесаньи
В сентябре никто не ставил на Стрикленда, но он просто переиграл некогда доминирующего чемпиона Исраэля Адесанью. Теперь Шону предстоит защищать пояс, сразившись с Дю Плесси, у которого сейчас лучшая победная серия в среднем весе.
Полный кард турнира UFC 297
Основной кард:
Шон Стрикленд — Дрикус Дю Плесси;
Ракель Пеннингтон — Майра Буэно Силва;
Нил Мэгни — Майк Мэлотт;
Крис Кёртис — Марк-Андре Барио;
Арнольд Аллен — Мовсар Евлоев.
Предварительный кард:
Брэд Катона — Гаррет Армфилд;
Чарльз Журден — Шон Вудсон;
Серхий Сидей — Рамон Таверас;
Джиллиан Робертсон — Полиана Виана;
Йохан Лайнесс — Сэм Паттерсон;
Жасмин Ясудавичус — Присцила Качоэйра;
Малкольм Гордон — Джимми Флик.