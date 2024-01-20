Самого яркого бойца UFC снова спрятали. Буллет сидит без соперника и тренировок

Шарабутдин Магомедов подписал контракт с UFC больше года назад. Все были уверены, что россиянин ярко ворвётся в лигу и начнёт проводить один поединок за другим. Но сначала у Шары возникли проблемы с медицинским допуском, а затем ему долго подбирали соперника для дебюта. Буллет выступил 21 октября 2023 года на грандиозном турнире UFC 294. Россиянин оказался сильнее бразильца Бруно Силвы единогласным решением судей. Но сам поединок запомнился абсолютно всем, поскольку получился искромётным. Казалось, после такого Шара должен был получить нового оппонента практически моментально. Но вместо этого – опять тишина.

Стоит отметить, что боссы UFC действительно поняли, какой ценный актив им достался. Но в то же время не спешат форсировать события. История знает массу примеров, когда яркие бойцы заходили в лигу и куражились на нерейтинговых соперниках. Но стоило им получить первый серьёзный вызов, ситуация полностью менялась. Поэтому Шару не спешат бросать под оппонентов из топа дивизиона средневесов.

Первый поединок Буллета в UFC при этом продемонстрировал, что пока есть огромный простор для работы и совершенствования. Конечно, локти россиянина будут теперь сниться бразильцу в страшных снах. Но практически весь поединок Шара провёл на канвасе, ничего не мог противопоставить борьбе Бруно. Поэтому на пресс-конференции после турнира над Буллетом пошутил даже Дана Уайт: «Этот парень точно с Дагестана? Ему нужно поработать над борьбой».

Шарабутдин Магомедов Фото: Chris Unger/Getty Images

Шарабутдин обладает неординарной внешностью и очень примечательными физическими данными. Поэтому для UFC он вызывает особенный интерес, раскрутить его в дивизионе средневесов – основная задача матчмейкеров. Но самому Шаре предстоит проделать огромную работу для того, чтобы действительно не оступиться на одном из первых шагов к поясу. Практически у всей верхушки рейтинга средневесов всё в полном порядке с борьбой. А сразу получить в оппоненты чемпиона Шона Стрикленда попросту невозможно. Хотя с ним вполне можно было бы закатить яркую рубку в стойке. Подраться хочет и Марвин Веттори, который также смотрится отлично именно на ногах.

Сам Шара терпеливо ждёт следующего вызова. Но тревожным фактором выглядят слова тренера Гора Азиняна, который ведёт бойца: «Думаю, Шара будет выступать в Саудовской Аравии. Он хочет этого. А то, чего он хочет, сбывается. Когда Шара отдыхает, его не надо трогать. Ему не нужно вечно быть в зале. После поединков его надо «выключать», чтобы он отдохнул. Все думают, что спортсмены должны пахать ежедневно, но у каждого спортсмена свой подход. Зачем менять то, что хорошо работает? После поединков я вообще забываю о Шаре. Когда назначат бой, я позвоню ему, и мы начнём работать».

Хочется надеяться, что Гор просто пускает пыль в глаза соперникам, а на самом деле Шара активно работает над борьбой. Иначе о титульных притязаниях можно будет забыть. Очень хочется, чтобы один из самых ярких бойцов UFC, который ко всему прочему представляет Россию, добрался до пояса.