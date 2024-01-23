Японский вундеркинд творит историю. Ворвался в бокс успешнее распиаренного Нганну

23 января в Осаке (Япония) проходит боксёрский турнир, который подготовил сразу несколько интереснейших противостояний. Особенный интерес вызывал поединок, в котором между собой столкнулись Теншин Нацукава и Пачеко Луис Роблес. Первого на протяжении длительного времени считают самым главным талантом мирового кикбоксинга. Но вундеркинд решил на этом не останавливаться – теперь покоряет профессиональный бокс. И получается это просто великолепно.

Теншин перебрался в бокс неудачно – быстро проиграл Флойду Мейвезеру-младшему. Но тот поединок был выставочным и в рекорд не пошёл. А вот затем Нацукава начал набирать победы. Он смог расправиться с двумя соперниками подряд. Сначала на его пути пал Юки Йонаха, которого получилось одолеть единогласным решением. Затем таким же способом был бит Луис Гузман Торрес. А теперь ждало самое серьёзное испытание на прочность – оппонент с рекордом 15-2-1.

Сам поединок получился скомканным. Теншин очень быстро попытался завладеть инициативой, начал оказывать давление на соперника. И Роблес начал прижиматься к канатам. Нацукава по-прежнему поражал уверенностью, буквально давил оппонента по всем статьям. А главное, он выглядел намного быстрее. Это заставляло Роблеса постоянно перемещаться по скользкому рингу. В итоге в третьем раунде Пачеко Луис неудачно переступил на ногу и испытал болезненные ощущения.

Всё шло к тому, что четвёртый раунд начнётся, а Нацукава снова понесётся в атаку. Но вместо этого угол Роблеса сигнализировал о том, что боксёр не может продолжать поединок. Он получил травму ноги, которую врачи тут же начали активно забинтовывать. Бороться в такой ситуации против соперника, который намного превосходил в скорости, выглядело бы слишком большим риском. В итоге Нацукава оформил победу, а после кричал в камеру, что это долгожданный технический нокаут. Можно смело говорить о том, что Теншин вновь привлёк к себе внимание организации Rizin, в которой ждут его с распростёртыми объятиями. Есть уверенность, что на последнем турнире он точно стал бы одним из самых главных действующих лиц.

В нынешнем сезоне трансляции Rizin доступны в Okko.

Победа Нацукавы получилась с горьким осадком, поскольку Роблес получил повреждение. Кроме того, сам Теншин хотел бы оформить долгожданный прямой нокаут. Но пока ему приходится довольствоваться такими триумфами. Но, видимо, японский вундеркинд в боксе всерьёз и надолго. И теперь он намерен повторить триумфальный путь, который прошёл Наоя Иноуэ. А уж начало, которое получилось у Фрэнсиса Нганну, он превзошёл в плане результата.