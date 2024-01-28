«Канело, ты это видел?» В Мексике новый герой, который скинет Альвареса с трона

На арене «Footprint Center» в Финиксе (США) состоялся вечер профессионального бокса. В главном событии вечера зрители увидели поединок за титул WBC Silver во втором среднем весе между непобеждённым мексиканцем Хайме Мунгией и британцем Джоном Райдером.

27-летний Хайме Мунгия родился в семье профессионального боксёра Хайме Мунгии-старшего и, конечно, пошёл по стопам отца. На любительском уровне выигрывал чемпионат Мексики, но из-за юного возраста не смог попасть на Олимпиаду в Лондоне и решил перейти в профессионалы. Хайме набил рекорд 25-0 у себя на родине и отправился покорять США. В мае 2018 года Мунгия впервые стал чемпионом мира, нокаутировав Садама Али и завоевав пояс WBO в первом среднем весе. Затем Хайме провёл пять успешных защит, в том числе против таких крепких боксёров, как Лиам Смит, и перешёл в средний вес, где выступал не так долго: мексиканец стал обладателем пояса WBO Inter-Continental, но за полноценный титул так и не подрался, поднявшись во второй средний вес. Летом 2023 года Хайме в непростом поединке одолел Сергея Деревянченко и завоевал вакантный титул WBC Silver, который и защищал в бою с Джоном Райдером.

Британец – более возрастной боксёр, Райдер старше мексиканца на восемь лет. Джон выигрывал различные региональные титулы, несколько раз становился временным чемпионом мира, но полноценным титулом так и не завладел, хотя несколько шансов у него было. В ноябре 2019 года он проиграл соотечественнику Каллуму Смиту в поединке за пояс WBA, а в своём последнем бою Райдер уступил Саулю Альваресу в бою за звание абсолютного чемпиона мира. Поэтому на бой с Мунгией британец выходил с целью закрыть поражение и вернуться в титульную гонку.

Боксёры начали поединок в разных стойках. Более молодой Мунгия, находившийся в статусе фаворита, сразу занял центр ринга и стал прессинговать соперника, эффективно выбрасывая джеб. Райдер же отвечал ударами по корпусу, старался замедлить Хайме. Во втором раунде мексиканец стал работать серийно, и это принесло результат: Мунгия выбросил тройку, зажав соперника у канатов, и Райдер оказался на полу. Джон сумел подняться, но остаток раунда был вынужден выживать. Хайме всячески пытался завершить бой, мощно добивал британца, но Райдер всё же достоял до гонга.

Британец сумел восстановиться в перерыве, однако рисунок боя не поменялся. Мунгия по-прежнему действовал первым номером, постоянно заставляя Джона отступать, через джеб заходил на ближнюю дистанцию, где работал сериями, в том числе и по корпусу. Райдер же много клинчевал, периодически отвечал мексиканцу своими взрывными контратаками, но Хайме был к ним готов. Моментами Райдер заигрывался и слишком опрометчиво бросался вперёд, за что поплатился в концовке четвёртого раунда: Мунгия поймал Райдера одиночным встречным ударом, и британец вновь оказался на полу.

Первая треть поединка полностью осталась за мексиканцем: он почти вдвое превзошёл Райдера по точным ударам, дважды отправив Джона в нокдаун. Продолжил доминировать Хайме и в пятом раунде, тяжело приходилось британцу. Мунгия часто зажимал соперника у канатов, выбрасывал классические двойки, которые раз за разом доходили до цели, а Джон просто повисал на канатах. Иногда Райдер неплохо использовал джеб, встречая Хайме, но развивать успех британец не стремился, поэтому почти все атаки Джона сводились к одиночным ударам.

В начале второй половины поединка британец заметно устал, практически перестал отвечать Мунгии и в основном только защищался. Выиграть по очкам Райдеру уже было невозможно, поэтому оставалось рассчитывать только на нокаут, но сил для этого у британца не было. Зато Хайме не снижал темпа, продолжал атаковать, и в девятом раунде всё-таки завершил поединок досрочно. В начале раунда Мунгия дважды отправил Райдера в нокдаун, Джон оба раза поднялся, но угол британца выбросил полотенце, прекратив откровенное избиение своего подопечного. 43-0, 34 победы нокаутом: Мунгия – реальная угроза для короля второго среднего веса Сауля Альвареса.

«Канело, ты это видел? Что за выступление от Мунгии!» — воскликнул комментатор поединка.

27-летний мексиканец защитил титул WBC Silver, который завоевал ещё летом 2023 года, и теперь рассчитывает на поединок с соотечественником Саулем Альваресом. Идеальный рекорд и потрясающее выступление в бою с крепким британцем, которого сам Канело так и не смог финишировать, повысили котировки Мунгии и приблизили его к бою с именитым соотечественником.